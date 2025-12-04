Ποιες απαλλαγές για μεταβιβάσεις ακινήτων και χρηματικές γονικές παροχές «σκανάρει» η ΑΑΔΕ

Σε ελεγκτικό κλοιό βάζει η ΑΑΔΕ 770 δηλώσεις για μεταβιβάσεις πρώτης κατοικίας, κληρονομιές και χρηματικές γονικές παροχές που έχουν υποβληθεί μέσω της πλατφόρμας myProperty για να διαπιστωθεί αν πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις που προβλέπει ο νόμος για τις φοροαπαλλαγές.



Ειδικότερα σύμφωνα με το επικαιροποιημένο σχέδιο δράσης από «κόσκινο» θα περάσουν:



- 270 υποθέσεις μεταβίβασης πρώτης κατοικίας προκειμένου να ελεγχθεί αν οι φορολογούμενοι δικαιούνται την απαλλαγή από το φόρο μεταβίβασης που με βάση το ισχύον καθεστώς παρέχεται εφόσον:



α) Ο αγοραστής, η σύζυγός του ή τα ανήλικα τέκνα δεν έχουν δικαίωμα πλήρους κυριότητας, επικαρπίας ή οίκησης σε άλλη οικία ούτε δικαίωμα πλήρους κυριότητας επί οικοπέδου οικοδομήσιμου ή επί ιδανικού μεριδίου οικοπέδου στο οποίο αντιστοιχεί εμβαδό κτίσματος που πληροί στεγαστικές ανάγκες και βρίσκονται σε δημοτικό διαμέρισμα με πληθυσμό άνω των 3.000 κατοίκων.



β) Το αγοραζόμενο οικόπεδο ή το οικόπεδο που βρίσκεται η οικία ή το διαμέρισμα να είναι οικοδομήσιμο στον χρόνο αγοράς και εντός του ρυμοτομικού σχεδίου του δήμου ή της κοινότητας ή μέσα στα όρια οικισμού χωρίς εγκεκριμένο σχέδιο



γ) δεν υπάρχει μεταξύ αγοραστή και πωλητή συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας πρώτου βαθμού.



δ) το ακίνητο θα παραμείνει στην κυριότητα του αγοραστή για τουλάχιστον μια πενταετία.



Το αφορολόγητο όριο για την απόκτηση πρώτης κατοικίας εξαρτάται από την οικογενειακή κατάσταση. Για άγαμους φτάνει τις 200.000 ευρώ ενώ για έγγαμους τα 250.000 ευρώ, με προσαυξήσεις 25.000 ευρώ για τα δύο πρώτα παιδιά και 30.000 ευρώ για κάθε επιπλέον.

Οι κληρονομιές που μπαίνουν στο στόχαστρο

- 230 δηλώσεις κληρονομιάς για να διαπιστωθεί αν συνοδεύονται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως ληξιαρχική πράξη θανάτου, αντίγραφο διαθήκης, έγγραφο νομιμοποιήσεως, σε περίπτωση πληρεξουσίου, έγγραφα για τη μετάθεση του χρόνου γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης, αποδεικτικά χρεών της κληρονομιάς. Ο νόμος ορίζει ότι η κληρονομιά μέχρι το ποσό των 150.000 ευρώ απαλλάσσεται πλήρως από το φόρο ενώ για μεγαλύτερα ποσά εφαρμόζεται κλίμακα φορολόγησης με συντελεστή 1% από τις 150.000 ευρώ μέχρι τις 300.000 ευρώ, 5% για 300.000 ευρώ μέχρι 600.000 ευρώ και 10% για πάνω από τις 600.000 ευρώ. Ειδικό αφορολόγητο ύψους 400.000 ευρώ προβλέπεται για τον επιζώντα σύζυγο μετά από 5 έτη γάμου και τα ανήλικα τέκνα του.



- 270 δηλώσεις χρηματικών γονικών παροχών και δωρεών για το αν πληρούν τα απαραίτητα κριτήρια που προβλέπει η νομοθεσία για το αφορολόγητο όριο έως 800.000 ευρώ. Σημειώνεται ότι η απαλλαγή ισχύει μόνο για μεταβιβάσεις μεταξύ προσώπων της Α’ κατηγορίας δηλαδή συζύγων ή μερών συμφώνου συμβίωσης, τέκνων, εγγονών και γονέων ενώ απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι γονικές παροχές και δωρεές να έχουν γίνει με μεταφορά χρημάτων μέσω τραπεζών.