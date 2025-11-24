Ακίνητα: «Φουσκώνει» το κύμα μεταβιβάσεων το 2026 - Νέο άλμα τιμών διαμερισμάτων

Νέο «άλμα» στις μεταβιβάσεις ακινήτων το 2026 παρά το «ράλι» των τιμών προβλέπει οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, ανεβάζοντας το πήχη των συνολικών φορολογικών εσόδων του δημοσίου στα 900 εκατ. ευρώ με βασικό τροφοδότη τις αγοραπωλησίες.

Σύμφωνα με το προϋπολογισμό, οι εισπράξεις από τους φόρους στις αγοραπωλησίες ακινήτων θα ανέλθουν στα 653 εκατ. ευρώ ενώ άλλα 246 εκατ. ευρώ θα εισρεύσουν στα κρατικά ταμεία από γονικές παροχές, δωρεές και κληρονομιές.

Ειδικότερα τα έσοδα από αγοραπωλησίες κατοικιών επαγγελματικών και άλλων ακινήτων εκτιμάται ότι το 2026 θα αυξηθούν στα 539 εκατ. ευρώ από 488 εκατ. ευρώ φέτος και 459 εκατ. ευρώ το 2024 ενώ 114 εκατ. ευρώ θα προέλθουν από τις πωλήσεις οικοπέδων και αγροτεμαχίων.

Τα φορολογικά έσοδα από τις κληρονομιές προβλέπεται να ανέλθουν στα 186 εκατ. ευρώ το 2026 από 178 εκατ. ευρώ φέτος ενώ από τις γονικές παροχές και τις δωρεές θα εισπραχθούν 60 εκατ. ευρώ από 54 εκατ. ευρώ που εκτιμάται ότι θα συγκεντρωθούν φέτος. Σημειώνεται ότι οι περισσότερες γονικές παροχές είναι αφορολόγητες λόγω του υψηλού αφορολόγητου ορίου των 800.000 ευρώ.

Πάνω από 32.000 ακίνητα άλλαξαν χέρια από την αρχή του έτους

Με βάση τα συμβόλαια που έχουν αναρτηθεί στο Μητρώο Αξιών Μεταβιβάσεων Ακινήτων από την αρχή του έτους, πάνω από 32.000 ακίνητα άλλαξαν χέρια με τη συνολική αξία τους να υπερβαίνει τα 3,2 δισ. ευρώ ενώ για το 2024 τα στοιχεία που της ΕΛΣΤΑΤ για τις εργασίες 2.986 συμβολαιογράφων δείχνουν ότι πραγματοποιήθηκαν 145.765 πράξεις για αγοραπωλησίες ακινήτων σημειώνοντας αύξηση 19,4% σε σχέση με το 2023 και 167% σε σύγκριση με το 2015, 38.056 γονικές παροχές με αύξηση 23,4% σε σχέση με το 2023 και 34,7% σε σύγκριση με το 2015 και 21.413 δωρεές όπου καταγράφεται αύξηση κατά 31,3% σε σχέση με το 2023 και 12,1% σε σύγκριση με το 2015.

Ανοδικός «πυρετός» σε τιμές και ενοίκια

Στο μέτωπο των τιμών, η Τράπεζα της Ελλάδος καταγράφει ετήσια αύξηση 7,3% στα διαμερίσματα το δεύτερο τρίμηνο του 2025, ξεπερνώντας το ιστορικό υψηλό του 2008 με τα νέα διαμερίσματα να σημειώνουν άνοδο 6,8% και τα παλαιά 7,6%.

Στην Αθήνα η αύξηση ήταν 5,9%και στη Θεσσαλονίκη και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας 8,8%. Ανάλογη πορεία ακολουθούν τα ενοίκια, με τον δείκτη τιμών να διαμορφώνεται στις 114,7 μονάδες, δέκα μονάδες υψηλότερα από πέρυσι, πλησιάζοντας τα επίπεδα του 2011.

Η ανοδική πορεία στις τιμές των ακινήτων έχει ως αποτέλεσμα τα ελληνικά νοικοκυριά να βρίσκονται αντιμέτωπα με το υψηλότερο στεγαστικό βάρος στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με τη Τράπεζα της Ελλάδος το κόστος της στέγασης «τρώει» το 35,5% του εισοδήματός των νοικοκυριών ενώ για σχεδόν ένα στα τρία η επιβάρυνση ξεπερνά το 40% κατατάσσοντας την Ελλάδα πρώτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση με επτά μονάδες πάνω από τη δεύτερη Δανία.