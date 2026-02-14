Νέοι κανόνες στις πολυκατοικίες: Τι αλλάζει σε ανελκυστήρες, πιλοτές και μετρητές ρεύματος

Σημαντικές παρεμβάσεις στον τρόπο που χτίζονται, λειτουργούν και ανακαινίζονται οι πολυκατοικίες φέρνει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας , με τροποποίηση κρίσιμων διατάξεων του Κτιριοδομικού Κανονισμού (ΦΕΚ Β΄ 6995/2025).



Οι αλλαγές αγγίζουν από τους ανελκυστήρες και τις κλίμακες έως τις εγκαταστάσεις ύδρευσης, θέρμανσης και ηλεκτροδότησης, αλλά και τον τρόπο υπολογισμού όγκου κτηρίων για την έκδοση οικοδομικής άδειας. Με απλά λόγια: μπαίνει τάξη εκεί που επί χρόνια επικρατούσαν «γκρίζες ζώνες».

Υποχρεωτικός ανελκυστήρας πάνω από τα 9 μέτρα

Η πιο ηχηρή αλλαγή αφορά τα κτήρια κατοικιών χωρίς κοινόχρηστους χώρους. Πλέον, καθίσταται υποχρεωτική η εγκατάσταση ανελκυστήρα όταν το δάπεδο ορόφου ή τμήματός του βρίσκεται σε υψομετρική διαφορά άνω των 9 μέτρων από την τελική στάθμη του εδάφους στο σημείο πρόσβασης.

Η ρύθμιση στοχεύει ξεκάθαρα στη βελτίωση της προσβασιμότητας, ειδικά σε παλαιότερα κτίρια όπου η απουσία ασανσέρ δημιουργεί σοβαρά προβλήματα σε ηλικιωμένους και άτομα με κινητικές δυσκολίες. Δεν είναι απλώς τεχνική λεπτομέρεια – είναι θέμα καθημερινότητας.

Τέλος στο «μπέρδεμα» με τα ελεύθερα ύψη

Επανακαθορίζονται τα πραγματοποιούμενα ελεύθερα ύψη των χώρων, τα οποία θα υπολογίζονται πλέον με βάση τον Κτηριοδομικό Κανονισμό, ακόμη και αν υπάρχουν διαφορετικές προδιαγραφές από φορείς λειτουργίας – υπό την προϋπόθεση της σύμφωνης γνώμης τους.



Η πρόβλεψη αφορά νόμιμα υφιστάμενα κτίρια με κύριες χρήσεις άνω του 50% εκτός κατοικίας, δηλαδήτα λεγόμενα «ειδικά κτήρια» κατά τον Νέο Οικοδομικό Κανονισμό. Στην πράξη, ανοίγει ο δρόμος για πιο ευέλικτες αλλαγές χρήσης χωρίς αδιέξοδα.

Κλίμακες: Καταργείται το όριο τετραγωνικών

Καταργείται το όριο τετραγωνικών μέτρων επιφάνειας ορόφου για την αλλαγή μορφής κλιμάκων σε νομίμως υφιστάμενα κτίρια που έχουν ανεγερθεί με παλαιότερες διατάξεις.

Η αλλαγή επιτρέπεται πλέον σε περιπτώσεις μεταβολής χρήσης, αρκεί το πλάτος των κλιμάκων να επαρκεί για την ασφαλή διαφυγή, όπως αυτή υπολογίζεται κατά τον χρόνο αλλαγής. Με άλλα λόγια: η ασφάλεια μπαίνει μπροστά, όχι η γραφειοκρατία.

Ειδικός χώρος για όλα τα ρολόγια ρεύματος

Καθίσταται υποχρεωτική η πρόβλεψη ειδικού χώρου για την εγκατάσταση όλων των μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας, τόσο για κατοικίες όσο και για καταστήματα.

Ο χώρος αυτός δεν μπορεί να αλλοιωθεί από τον κατασκευαστή ή τους χρήστες και οφείλει να ακολουθεί τις υποδείξεις του ΔΕΔΔΗΕ. Στόχος είναι να σταματήσει το φαινόμενο «αυτοσχέδιων» λύσεων σε πυλωτές, διαδρόμους και αποθήκες, που συχνά δημιουργούν ζητήματα ασφάλειας.

Όγκος κτηρίου και υποσταθμοί: Νέα διαδικασία

Αλλαγές προβλέπονται και στην έκδοση οικοδομικής άδειας. Όταν ο όγκος του κτηρίου υπερβαίνει τα προβλεπόμενα όρια, απαιτείται πλέον η γνώμη του ΔΕΔΔΗΕ για το εάν χρειάζεται εγκατάσταση ηλεκτρικού υποσταθμού δημόσιας χρήσης.

Στον υπολογισμό του όγκου συνυπολογίζονται οι κλειστοί χώροι με τα δομικά στοιχεία που τους ορίζουν, εξαιρουμένων θερμομονώσεων και διακοσμητικών στοιχείων. Δεν προσμετρώνται οι υπόγειοι χώροι που δεν αποτελούν κύρια χρήση, ούτε οι ελεύθεροι χώροι επί υποστυλωμάτων – οι γνωστές πιλοτές.

Επικαιροποίηση χρήσεων: Από μικροβιολογικά μέχρι data centers

Η απόφαση επικαιροποιεί και την ταξινόμηση χρήσεων κτιρίων, εντάσσοντας ρητά σύγχρονες δραστηριότητες όπως μικροβιολογικά εργαστήρια, εργαστήρια φυσικοθεραπείας και data centers. Παράλληλα, δίνονται διευκολύνσεις για αλλαγές χρήσης υφιστάμενων ειδικών κτιρίων και αποσαφηνίζονται θέματα εγκατάστασης υποσταθμών.

Τι σημαίνουν όλα αυτά για τις πολυκατοικίες

Οι παρεμβάσεις δεν είναι «τεχνικές λεπτομέρειες» για μηχανικούς. Αφορούν ιδιοκτήτες, διαχειριστές, επενδυτές και ενοικιαστές. Από την υποχρέωση ασανσέρ έως τον ειδικό χώρο για τα ρολόγια ρεύματος και τον τρόπο υπολογισμού του όγκου, το θεσμικό πλαίσιο γίνεται πιο σαφές – και πιο αυστηρό όπου χρειάζεται.



Οι αλλαγές στοχεύουν σε περισσότερη ασφάλεια, καλύτερη προσβασιμότητα και λιγότερα «παραθυράκια». Και για όσους σκέφτονται ανακαίνιση ή αλλαγή χρήσης, καλό είναι να ρίξουν μια προσεκτική ματιά στις νέες ρυθμίσεις. Οι λεπτομέρειες πλέον μετράνε κυριολεκτικά.