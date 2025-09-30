Ο Προσωπικός Αριθμός τώρα στο κινητό μέσω Gov.gr Wallet - Βήμα βήμα η διαδιακασία

Ένα ακόμη βήμα ψηφιακού εκσυγχρονισμού έρχεται από την κυβέρνηση: ο Προσωπικός Αριθμός (ΠΑ) κάθε πολίτη είναι πλέον διαθέσιμος στο Gov.gr Wallet, απευθείας στο κινητό τηλέφωνο.

Με τη νέα λειτουργία, ο πολίτης μπορεί να βλέπει τον ΠΑ του σε πραγματικό χρόνο μέσα από την εφαρμογή, με μέγιστη ασφάλεια και χωρίς να αποθηκεύεται πουθενά.

Πώς λειτουργεί

Ο χρήστης κάνει αίτημα μέσα από το Wallet.

Ο αριθμός αντλείται κρυπτογραφημένος, αποκρυπτογραφείται και εμφανίζεται στην οθόνη.

Με το κλείσιμο της εφαρμογής, ο ΠΑ εξαφανίζεται ξανά.

Δεν επιτρέπεται ούτε καν στιγμιότυπο οθόνης, ώστε να προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα.

Ασφάλεια πάνω απ’ όλα

Η σχετική ΚΥΑ (Αρ. 25392 ΕΞ 2025, ΦΕΚ Β 4705/03.09.2025) ορίζει αυστηρά τεχνικά και οργανωτικά μέτρα:

Κρυπτογράφηση σε κάθε στάδιο.

Διαλειτουργικότητα μόνο με το Μητρώο Προσωπικού Αριθμού.

Απόλυτη απαγόρευση αποθήκευσης ή διαβίβασης του ΠΑ σε τρίτους.

Την υλοποίηση έχει αναλάβει η ΕΔΥΤΕ Α.Ε., υπό την εποπτεία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Γιατί έχει σημασία

Ο Προσωπικός Αριθμός είναι το νέο «κλειδί» ταυτοποίησης σε όλες τις συναλλαγές με το Δημόσιο. Η εύκολη πρόσβαση από το κινητό διευκολύνει τον πολίτη και περιορίζει τη γραφειοκρατία, διασφαλίζοντας παράλληλα την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Η απόφαση τίθεται σε ισχύ άμεσα, με τη δημοσίευσή της στο ΦΕΚ.