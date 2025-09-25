Τι αλλάζει στο Gov.gr Wallet: Όλες οι νέες υπηρεσίες και δυνατότητες για τους πολίτες

Το Gov.gr Wallet μετατρέπεται σε ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό πορτοφόλι, ενσωματώνοντας βασικές λειτουργίες του gov.gr και προσφέροντας νέες δυνατότητες στους πολίτες. Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, παρουσίασε τη νέα, αναβαθμισμένη έκδοση της εφαρμογής, τονίζοντας ότι σκοπός είναι να συγκεντρωθούν όσο το δυνατόν περισσότερες υπηρεσίες σε μία ενιαία πλατφόρμα.

Οι νέες λειτουργίες που προστίθενται

Η νέα έκδοση του Gov.gr Wallet φέρνει μια σειρά από αλλαγές που κάνουν την καθημερινότητα των πολιτών πιο εύκολη:

Ψηφιακός Βοηθός mAigov : Ο πρώτος ψηφιακός βοηθός του ελληνικού Δημοσίου με τεχνητή νοημοσύνη. Απαντά σε ερωτήσεις για δημόσιες υπηρεσίες και διαθέτει λειτουργίες "action bot", επιτρέποντας την εκτέλεση ενεργειών.

: Ο πρώτος ψηφιακός βοηθός του ελληνικού Δημοσίου με τεχνητή νοημοσύνη. Απαντά σε ερωτήσεις για δημόσιες υπηρεσίες και διαθέτει λειτουργίες "action bot", επιτρέποντας την εκτέλεση ενεργειών. Έκδοση Εγγράφων : Οι πολίτες μπορούν πλέον να εκδίδουν εύκολα Υπεύθυνη Δήλωση (ακόμη και με φωνητική εντολή) και Ληξιαρχική Πράξη Γάμου . Τα έγγραφα αποθηκεύονται αυτόματα στην προσωπική τους Θυρίδα Πολίτη , η οποία λειτουργεί ως ασφαλής δίαυλος επικοινωνίας με το κράτος.

: Οι πολίτες μπορούν πλέον να εκδίδουν εύκολα (ακόμη και με φωνητική εντολή) και . Τα έγγραφα αποθηκεύονται αυτόματα στην προσωπική τους , η οποία λειτουργεί ως ασφαλής δίαυλος επικοινωνίας με το κράτος. Προστασία Προσωπικού Αριθμού (ΠΑ): Η εφαρμογή επιτρέπει την ασφαλή προβολή του Προσωπικού Αριθμού (ΠΑ). Ένα ειδικό πλαίσιο αποτρέπει τη λήψη στιγμιότυπων οθόνης, διασφαλίζοντας την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Για όσους δεν έχουν ακόμα ΠΑ, παρέχεται άμεση πρόσβαση στη σχετική υπηρεσία του gov.gr για την έκδοσή του.

Eurokinissi

Πρόσβαση και μελλοντικές εξελίξεις

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στη νέα εφαρμογή, θα χρειαστείτε τους κωδικούς TaxisNet και έναν επιβεβαιωμένο αριθμό κινητού τηλεφώνου στο ΕΜΕπ, ή τους κωδικούς web banking.

Σύμφωνα με τον Υπουργό, η επέκταση της εφαρμογής θα συνεχιστεί:

Οκτώβριος : Αναμένεται η ενσωμάτωση όλων των πληροφοριών και στοιχείων για τα ακίνητα .

: Αναμένεται η ενσωμάτωση όλων των πληροφοριών και στοιχείων για τα . Τέλος Χρόνου: Θα προστεθούν επαγγελματικά πιστοποιητικά.

Με αυτές τις αλλαγές, το Gov.gr Wallet απορροφά την εφαρμογή του gov.gr και γίνεται το βασικό μέσο διεπαφής του πολίτη με το κράτος, φέρνοντας τις ψηφιακές υπηρεσίες σε ένα ενιαίο και εύκολα προσβάσιμο σημείο.