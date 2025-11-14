Σε τροχιά αξιοποίησης η τεράστια ακίνητη περιουσία του ΕΦΚΑ – Νέοι διαγωνισμοί και αυξημένα έσοδα

Σε φάση εντατικής ενεργοποίησης της ακίνητης περιουσίας του βρίσκεται ο e-ΕΦΚΑ, με στόχο την αύξηση των εσόδων του Ταμείου και την καλύτερη αξιοποίηση κτηρίων και εκτάσεων που επί χρόνια παρέμεναν αναξιοποίητα.



Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οργανισμός διαθέτει 515 ακίνητα κάθε τύπου – από κτήρια και οικόπεδα μέχρι αγροτεμάχια – τα οποία συγκροτούν μια από τις μεγαλύτερες δημόσιες περιουσίες της χώρας. Το υπερταμείο ασφάλισης διαθέτει ένα μοναδικό πορτοφόλιο ακινήτων, με εμβληματικά «στολίδια» στα μεγάλα αστικά κέντρα, αλλά κυρίως στο κέντρο της πρωτεύουσας.



Από αυτά, το 37,5% χρησιμοποιείται για ιδιόχρηση, 23,5% παραχωρείται δωρεάν σε υγειονομικές υπηρεσίες, 30,5% είναι μισθωμένα, ενώ 8,5% παραμένει κενό, στοιχείο που δείχνει το σημαντικό περιθώριο περαιτέρω εκμετάλλευσης.

Αύξηση εσόδων από το 2020 – 40 ακίνητα αξιοποιήθηκαν

Τα τελευταία χρόνια η διοίκηση του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης έχει χαράξει μια νέα πορεία σε ό,τι αφορά την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας. Ακίνητα που για χρόνια είχαν παραδοθεί στη εγκατάλειψη, μισθώθηκαν αποκτώντας «ζωή» και ενισχύοντας σημαντικά τον κρατικό κορβανά του υπερταμείου ασφάλισης. Είναι χαρακτηριστικό ότι από το 2020 μέχρι και το 2024, ο e-ΕΦΚΑ έχει αυξήσει τα έσοδά του αξιοποιώντας 40 ακίνητα, μέσω:

δημόσιων πλειοδοτικών διαγωνισμών (16 ακίνητα),

απευθείας εκμισθώσεων σε δημόσιους φορείς (10 ακίνητα),

μακροχρόνιων παραχωρήσεων σε ΝΠΔΔ, ΟΤΑ και φορείς κοινωφελούς χαρακτήρα (8 ακίνητα),

παρατάσεων υφιστάμενων μισθώσεων με ταυτόχρονη αναβάθμιση των ακινήτων (6 ακίνητα).

Η αξιοποίηση αυτή όχι μόνο επιφέρει επιπλέον έσοδα, αλλά και αναβαθμίζει την αξία των παγίων περιουσιακών στοιχείων του Ταμείου.

Έρχονται νέοι διαγωνισμοί – 10 ακίνητα στην «πρώτη γραμμή»

Ο άμεσος σχεδιασμός περιλαμβάνει νέους διαγωνισμούς για κενά κτήρια, με στόχο την άμεση αξιοποίησή τους και την αύξηση των εισροών. Παράλληλα, έξι ακόμη ακίνητα αναμένεται να βγουν σε διακήρυξη, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των νέων αξιοποιήσιμων ακινήτων στα δέκα.



Τον Δεκέμβριο του 2024, ζητήθηκε ήδη η επικαιροποίηση της μισθωτικής αξίας επτά ακινήτων, προκειμένου να προχωρήσουν οι αντίστοιχοι διαγωνισμοί εκμίσθωσης.



Στο χαρτοφυλάκιο αξιοποίησης του e-ΕΦΚΑ περιλαμβάνονται ορισμένα από τα πλέον εμβληματικά ακίνητα στο κέντρο της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, τα οποία έχουν ήδη μισθωθεί σε μεγάλους οργανισμούς και επιχειρήσεις. Ενδεικτικά:

Αμερικής 9, Αθήνα – μισθωτής: ΤΕΚΑ

Βουλής 8–10, Αθήνα – μισθωτής: Επιτροπή Εποπτείας & Ελέγχου Παιγνίων

Πλατεία Αριστοτέλους 9, Θεσσαλονίκη – μισθωτής: ELECTRA PALACE

Πατησίων 61, Αθήνα – μισθωτής: Ακαδημία Λυρικής Τέχνης «Maria Callas»

Σταδίου 22, Αθήνα – μισθωτής: Ξενοδοχείο NYX Esperia

Βουκουρεστίου 30, Αθήνα – μισθωτής: Social Athens Hotel

Λ. Συγγρού 10, Αθήνα – μισθωτής: Athens Gate

Γρ. Λαμπράκη 152–154, Πειραιάς – μισθωτής: PUBLIC

Τα παραδείγματα αυτά καταδεικνύουν το εύρος των δυνατοτήτων αξιοποίησης της περιουσίας του Ταμείου, καθώς και το ενδιαφέρον της αγοράς για ακίνητα υψηλής προβολής και στρατηγικής θέσης.



Ο e-ΕΦΚΑ φαίνεται αποφασισμένος να συνεχίσει με επιθετικό ρυθμό την αξιοποίηση της ακίνητής του περιουσίας, ένα πεδίο που μπορεί να αποδώσει σταθερά έσοδα και να περιορίσει τη δημοσιονομική επιβάρυνση. Με δεδομένο ότι περίπου το 1/10 της περιουσίας παραμένει σήμερα κενό, οι επόμενοι διαγωνισμοί θεωρούνται κρίσιμης σημασίας για το Ταμείο.