Μπαίνει τέλος στο «χαρτοβασίλειο» του ΕΦΚΑ

Σε μια από τις μεγαλύτερες ψηφιακές παρεμβάσεις που έχουν γίνει ποτέ στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης έχει προχωρήσει το υπερταμείο ασφάλισης, αφήνοντας οριστικά πίσω του το «χαρτοβασίλειο» δεκαετιών και περνώντας σε ένα νέο μοντέλο λειτουργίας όπου τα δεδομένα θα είναι πλήρως ψηφιοποιημένα, αξιοποιήσιμα και άμεσα προσβάσιμα.

Το έργο, το οποίο στην πρώτη φάση του χρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ, οδήγησε σε επεξεργασία και ψηφιακή σάρωση 10,7 εκατομμυρίων σελίδων χειρόγραφων ασφαλιστικών αρχείων, τα οποία μετατρέπονται σε ψηφιακά δεδομένα υψηλής ακρίβειας.

Πρόκειται για υλικό που αφορά εκατοντάδες χιλιάδες ασφαλισμένους, οι οποίοι για χρόνια ήταν απόλυτα εξαρτημένοι από χρονοβόρες διαδικασίες εντοπισμού, διασταύρωσης και χειροκίνητης καταχώρισης στοιχείων.

Με «όπλο» την τεχνητή νοημοσύνη

Καθοριστικό ρόλο στην υλοποίηση του έργου διαδραματίζει η ενσωμάτωση τεχνολογιών Τεχνητής Νοημοσύνης (IDP, OCR, ML), οι οποίες εξάγουν αυτόματα δέκα υποχρεωτικά και προαιρετικά πεδία από κάθε σελίδα των ασφαλιστικών φακέλων. Με αυτόν τον τρόπο, το σύστημα δεν ψηφιοποιεί απλώς εικόνες, αλλά παράγει αναγνώσιμα δεδομένα που μπορούν να αξιοποιηθούν για την έκδοση συντάξεων και τη διασταύρωση ασφαλιστικών στοιχείων.

Η επόμενη φάση περιλαμβάνει τη διόρθωση των πεδίων, επίσης μέσω έξυπνων εργαλείων, ώστε το τελικό αποτέλεσμα να είναι πλήρως αξιόπιστο και έτοιμο να ενσωματωθεί στο ενιαίο ψηφιακό αρχείο του Φορέα.

Το έργο αγγίζει την καθημερινότητα περίπου 600.000 πολιτών, των οποίων το ασφαλιστικό ιστορικό θα είναι πλέον άμεσα διαθέσιμο, με πλήρη διαφάνεια και ακρίβεια. Παράλληλα, ωφελημένοι είναι και οι εργαζόμενοι του e-ΕΦΚΑ, καθώς απαλλάσσονται από τον τεράστιο φόρτο διαχείρισης φυσικών αρχείων που μέχρι σήμερα αποτελούσε βασική αιτία καθυστερήσεων.

Σύμφωνα με στελέχη του υπουργείου Εργασίας η ψηφιοποίηση αναμένεται να επιφέρει:

Αυξημένη ταχύτητα σε ελέγχους και διαδικασίες

Μείωση γραφειοκρατίας και περιορισμό λαθών

Αξιόπιστη, άμεση πληροφόρηση για ασφαλισμένους

Ταχύτερη έκδοση συντάξεων, χάρη στα πλέον διαθέσιμα στοιχεία

Ευκολότερη πρόσβαση για τους υπαλλήλους στα δεδομένα που χρειάζονται

Στόχος η δημιουργία ενός πλήρους ψηφιακού φακέλου για κάθε ασφαλισμένο

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Φορέα, έχουν ήδη αναγνωριστεί εκατομμύρια προαιρετικά πεδία, ενώ η διαδικασία συνεχίζεται με στόχο τη δημιουργία ενός πλήρους ψηφιακού φακέλου για κάθε ασφαλισμένο.

Σύμφωνα με την υπουργό Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, «στη συνολική εικόνα σάρωσης βρισκόμαστε πάνω από το 80% των 53 εκατομμυρίων καρτελών ενσήμων. Μέσα στο 2026, με την ολοκλήρωση των έργων αυτών, θα δούμε ακόμη μεγαλύτερη επιτάχυνση στην έκδοση των συντάξεων».

Το έργο εντάσσεται στις δράσεις ψηφιακού μετασχηματισμού που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ 2021–2027, με στόχο τη δραστική μείωση του χρόνου απονομής συντάξεων αλλά και τη συνολική αναβάθμιση της εμπειρίας εξυπηρέτησης των πολιτών.

«Με το εμβληματικό έργο της Ψηφιοποίησης της Ασφαλιστικής Ιστορίας, ο e-ΕΦΚΑ αφήνει οριστικά πίσω του τη γραφειοκρατία του χαρτιού. Μετατρέπουμε εκατομμύρια σελίδες χειρόγραφων αρχείων σε αξιόπιστα ψηφιακά δεδομένα και διαμορφώνουμε ένα σύστημα που λειτουργεί με ταχύτητα, ακρίβεια και απόλυτη διαφάνεια. Η αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης μάς επιτρέπει να κάνουμε ένα πραγματικό άλμα δεκαετιών: καλύτερη εξυπηρέτηση, πιο γρήγορες συντάξεις, ισχυρότερη ασφάλιση. Ο e-ΕΦΚΑ εισέρχεται σε μια νέα εποχή. Γίνεται πιο λειτουργικός, πιο αποτελεσματικός και ουσιαστικά πιο φιλικός προς τον πολίτη» δήλωσε κατά τη διάρκεια της παρουσίασης των αποτελεσμάτων του έργου ο Διοικητής του e-ΕΦΚΑ Αλέξανδρος Βαρβέρης.