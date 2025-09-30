Ο Προσωπικός Αριθμός τώρα στο κινητό μέσω Gov.gr Wallet - Βήμα βήμα η διαδιακασία
Με τη συγκεκριμένη λειτουργία, ο κάθε πολίτης έχει τη δυνατότητα να βλέπει τον ΠΑ σε πραγματικό χρόνο μέσα από την εφαρμογή.
Ένα ακόμη βήμα ψηφιακού εκσυγχρονισμού έρχεται από την κυβέρνηση: ο Προσωπικός Αριθμός (ΠΑ) κάθε πολίτη είναι πλέον διαθέσιμος στο Gov.gr Wallet, απευθείας στο κινητό τηλέφωνο.
Με τη νέα λειτουργία, ο πολίτης μπορεί να βλέπει τον ΠΑ του σε πραγματικό χρόνο μέσα από την εφαρμογή, με μέγιστη ασφάλεια και χωρίς να αποθηκεύεται πουθενά.
Πώς λειτουργεί
- Ο χρήστης κάνει αίτημα μέσα από το Wallet.
- Ο αριθμός αντλείται κρυπτογραφημένος, αποκρυπτογραφείται και εμφανίζεται στην οθόνη.
- Με το κλείσιμο της εφαρμογής, ο ΠΑ εξαφανίζεται ξανά.
- Δεν επιτρέπεται ούτε καν στιγμιότυπο οθόνης, ώστε να προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα.
Ασφάλεια πάνω απ’ όλα
Η σχετική ΚΥΑ (Αρ. 25392 ΕΞ 2025, ΦΕΚ Β 4705/03.09.2025) ορίζει αυστηρά τεχνικά και οργανωτικά μέτρα:
- Κρυπτογράφηση σε κάθε στάδιο.
- Διαλειτουργικότητα μόνο με το Μητρώο Προσωπικού Αριθμού.
- Απόλυτη απαγόρευση αποθήκευσης ή διαβίβασης του ΠΑ σε τρίτους.
- Την υλοποίηση έχει αναλάβει η ΕΔΥΤΕ Α.Ε., υπό την εποπτεία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Γιατί έχει σημασία
Ο Προσωπικός Αριθμός είναι το νέο «κλειδί» ταυτοποίησης σε όλες τις συναλλαγές με το Δημόσιο. Η εύκολη πρόσβαση από το κινητό διευκολύνει τον πολίτη και περιορίζει τη γραφειοκρατία, διασφαλίζοντας παράλληλα την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
Η απόφαση τίθεται σε ισχύ άμεσα, με τη δημοσίευσή της στο ΦΕΚ.