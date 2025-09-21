Τα ένσημα σου «με ένα κλικ» – Πώς λειτουργεί το νέο Dashboard του e-ΕΦΚΑ

Ένα σημαντικό βήμα στον ψηφιακό μετασχηματισμό της κοινωνικής ασφάλισης αποτελεί η νέα πλατφόρμα Dashboard-myEFKA, που συγκεντρώνει σε μία οθόνη όλα τα κρίσιμα στοιχεία για τους ασφαλισμένους: ένσημα, εισφορές, οφειλές, πιστοποιητικά, ενημερότητες αλλά και συνταξιοδοτικά δεδομένα.

Στόχος της διοίκησης του ΕΦΚΑ και του διοικητή Αλέξανδρου Βαρβέρη είναι πλήρης μετάβαση του υπερταμείου στην ψηφιακή εποχή, ώστε οι ασφαλισμένοι να εξυπηρετούνται γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία, κάτι που ομολογουμένως έχει επιτευχθεί σε σημαντικό βαθμό τα τελευταία χρόνια λόγω του εκσυγχρονισμού του φορέα.

Με τη νέα υπηρεσία ο πολίτης θα έχει πλήρη εικόνα του ασφαλιστικού του βίου χωρίς επισκέψεις σε υπηρεσίες και πολύωρες αναμονές.

Πώς λειτουργεί η πλατφόρμα

Η πρόσβαση γίνεται μέσω gov.gr με κωδικούς Taxisnet, ενώ προϋποθέτει ενεργή εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ) ώστε ο οργανισμός να έχει επικαιροποιημένο email και κινητό για ειδοποιήσεις. Μόλις επιβεβαιωθούν τα στοιχεία, ο χρήστης οδηγείται σε κεντρική σελίδα όπου αποτυπώνονται τα ένσημα, οι τρέχουσες εισφορές ή οφειλές και τυχόν αιτήματα που έχει υποβάλει.

Από την ίδια οθόνη μπορεί να εκδώσει αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας, να δει αναλυτικά τις πληρωμές του, να κατεβάσει ενημερωτικά συντάξεων ή να προχωρήσει άμεσα σε πληρωμή οφειλών μέσω IRIS.

Ιδιαίτερη χρησιμότητα έχει η πλατφόρμα για τους μη μισθωτούς, καθώς προσφέρει εκτύπωση των ειδοποιητηρίων τρεχουσών εισφορών και πλήρη εικόνα ληξιπρόθεσμων στο ΚΕΑΟ.

Για τους συνταξιούχους εμφανίζεται αναλυτικά το ποσό της σύνταξης με όλες τις κρατήσεις και δυνατότητα εκτύπωσης του μηνιαίου ενημερωτικού, ενώ οι δικαιούχοι με αναπηρία βλέπουν επιπλέον το ποσοστό αναπηρίας και την ημερομηνία λήξης της γνωμάτευσης.

Πέρα από τη θέαση δεδομένων, το Dashboard επιτρέπει την υποβολή ηλεκτρονικών αιτημάτων (π.χ. για διόρθωση ενσήμων), την παρακολούθηση της πορείας τους και την ενεργοποίηση προσωποποιημένων ειδοποιήσεων για προθεσμίες. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η υπηρεσία θα εμπλουτίζεται σταδιακά με νέες λειτουργίες, μέχρι να ενσωματωθούν πλήρως όλα τα ιστορικά ένσημα και να περιοριστούν οριστικά οι καθυστερήσεις και τα λάθη που ταλαιπωρούσαν εργαζομένους και συνταξιούχους.

Οδηγίες βήμα-βήμα για το πώς θα συνδεθείτε

Ανοίγετε το gov.gr και επιλέγετε e-ΕΦΚΑ → Dashboard-myEFKA. Συνδέεστε με τους κωδικούς Taxisnet και, αν σας ζητηθεί, ολοκληρώνετε την εγγραφή σας στο ΕΜΕπ δηλώνοντας ένα ενεργό email και το κινητό σας. Επιβεβαιώνετε τον αριθμό μέσω κωδικού που θα λάβετε και δίνετε συγκατάθεση για την άντληση των στοιχείων σας από τον e-ΕΦΚΑ.

Μπαίνοντας στην κεντρική σελίδα, βλέπετε μια σύνοψη του ασφαλιστικού σας προφίλ: τα πρόσφατα ένσημα, τις εισφορές που τρέχουν, τυχόν οφειλές και τα αιτήματα που έχετε ανοίξει. Αν είστε μη μισθωτός, επιλέγετε την ενότητα εισφορών, κατεβάζετε το τρέχον ειδοποιητήριο και –αν υπάρχει υπόλοιπο– το εξοφλείτε ηλεκτρονικά μέσω IRIS χωρίς να βγείτε από την πλατφόρμα. Αν χρειάζεστε ασφαλιστική ενημερότητα ή άλλο πιστοποιητικό, πηγαίνετε στο «Πιστοποιητικά/Βεβαιώσεις», συμπληρώνετε τα βασικά στοιχεία και κατεβάζετε άμεσα το έγγραφο σε PDF.

Ως συνταξιούχος, ανοίγετε την ενότητα «Συντάξεις» για να δείτε αναλυτικά το ποσό της μηνιαίας καταβολής, τις κρατήσεις και τυχόν προσαυξήσεις· από το ίδιο σημείο εκτυπώνετε το ενημερωτικό σημείωμα. Αν είστε δικαιούχος με αναπηρία, στην κάρτα «Αναπηρία» εμφανίζεται το ποσοστό και η ημερομηνία λήξης της γνωμάτευσης. Για διευκρινίσεις ή διορθώσεις ενσήμων, χρησιμοποιείτε τη φόρμα «Νέο αίτημα», περιγράφετε το ζήτημα και ανεβάζετε, αν χρειάζεται, τα έγγραφα που το τεκμηριώνουν. Η πλατφόρμα σας ενημερώνει με μήνυμα όταν υπάρξει εξέλιξη και μπορείτε ανά πάσα στιγμή να δείτε την κατάσταση («Σε επεξεργασία», «Ολοκληρώθηκε», κ.ο.κ.).

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν μπορείτε να συνδεθείτε, ελέγχετε πρώτα ότι η εγγραφή στο ΕΜΕπ έχει ολοκληρωθεί σωστά. Εφόσον τα στοιχεία επικοινωνίας είναι ενημερωμένα και η σύνδεση στο gov.gr γίνεται κανονικά, το Dashboard θα εμφανίσει τα δεδομένα σας σε πραγματικό χρόνο και θα σας επιτρέψει να ολοκληρώσετε όλες τις παραπάνω ενέργειες χωρίς επίσκεψη σε υπηρεσία.