Υπουργείο Εργασίας: Αυτές τις ημέρες πάτε ταμείο για συντάξεις Οκτωβρίου και επιδόματα
Στο διάστημα 22-26 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν συνολικά 1.265.245.614,94 ευρώ σε 2.576.449 δικαιούχους, στο πλαίσιο προγραμματισμένων καταβολών του e- ΕΦΚΑ και της ΔΥΠΑ.
Το ποσό των 1.214.462.614,94 ευρώ θα μοιραστεί την επόμενη εβδομάδα (22-26 Σεπτεμβρίου 2025) σε 2.527.148 δικαιούχους, στο πλαίσιο προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).
Σύμφωνα με τον χάρτη των πληρωμών που ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας, από τον e-ΕΦΚΑ:
- Στις 25 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 1.214.462.614,94 ευρώ σε 2.527.148 δικαιούχους για καταβολή κύριων και επικουρικών συντάξεων Οκτωβρίου 2025.
- Από 22 έως 26 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 13.500.000 ευρώ σε 650 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:
- 18.000.000 ευρώ σε 30.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
- 1.000.000 ευρώ σε 1.300 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
- 18.000.000 ευρώ σε 17.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
- 200.000 ευρώ σε 350 δικαιούχους για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα
- 83.000 ευρώ σε 1 δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου».
Το Ειδικό Εποχικό Βοήθημα 2025
Υπενθυμίζεται πως σε εξέλιξη βρίσκεται η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για το Ειδικό Εποχικό Βοήθημα της ΔΥΠΑ για το 2025, ενώ η υποβολή αιτήσεων στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) θα ξεκινήσει στις 23 Σεπτεμβρίου.
Το ύψος του ειδικού εποχικού βοηθήματος κυμαίνεται από 687,75 έως 1.375,50 ευρώ και η υποβολή αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά με ένα κλικ εδώ.
Συγκεκριμένα, η διαδρομή θα είναι: gov.gr → Εργασία και ασφάλιση → Ανεργία → Ειδικό εποχικό βοήθημα ΔΥΠΑ.