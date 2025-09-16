DASHBOARD - myEFKA: Η νέα πλατφόρμα που εγκαινιάζει ο e-ΕΦΚΑ

Ένα ακόμη σημαντικό βήμα στον πλήρη ψηφιακό μετασχηματισμό της κοινωνικής ασφάλισης έγινε σήμερα, 16 Σεπτεμβρίου 2025, με την παρουσίαση της νέας υπηρεσίας DASHBOARD–myEFKA από τον διοικητή του e-ΕΦΚΑ, δρ. Αλέξανδρο Βαρβέρη, παρουσία της υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκης Κεραμέως.

Η νέα πλατφόρμα δημιουργεί ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό ασφαλιστικό προφίλ για κάθε πολίτη, συγκεντρώνοντας σε ένα ενιαίο και ασφαλές περιβάλλον όλες τις κρίσιμες πληροφορίες. Στόχος είναι η μεγαλύτερη διαφάνεια, η ταχύτερη εξυπηρέτηση και η απλοποίηση των διαδικασιών.

Η είσοδος στο Dashboard πραγματοποιείται μέσω του ανανεωμένου ιστότοπου του e-ΕΦΚΑ με χρήση προσωπικών κωδικών TaxisNet και επιβεβαίωση εισόδου μέσω κωδικού OTP, εξασφαλίζοντας αυστηρή ασφάλεια και προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Για πρώτη φορά, κάθε ασφαλισμένος μπορεί να έχει μια ολοκληρωμένη εικόνα της ασφαλιστικής του ιστορίας, να ενημερώνει τα στοιχεία του, να εκδίδει πιστοποιητικά και να παρακολουθεί αιτήσεις και παροχές με μερικά μόνον «κλικ».

Με το DASHBOARD – myEFKA, οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα, μεταξύ άλλων:

Να αποκτούν άμεση πρόσβαση στην πλήρη ασφαλιστική τους ιστορία και σε όλα τα συναφή πιστοποιητικά.

Να ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο για την πορεία των υποβληθέντων αιτήσεων και αιτημάτων τους.

Να εκδίδουν και να εκτυπώνουν άμεσα πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενημερότητας.

Να υποβάλλουν αιτήσεις για επιδόματα, παροχές ή τροποποιήσεις στοιχείων μέσω απλουστευμένων διαδικασιών.

Να παρακολουθούν τις εισφορές τους, τις ληξιπρόθεσμες οφειλές και να τις εξοφλούν μέσω της πλατφόρμας IRIS.

Να έχουν άμεση πρόσβαση σε ενημερωτικά σημειώματα συντάξεων και σε στοιχεία αναπηρίας, όπου αυτό είναι αναγκαίο.

Επίσης η νέα εφαρμογή myEFKAmobile, διαθέσιμη σε App Store και Google Play, με όλες τις λειτουργίες του Dashboard προσαρμοσμένες στην οθόνη του κινητού ή του tablet τους.

Η νέα πλατφόρμα αποτελεί μέρος των τεσσάρων στρατηγικών πρωτοβουλιών για τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό του Φορέα, τις οποίες υλοποιεί η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας σε συνεργασία με τη διοίκηση του e-ΕΦΚΑ. Οι πρωτοβουλίες αυτές περιλαμβάνουν: την αναβάθμιση των ΚΕΠΑ, την ψηφιοποίηση του αρχειακού υλικού, το dashboard και το νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα, το οποίο αναμένεται να τεθεί σε πλήρη λειτουργία το 2026.

Πλήρης εκσυγχρονισμός του e-ΕΦΚΑ

Η υπουργός Νίκη Κεραμέως, μεταξύ άλλων, δήλωσε ότι τα τελευταία έξι χρόνια έχουν καταβληθεί συντονισμένες προσπάθειες για τον πλήρη μετασχηματισμό και τον εκσυγχρονισμό του e-ΕΦΚΑ, με στόχο την ουσιαστική βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη. «Και το βλέπετε αυτό σε διαφορετικούς τομείς. Από την επιτάχυνση απονομής των κύριων συντάξεων, των επικουρικών, των ΕΦΑΠΑΞ, των διεθνών κοκ, η κοινή συνισταμένη σε όλες αυτές τις προσπάθειες είναι πως μπορούμε να κάνουμε τη ζωή του πολίτη καλύτερη. Η νέα αυτή εφαρμογή συγκεντρώνει όλες τις βασικές λειτουργίες του e-ΕΦΚΑ, διευκολύνοντας την πρόσβαση σε υπηρεσίες όπως η ασφαλιστική ιστορία, πληρωμές και η έκδοση πιστοποιητικών», πρόσθεσε.

Ο διοικητής του e-ΕΦΚΑ σημείωσε ότι οι πολίτες αποκτούν ένα ισχυρό εργαλείο που τους επιτρέπει να έχουν πλήρη εικόνα και έλεγχο των ασφαλιστικών τους δεδομένων, οποιαδήποτε στιγμή, οπουδήποτε. «Πρόκειται για ένα έργο που ενισχύει την εμπιστοσύνη στη δημόσια διοίκηση και σηματοδοτεί το πέρασμα της κοινωνικής ασφάλισης στη νέα ψηφιακή πραγματικότητα της χώρας μας», πρόσθεσε.