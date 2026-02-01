Digital Sprint: Η Ελλάδα «γκαζώνει» στις οπτικές ίνες – Από ουραγός, διεθνής κόμβος υψηλών ταχυτήτων

Σε τροχιά επιταχυνόμενης ανάπτυξης εισέρχεται η ελληνική αγορά οπτικών ινών, καταγράφοντας έναν από τους υψηλότερους ρυθμούς αύξησης συνδέσεων FTTH/B σε παγκόσμιο επίπεδο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Point Topic για το 3ο τρίμηνο του 2025, η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις αγορές με τη μεγαλύτερη δυναμική ανάπτυξης οπτικής ίνας, με ετήσιο ρυθμό αύξησης 10,7% στις συνδέσεις FTTH/B.

Η μετάβαση στο FTTH επιταχύνεται στην Ελλάδα, με διψήφιους ρυθμούς ανάπτυξης και σημαντικά περιθώρια περαιτέρω διείσδυσης

Πρόκειται για επίδοση που την τοποθετεί στο διεθνές Top 10 των χωρών με περισσότερες από 500.000 συνδέσεις οπτικής ίνας σε μια περίοδο, όπου πολλές ώριμες αγορές εμφανίζουν σαφή σημάδια κορεσμού. Η επίδοση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία, αν εξεταστεί στο ευρύτερο παγκόσμιο περιβάλλον.

Το 3ο τρίμηνο του 2025, οι παγκόσμιες συνδρομές σταθερού broadband ξεπέρασαν τα 1,56 δισ., με τριμηνιαία αύξηση 1,46%. Παρ’ ότι η συνολική αγορά συνεχίζει να αναπτύσσεται, η εικόνα διαφοροποιείται έντονα μεταξύ χωρών με υψηλή διείσδυση και εκείνων που βρίσκονται ακόμη σε φάση μετάβασης. Σε αυτό το πλαίσιο, η Ελλάδα ξεχωρίζει ως παράδειγμα αγοράς, που επιταχύνει τώρα τη μετάβασή της στο FTTH, αξιοποιώντας το αναπτυξιακό της περιθώριο.

Όπως επισημαίνεται στην ανάλυση της Point Topic, η Ελλάδα ανήκει στην κατηγορία των ευρωπαϊκών αγορών, που στράφηκαν σχετικά αργά στην οπτική ίνα μέχρι το σπίτι ή το κτίριο, έχοντας προηγουμένως επενδύσει εκτεταμένα σε δίκτυα VDSL. Η στρατηγική αυτή είχε ως αποτέλεσμα τη διατήρηση σημαντικού μεριδίου FTTx συνδέσεων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε σχέση με άλλες χώρες, όμως σήμερα λειτουργεί ως επιταχυντής της ζήτησης για FTTH.

Η εικόνα στις ευρωπαϊκές αγορές

Το φαινόμενο δεν είναι μεμονωμένο. Αντίστοιχη εικόνα παρατηρείται και σε άλλες ώριμες ευρωπαϊκές αγορές, όπως το Βέλγιο και το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες επίσης εμφανίζουν υψηλούς ρυθμούς αύξησης FTTH/B, ακριβώς επειδή οι υποδομές οπτικής ίνας είναι σχετικά νεότερες και η διείσδυσή τους ξεκινά από χαμηλότερη βάση. Στην περίπτωση της Ελλάδας, αυτή η «καθυστερημένη εκκίνηση» μεταφράζεται πλέον σε έντονη αναπτυξιακή δυναμική.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι συνδέσεις FTTH/B αποτελούν πλέον την κυρίαρχη τεχνολογία σταθερού broadband, αντιπροσωπεύοντας το 73,1% του συνόλου των συνδέσεων. Σε ετήσια βάση, οι συνδρομές οπτικής ίνας αυξήθηκαν κατά 7,1%, επιβεβαιώνοντας ότι το FTTH αποτελεί το βασικό υπόβαθρο της ψηφιακής συνδεσιμότητας.

Την ίδια στιγμή, οι παραδοσιακές τεχνολογίες συνεχίζουν να υποχωρούν. Οι συνδέσεις μέσω χαλκού μειώθηκαν παγκοσμίως κατά 14,2% σε ετήσια βάση, ενώ οι FTTx συνδέσεις - κυρίως VDSL - υποχώρησαν κατά 4,6%. Η τάση αυτή ενισχύει τη στρατηγική σημασία της μετάβασης σε καθαρά δίκτυα οπτικής ίνας, ιδιαίτερα σε αγορές που επιδιώκουν να στηρίξουν την ψηφιακή τους ανταγωνιστικότητα.

Προοπτικές και στρατηγική σημασία

Το βασικό συμπέρασμα της έκθεσης για την Ελλάδα είναι ότι η χώρα βρίσκεται πλέον σε φάση επιτάχυνσης της μετάβασης σε δίκτυα οπτικής ίνας, καλύπτοντας μέρος της απόστασης που τη χώριζε από άλλες ευρωπαϊκές αγορές. Ο υψηλός ρυθμός αύξησης των συνδέσεων FTTH/B υποδηλώνει ωρίμανση της ζήτησης και είσοδο της αγοράς σε νέο κύκλο ανάπτυξης.

Το στοίχημα της επόμενης περιόδου θα είναι η διατήρηση αυτών των ρυθμών και η μετατροπή της ταχείας ανάπτυξης υποδομών σε ουσιαστική αύξηση διείσδυσης και ποιότητας υπηρεσιών.