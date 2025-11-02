Πόσο ικανοποιημένοι είναι οι πολίτες από το Gov.gr- Τι έδειξε έρευνα του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης

Θετική φαίνεται πως είναι η αξιολόγηση των πολιτών για το gov.gr, σύμφωνα με έρευνα του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου. Μάλιστα το κέρδος σε ετήσια βάση από τη λειτουργία του gov.gr ξεπερνάει τα 300 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με υπολογισμούς.

Πιο αναλυτικά, η έρευνα έδειξε ότι οι πολίτες και η Δημόσια Διοίκηση εξοικονομούν 309,99 εκατ. ευρώ λόγω της εξάλειψης μετακινήσεων και της αναμονής σε ουρές. Παράλληλα, εξοικονομούνται ακόμα 2,55 εκατ. ευρώ από πολίτες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με τη χρήση της υπηρεσίας «Συστηθείτε-Know your customer». Άξια αναφοράς είναι και τα περιβαλλοντικά οφέλη καθώς εκτιμάται ότι γίνονται 19,1 εκατ. λιγότερες μετακινήσεις, χρησιμοποιούνται 62,5 εκατ. λιγότερα φύλλα χαρτιού και έχουν μειωθεί οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά 33.000 τόνους λόγω της μείωσης των μετακινήσεων και της χρήσης χαρτιού.

Τι δείχνουν τα ποσοστά

Τα ποσοστά ικανοποίησης της ποιοτικής αξιολόγησης είναι αρκετά υψηλά για το Gov.gr και συγκεκριμένα για τις παρακάτω υπηρεσίες: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (84%), καταβολή εξόδων κηδείας (81%) και βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (81%). Όλες οι υπόλοιπες υπηρεσίες λαμβάνουν ποσοστά άνω του 60%, μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Στην ποσοτική αξιολόγηση, οι υπηρεσίες που συγκεντρώνουν την υψηλότερη βαθμολογία είναι το πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης που έχει χρησιμοποιηθεί περίπου 3,2 εκατ. φορές σε ετήσια βάση, η ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου (γνήσιο υπογραφής), που είναι μια από τις πιο δημοφιλείς υπηρεσίες και έχει χρησιμοποιηθεί περισσότερες από 2 εκατ. φορές σε ετήσια βάση, η υπηρεσία «Know Your Customer» που αποφέρει σημαντικά οφέλη μέσω της διαλειτουργικότητας και έχει χρησιμοποιηθεί περίπου 5,2 εκατ. φορές σε ετήσια βάση, η έκδοση Δελτίου Ανεργίας που αφορά συγκεκριμένη ομάδα πολιτών και έχει χρησιμοποιηθεί περίπου 1 εκατ. φορές σε ετήσια βάση.

Οι περισσότεροι πολίτες άνω των 30 που συμμετείχαν στην έρευνα επισημαίνουν ότι το βασικότερο σημείο βελτίωσης είναι η προσθήκη περισσότερων υπηρεσιών. Πάνω από το 55% των χρηστών έχουν μείνει απόλυτα ικανοποιημένοι από τις υπηρεσίες και θα τις προτείνουν και σε άλλους, σύμφωνα με την έρευνα, ενώ ο κυβερνητικός ψηφιακός κόμβος είναι και το προτιμότερο κανάλι επικοινωνίας με τη Δημόσια Διοίκηση σε ποσοστό 65%.

Η έρευνα του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης του οποίου είναι επικεφαλής ο Δρ. Κυριάκος Τόλιας είχε ως στόχο την αποτίμηση 20 υπηρεσιών του gov.gr με ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια και για να επιτευχθεί αυτό η αξιολόγηση των υπηρεσιών έγινε σε πολλά επίπεδα.