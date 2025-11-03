Τέλος χρόνου για τον Προσωπικό Αριθμό - Τι σας περιμένει αν δεν τον εκδώσετε

Στενεύουν τα χρονικά περιθώρια για την έκδοση του Προσωπικού Αριθμού (ΠΑ), με τους πολίτες που δεν έχουν προχωρήσει στην έκδοσή του να έχουν πλέον μόνο λίγα 24ωρα στη διάθεσή τους προκειμένου να το πράξουν, καθώς η προθεσμία εκπνέει την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2025.

Όσοι πολίτες δεν έχουν ολοκληρώσει την ενεργοποίηση του νέου εργαλείου ταυτοποίησης κινδυνεύουν να βρεθούν αντιμέτωποι με σοβαρά προβλήματα και μπλοκαρίσματα στις βασικές τους συναλλαγές με το Δημόσιο.

Ο Προσωπικός Αριθμός θα αποτελέσει τον νέο κεντρικό κωδικό κάθε πολίτη, αντικαθιστώντας σταδιακά το ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες.

Οι κίνδυνοι για όσους δεν εκδώσουν τον Προσωπικό Αριθμό

Η μη έκδοση του Προσωπικού Αριθμού μέχρι την 5η Νοεμβρίου ενέχει σοβαρούς κινδύνους για την καθημερινότητα των πολιτών, καθώς θα επηρεάσει κρίσιμες διαδικασίες:

Φορολογικές δηλώσεις: Θα αντιμετωπίσετε προβλήματα στην υποβολή των φορολογικών δηλώσεων.

Ασφαλιστικές εισφορές: Θα υπάρξουν επιπλοκές στην καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών.

Ηλεκτρονικές συναλλαγές: Θα μπλοκαριστούν οι ηλεκτρονικές συναλλαγές με το Δημόσιο γενικότερα.

Με λίγα λόγια, μέχρι τις 5 Νοεμβρίου όλοι οι πολίτες πρέπει να έχουν εκδώσει τον νέο Π.Α., ώστε να συνεχίσουν απρόσκοπτα τις συναλλαγές τους με τις δημόσιες υπηρεσίες.

Πώς εκδίδεται ο Προσωπικός Αριθμός

Η διαδικασία για την έκδοση του Προσωπικού Αριθμού είναι ψηφιακή και απλή, ενώ μπορεί να γίνει και μέσω φυσικής παρουσίας αν χρειαστεί:

Online διαδικασία: Ο πολίτης εισέρχεται στην εφαρμογή myinfo.gov.gr χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet. Επιβεβαιώνει τα στοιχεία του και επιλέγει «Έκδοση Π.Α.».

Φυσική παρουσία: Όσοι δεν μπορούν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία online, θα πρέπει να επισκεφθούν ένα Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ή μία Προξενική Αρχή.

Η δομή του Π.Α.

Ο Προσωπικός Αριθμός αποτελείται από 12 αλφαριθμητικούς χαρακτήρες. Περιλαμβάνει 3 αλφαριθμητικά στοιχεία ως πρόθεμα, ακολουθούμενα από τα 9 ψηφία του ΑΦΜ του φυσικού προσώπου. Στα αλφαριθμητικά στοιχεία επιτρέπονται μόνο τα ψηφία 0-9 και τα κεφαλαία γράμματα του ελληνικού αλφαβήτου που έχουν αντίστοιχο λατινικό χαρακτήρα. Το τρίτο ψηφίο παράγεται αυτόματα ως ψηφίο ελέγχου εγκυρότητας (check digit).

Τα οφέλη για όσους τον έχουν ήδη εκδώσει

Ένα ακόμη βήμα ψηφιακού εκσυγχρονισμού έρχεται από την κυβέρνηση: ο Προσωπικός Αριθμός (ΠΑ) κάθε πολίτη είναι πλέον διαθέσιμος στο Gov.gr, απευθείας στο κινητό τηλέφωνο.

Με τη νέα λειτουργία, ο πολίτης μπορεί να βλέπει τον ΠΑ του σε πραγματικό χρόνο μέσα από την εφαρμογή, με μέγιστη ασφάλεια και χωρίς να αποθηκεύεται πουθενά.

Πώς λειτουργεί

Ο χρήστης κάνει αίτημα μέσα από το Wallet.

Ο αριθμός αντλείται κρυπτογραφημένος, αποκρυπτογραφείται και εμφανίζεται στην οθόνη.

Με το κλείσιμο της εφαρμογής, ο ΠΑ εξαφανίζεται ξανά.

Δεν επιτρέπεται ούτε καν στιγμιότυπο οθόνης, ώστε να προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα.

Ασφάλεια πάνω απ’ όλα

Η σχετική ΚΥΑ (Αρ. 25392 ΕΞ 2025, ΦΕΚ Β 4705/03.09.2025) ορίζει αυστηρά τεχνικά και οργανωτικά μέτρα:

Κρυπτογράφηση σε κάθε στάδιο.

Διαλειτουργικότητα μόνο με το Μητρώο Προσωπικού Αριθμού.

Απόλυτη απαγόρευση αποθήκευσης ή διαβίβασης του ΠΑ σε τρίτους.

Την υλοποίηση έχει αναλάβει η ΕΔΥΤΕ Α.Ε., υπό την εποπτεία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Γιατί έχει σημασία

Ο Προσωπικός Αριθμός είναι το νέο «κλειδί» ταυτοποίησης σε όλες τις συναλλαγές με το Δημόσιο. Η εύκολη πρόσβαση από το κινητό διευκολύνει τον πολίτη και περιορίζει τη γραφειοκρατία, διασφαλίζοντας παράλληλα την προστασία των προσωπικών δεδομένων.