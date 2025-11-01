Τελευταία ευκαιρία για τον Προσωπικό Αριθμό – Οι επιπτώσεις εάν δεν εκδοθεί

Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για τη λήξη της προθεσμίας στις 5 Νοεμβρίου για έκδοση του Προσωπικού Αριθμού από τους πολίτες, μετά την παράταση που δόθηκε.

Σημειώνεται πως οι πολίτες οφείλουν να ολοκληρώσουν τα απαραίτητα βήματα ώστε να αποφύγουν καθυστερήσεις και επιπλοκές στις συναλλαγές τους με το Δημόσιο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στα τέλη Αυγούστου, η παράταση δόθηκε προκειμένου οι πολίτες να έχουν τη μέγιστη χρονική δυνατότητα επιλογής των δύο πρώτων ψηφίων του Προσωπικού Αριθμού, όπως προβλέπεται άλλωστε και από τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις. Το τρίτο κατά σειρά ψηφίο είναι αλφαβητικό και παράγεται αυτόματα.

Οι κίνδυνοι για όσους δεν εκδώσουν

Η μη έκδοση του Προσωπικού Αριθμού μέχρι την 5η Νοεμβρίου ενέχει σοβαρούς κινδύνους για την καθημερινότητα των πολιτών, καθώς θα επηρεάσει κρίσιμες διαδικασίες:

Φορολογικές δηλώσεις: Θα αντιμετωπίσετε προβλήματα στην υποβολή των φορολογικών δηλώσεων.

Ασφαλιστικές εισφορές: Θα υπάρξουν επιπλοκές στην καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών.

Ηλεκτρονικές συναλλαγές: Θα μπλοκαριστούν οι ηλεκτρονικές συναλλαγές με το Δημόσιο γενικότερα.

Με λίγα λόγια, μέχρι τις 5 Νοεμβρίου όλοι οι πολίτες πρέπει να έχουν εκδώσει τον νέο Π.Α., ώστε να συνεχίσουν απρόσκοπτα τις συναλλαγές τους με τις δημόσιες υπηρεσίες.

Η διαδικασία έκδοσης

Η διαδικασία για την έκδοση του Προσωπικού Αριθμού είναι ψηφιακή και απλή, ενώ μπορεί να γίνει και μέσω φυσικής παρουσίας αν χρειαστεί:

Online διαδικασία: Ο πολίτης εισέρχεται στην εφαρμογή myinfo.gov.gr χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet. Επιβεβαιώνει τα στοιχεία του και επιλέγει «Έκδοση Π.Α.».

Φυσική παρουσία: Όσοι δεν μπορούν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία online, θα πρέπει να επισκεφθούν ένα Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ή μία Προξενική Αρχή.

Υπενθυμίζεται ότι μέσω του pa.gov.gr πολίτες μπορούν να επιβεβαιώνουν τα στοιχεία και να εκδίδουν Προσωπικό Αριθμό και για τα προστατευόμενα ανήλικα μέλη τους που διαθέτουν ΑΦΜ. Επίσης, σημειώνεται πως για την έκδοση πλέον ταυτότητας, απαιτείται να έχει προηγηθεί η έκδοση Προσωπικού Αριθμού, που θα αναγράφεται στην πίσω πλευρά της ταυτότητας.

Η δομή και γιατί έχει σημασία

Ο Προσωπικός Αριθμός αποτελείται από 12 αλφαριθμητικούς χαρακτήρες. Περιλαμβάνει 3 αλφαριθμητικά στοιχεία ως πρόθεμα, ακολουθούμενα από τα 9 ψηφία του ΑΦΜ του φυσικού προσώπου. Στα αλφαριθμητικά στοιχεία επιτρέπονται μόνο τα ψηφία 0-9 και τα κεφαλαία γράμματα του ελληνικού αλφαβήτου που έχουν αντίστοιχο λατινικό χαρακτήρα. Το τρίτο ψηφίο παράγεται αυτόματα ως ψηφίο ελέγχου εγκυρότητας (check digit).

Ο Προσωπικός Αριθμός είναι το νέο «κλειδί» ταυτοποίησης σε όλες τις συναλλαγές με το Δημόσιο. Η εύκολη πρόσβαση από το κινητό διευκολύνει τον πολίτη και περιορίζει τη γραφειοκρατία, διασφαλίζοντας παράλληλα την προστασία των προσωπικών δεδομένων.