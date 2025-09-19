Υπουργείο Εργασίας: Αυτές τις ημέρες πάτε ταμείο για συντάξεις Οκτωβρίου και επιδόματα

Το ποσό των 1.214.462.614,94 ευρώ θα μοιραστεί την επόμενη εβδομάδα (22-26 Σεπτεμβρίου 2025) σε 2.527.148 δικαιούχους, στο πλαίσιο προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Σύμφωνα με τον χάρτη των πληρωμών που ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας, από τον e-ΕΦΚΑ:

Στις 25 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 1.214.462.614,94 ευρώ σε 2.527.148 δικαιούχους για καταβολή κύριων και επικουρικών συντάξεων Οκτωβρίου 2025.

Από 22 έως 26 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 13.500.000 ευρώ σε 650 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

18.000.000 ευρώ σε 30.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

1.000.000 ευρώ σε 1.300 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

18.000.000 ευρώ σε 17.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

200.000 ευρώ σε 350 δικαιούχους για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα

83.000 ευρώ σε 1 δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου».

Το Ειδικό Εποχικό Βοήθημα 2025



Υπενθυμίζεται πως σε εξέλιξη βρίσκεται η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για το Ειδικό Εποχικό Βοήθημα της ΔΥΠΑ για το 2025, ενώ η υποβολή αιτήσεων στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) θα ξεκινήσει στις 23 Σεπτεμβρίου.



Το ύψος του ειδικού εποχικού βοηθήματος κυμαίνεται από 687,75 έως 1.375,50 ευρώ και η υποβολή αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά με ένα κλικ εδώ.



Συγκεκριμένα, η διαδρομή θα είναι: gov.gr → Εργασία και ασφάλιση → Ανεργία → Ειδικό εποχικό βοήθημα ΔΥΠΑ.