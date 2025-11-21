Η ακίνητη περιουσία… στην τσέπη σου:Το Gov.gr Wallet φέρνει στα κινητά τη ψηφιακή εικόνα ακινήτων

Η ψηφιακή καθημερινότητα των πολιτών κάνει ακόμη ένα άλμα. Από σήμερα, 21 Νοεμβρίου 2025, το Gov.gr Wallet προσφέρει μια νέα, ιδιαίτερα χρήσιμη λειτουργία: την προσθήκη της ψηφιακής «εικόνας» κάθε ιδιόκτητου ακινήτου. Με ένα άνοιγμα της εφαρμογής, ο πολίτης έχει πλέον άμεση πρόσβαση σε όλα τα κρίσιμα στοιχεία της ακίνητης περιουσίας του , χωρίς φακέλους, εκτυπώσεις και γραφειοκρατία.

Με τη νέα υπηρεσία «Τα ακίνητά μου», οι χρήστες μπορούν να εκδίδουν ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό έγγραφο που αποτυπώνει κάθε εγγραφή τους στο Ελληνικό Κτηματολόγιο Πρόκειται ουσιαστικά για ένα «ψηφιακό κτηματολόγιο τσέπης», όπου συγκεντρώνονται όλα τα στοιχεία της περιουσίας τους.

Τι βλέπει ο πολίτης στην εφαρμογή – Όλα σε μία οθόνη

Για κάθε ακίνητο, το Gov.gr Wallet εμφανίζει:

Απόσπασμα χάρτη με τα ακριβή όρια του γεωτεμαχίου (το γνωστό polygon).

Τον ΚΑΕΚ, τον μοναδικό κωδικό της Κτηματογράφησης, μαζί με τις ενδείξεις κάθετης ή οριζόντιας ιδιοκτησίας.

Αναλυτικά στοιχεία διεύθυνσης: οδός, αριθμός, ΤΚ, νομός, ΟΤΑ, τοπωνύμιο.

Στοιχεία τίτλου: όροφος, εμβαδόν, μερίδιο κυριότητας, ονομασία ακινήτου.

Όλες οι πληροφορίες αντλούνται αυτόματα, μέσω διαλειτουργικότητας με τα συστήματα του Ελληνικού Κτηματολογίου, και διατίθενται για ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές «σε λειτουργία».

Αλλαγές στα ακίνητα; Η ενημέρωση γίνεται με ένα κλικ

Σε περίπτωση μεταβίβασης, αγοράς, αλλαγής στο καθεστώς ιδιοκτησίας ή οποιασδήποτε μεταβολής, ο πολίτης μπορεί να ανανεώνει το ψηφιακό έγγραφο με την επιλογή «Ανανέωση», εφόσον οι νέες πληροφορίες έχουν ενημερωθεί στο Κτηματολόγιο. Η διαδικασία είναι άμεση και εξαλείφει την ανάγκη για έντυπα αντίγραφα ή χειροκίνητες ενέργειες.

20 δυνατότητες στο Gov.gr Wallet – Ένας ψηφιακός πολυεργαλείο

Η νέα λειτουργία «Τα ακίνητά μου» αποτελεί την 20ή δυνατότητα που ενσωματώνεται στο Gov.gr Wallet. Η εφαρμογή, που έχει εξελιχθεί σε κεντρικό εργαλείο της ψηφιακής ταυτότητας των πολιτών, φιλοξενεί ήδη:

Το ψηφιακό Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας

Την ψηφιακή Άδεια Οδήγησης

Εργαλεία ψηφιακής ταυτοποίησης φιλάθλων

Μηχανισμό επιβεβαίωσης ηλικίας για προστασία ανηλίκων από προϊόντα αλκοόλ, καπνού και άτμισης

Τη Θυρίδα Πολίτη

Τον ψηφιακό βοηθό mAigov

Η νέα προσθήκη ενισχύει ακόμη περισσότερο τον στόχο της πλήρους ψηφιοποίησης της σχέσης πολίτη – κράτους, μεταφέροντας ένα από τα πιο σύνθετα κομμάτια της καθημερινότητας (την ακίνητη περιουσία) σε μια απλή και καθαρή ψηφιακή διεπαφή.