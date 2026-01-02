Ασφάλεια προσωπικών στοιχείων: Πώς προστατεύεις τα δεδομένα σου στην ψηφιακή εποχή

Η ασφάλεια προσωπικών στοιχείων δεν είναι πια θέμα μόνο για “ψαγμένους” ή επαγγελματίες IT. Είναι κάτι που αφορά όλους μας.

Από τις αγορές στο internet μέχρι τα social media και το online banking, τα προσωπικά μας δεδομένα κυκλοφορούν καθημερινά στο διαδίκτυο. Και, ας είμαστε ειλικρινείς, δεν χρειάζεται μεγάλο λάθος για να βρεθούν σε λάθος χέρια.

Σε αυτό το άρθρο εξηγήσουμε με απλά λόγια τι σημαίνει ασφάλεια προσωπικών στοιχείων, ποιοι είναι οι πιο συχνοί κίνδυνοι και τι μπορείς να κάνεις βήμα-βήμα για να προστατευτείς.

Τι θεωρούμε προσωπικά δεδομένα;

Πολλοί πιστεύουν ότι προσωπικά στοιχεία είναι μόνο ο αριθμός ταυτότητας ή η κάρτα. Στην πραγματικότητα, η λίστα είναι πολύ μεγαλύτερη.

Παραδείγματα προσωπικών στοιχείων:

Ονοματεπώνυμο, email, αριθμός τηλεφώνου

Κωδικοί πρόσβασης και στοιχεία σύνδεσης

Τραπεζικά δεδομένα και online πληρωμές

Διεύθυνση IP και τοποθεσία

Φωτογραφίες και πληροφορίες από social media

Η ασφάλεια προσωπικών στοιχείων αφορά όλα τα παραπάνω, και ακόμα περισσότερα.

Blue Rocket

Οι πιο συνηθισμένοι κίνδυνοι στο διαδίκτυο

Δεν χρειάζεται να “στοχεύσουν” εσένα προσωπικά. Συχνά, οι απειλές είναι μαζικές και αυτοματοποιημένες.

Οι πιο συχνοί κίνδυνοι:

Phishing emails που προσποιούνται τράπεζες ή εταιρείες

που προσποιούνται τράπεζες ή εταιρείες Κακόβουλα sites και ψεύτικες φόρμες

και ψεύτικες φόρμες Δημόσια Wi-Fi χωρίς προστασία

χωρίς προστασία Αδύναμοι ή ίδιοι κωδικοί παντού

παντού Εφαρμογές που ζητούν υπερβολικά δικαιώματα

Ένα μόνο κλικ αρκεί για να εκτεθούν τα δεδομένα σου.

Βασικές πρακτικές για ασφάλεια προσωπικών στοιχείων

Η καλή ασφάλεια δεν χρειάζεται να είναι περίπλοκη. Αν ξεκινήσεις από τα βασικά, έχεις ήδη κάνει το μισό δρόμο.

Τι να κάνεις άμεσα:

Χρησιμοποίησε διαφορετικούς κωδικούς για κάθε υπηρεσία

για κάθε υπηρεσία Ενεργοποίησε two-factor authentication (2FA)

Απόφυγε συνδέσεις σε δημόσια Wi-Fi χωρίς προστασία

Κάνε τακτικά updates σε συσκευές και εφαρμογές

σε συσκευές και εφαρμογές Πρόσεχε τι links ανοίγεις και από ποιον

Μικρές αλλαγές στην καθημερινή σου χρήση κάνουν τεράστια διαφορά.

Ο ρόλος του VPN στην προστασία δεδομένων

Εδώ μπαίνει στο παιχνίδι μια από τις πιο αποτελεσματικές λύσεις για την ασφάλεια προσωπικών στοιχείων: το VPN. Ένα VPN κρυπτογραφεί τη σύνδεσή σου και “κρύβει” τη δραστηριότητά σου από τρίτους, ειδικά όταν χρησιμοποιείς δημόσια δίκτυα.

Η υπηρεσία SafeWeb της SkyTelecom, που περιλαμβάνει το Surfshark VPN, προσφέρει ένα επιπλέον επίπεδο προστασίας. Έτσι:

Τα δεδομένα σου παραμένουν ιδιωτικά

Η πραγματική σου IP δεν αποκαλύπτεται

Μειώνεις σημαντικά τον κίνδυνο υποκλοπής

Για όσους δουλεύουν remote, ταξιδεύουν συχνά ή απλά θέλουν μεγαλύτερη ασφάλεια, είναι μια πρακτική και σύγχρονη λύση.

Social media & ιδιωτικότητα: τι να προσέξεις

Τα κοινωνικά δίκτυα είναι από τα πιο “εύκολα” σημεία διαρροής δεδομένων.

Μερικές απλές κινήσεις:

Έλεγξε τις ρυθμίσεις απορρήτου

Απόφυγε oversharing (τοποθεσία, καθημερινές συνήθειες)

Μην αποδέχεσαι άγνωστα αιτήματα

Πρόσεχε quiz και εφαρμογές τρίτων

Η ασφάλεια προσωπικών στοιχείων ξεκινά από το τι επιλέγεις να μοιραστείς.

Συμπέρασμα

Η προστασία των προσωπικών σου δεδομένων δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Με σωστές συνήθειες, βασικά εργαλεία και λύσεις όπως το VPN, μπορείς να μειώσεις δραστικά τους κινδύνους.

Η ασφάλεια προσωπικών στοιχείων είναι κάτι που χτίζεται καθημερινά, όχι με μία μόνο κίνηση.