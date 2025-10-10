Τι θα συμβεί αν δεν εκδώσεις νέα ταυτότητα και Προσωπικό Αριθμό

Δεν θα γίνονται πλέον δεκτές οι παλιές αστυνομικές ταυτότητες από το καλοκαίρι του 2026 για ταξίδια εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό διευκρίνισε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, μιλώντας στο ΕRΤNews.

Εξήγησε ότι οι αστυνομικές ταυτότητες βασίζονται σε προδιαγραφές της δεκαετίας του ’60 και θεωρούνται πλέον ανεπαρκείς ως προς την ασφάλεια. Μέχρι τότε, εφόσον οι πολίτες δεν έχουν εκδώσει νέα ταυτότητα θα μπορούν να ταξιδεύουν με το διαβατήριό τους, ενώ συνιστάται η σταδιακή αντικατάσταση των παλιών ταυτοτήτων με τις νέες, πιο ασφαλείς.

«Έως και 4 μήνες αναμονή»

Αξίζει να σημειώσουμε πάντως ότι το τελευταίο διάστημα παρατηρούνται ολοένα και μεγαλύτερες καθυστερήσεις στην εύρεση ραντεβού στην Αστυνομία με σκοπό την έκδοση της νέας ταυτότητας.



Είναι ενδεικτικό ότι ο αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων (ΠΟΑΣΥ), Χρήστος Συνδρεβέλης, είπε πως η αναμονή μπορεί να φτάσει ακόμα και τους τέσσερις μήνες.

«Η αναμονή για να κλείσει κάποιος ραντεβού διαφέρει από περιοχή σε περιοχή. Λειτουργούν 81 αστυνομικές υπηρεσίες με διευρυμένο ωράριο στην επικράτεια. Εκεί όπου δεν υπάρχει διευρυμένο ωράριο, η αναμονή είναι μεγαλύτερη, είναι στους τρεις με τέσσερις μήνες», είπε χαρακτηριστικά. Ανέφερε επίσης πως το υπουργείο «φρόντισε να εκδίδονται σε όλα τα τμήματα της χώρας και όχι μόνο στον τόπο διαμονής και πλέον ο πολίτης μπορεί να κλείσει ραντεβού σε όποια αστυνομική υπηρεσία επιθυμεί», ανέφερε σε συνέντευξη που παραχώρησε στα parapolitika ενώ τόνισε ότι μέχρι στιγμής έχουν εκδοθεί πάνω από 1,7 εκατομμύρια νέες ταυτότητες, ωστόσο ζητήματα εξακολουθούν να υπάρχουν.

Τι ισχύει με τον Προσωπικό Αριθμό

Ο κ. Παπαστεργίου αναφέρθηκε επίσης στον Προσωπικό Αριθμό Πολίτη, επισημαίνοντας ότι από τις 6 Νοεμβρίου θα αρχίσει να αποδίδεται αυτόματα σε όσους πολίτες δεν τον έχουν ήδη αποκτήσει. Όσον αφορά τον Προσωπικό Αριθμό, ο υπουργός σημείωσε πως μέχρι σήμερα περίπου 1,3 εκατομμύρια πολίτες τον έχουν ήδη εκδώσει. Από τις 6 Νοεμβρίου, όσοι δεν έχουν προχωρήσει στη διαδικασία θα τον λαμβάνουν αυτόματα, εφόσον δεν υπάρχουν λάθη στα κρατικά μητρώα.



«Στόχος είναι ο κάθε πολίτης να χρησιμοποιεί έναν ενιαίο αριθμό αντί για πολλαπλούς, όπως ΑΜΚΑ, ΑΦΜ ή αριθμό ταυτότητας, ώστε να μειωθούν τα λάθη και η γραφειοκρατία», τόνισε ο υπουργός.

