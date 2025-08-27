Προσωπικός Αριθμός: Πλήρης οδηγός για την έκδοση του - Τι ισχύει για ανήλικους και ξένους υπηκόους

Σε ισχύ βρίσκεται ο Προσωπικός Αριθμός Πολίτη (Π.Α.), το νέο ενιαίο αναγνωριστικό για κάθε πολίτη, που αντικαθιστά τους πολλαπλούς αριθμούς (ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, ΑΔΤ) και θα αποτελεί το «ψηφιακό κλειδί» για όλες τις συναλλαγές με το Δημόσιο.

Παράταση έως 5 Νοεμβρίου

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι δίνεται δίμηνη παράταση – έως τις 5 Νοεμβρίου 2025 – για την έκδοση του Π.Α., καθώς η αρχική προθεσμία έληγε στις 5 Σεπτεμβρίου.

Οι πολίτες μπορούν να επιλέξουν τα δύο πρώτα ψηφία του προθέματος του αριθμού τους, μέσω της εφαρμογής myInfo στο pa.gov.gr ή μέσω ΚΕΠ και Προξενικών Αρχών.

Πάνω από 1,1 εκατ. Π.Α. εκδοθέντες

Μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί 1.175.800 Προσωπικοί Αριθμοί. Από αυτούς, οι 85.880 εκδόθηκαν μέσω ΚΕΠ και Προξενείων (7,5% του συνόλου), ενώ η πλειοψηφία επιλέγει την ψηφιακή οδό.

Ήδη 270.140 νέες ταυτότητες αναγράφουν τον Π.Α.

Υποχρεωτικός στις νέες ταυτότητες

Η αναγραφή του Π.Α. είναι υποχρεωτική για την έκδοση νέας ταυτότητας και πρέπει να προηγείται του ραντεβού στο Αστυνομικό Τμήμα, ώστε να αποφεύγεται η ταλαιπωρία.

Μέχρι στιγμής, έχουν εκδοθεί πάνω από 1,7 εκατ. νέες ταυτότητες.

Τι αλλάζει για τους πολίτες

Ένας μόνο αριθμός για όλες τις συναλλαγές.

Ο Π.Α. είναι μόνιμος και αμετάβλητος, ανεξάρτητα από αλλαγές σε ταυτότητα ή τόπο διαμονής.

Θα εμφανίζεται στις νέες ταυτότητες και στην ψηφιακή ταυτότητα του gov.gr wallet.

Δεν απαιτείται αλλαγή ταυτότητας για την απόκτηση Π.Α., αλλά μεσοπρόθεσμα η μετάβαση είναι υποχρεωτική λόγω ευρωπαϊκής οδηγίας.

Πώς εκδίδεται

Μέσω myInfo με κωδικούς Taxisnet και δηλωμένο κινητό στο ΕΜΕπ.

Για ανηλίκους, κατοίκους εξωτερικού ή πολίτες χωρίς Taxisnet, η διαδικασία γίνεται σε ΚΕΠ ή Προξενική Αρχή.

Ο πολίτης μπορεί να επιλέξει τα δύο πρώτα αλφαριθμητικά ψηφία του Π.Α., ενώ το τρίτο παράγεται αυτόματα.

Γιατί χρειάζεται

Ο Προσωπικός Αριθμός:

Ενοποιεί όλα τα μητρώα (ΑΑΔΕ, ΑΜΚΑ, Μητρώο Πολιτών, ΕΛ.ΑΣ.).

Διορθώνει λάθη σε στοιχεία εκατομμυρίων πολιτών.

Μειώνει την ταλαιπωρία σε συναλλαγές με το Δημόσιο.

Θα χρησιμοποιηθεί σταδιακά και στον ιδιωτικό τομέα (τράπεζες, ασφαλιστικές κ.ά.).

Ψηφιακή ασφάλεια

Ο Π.Α. ενσωματώνει υψηλά πρότυπα ασφάλειας, με ταυτοποίηση μέσω Taxisnet και διπλό παράγοντα (OTP). Δεν περιέχει ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα.