Ο Προσωπικός Αριθμός (ΠΑ) στο κινητό: Πώς θα τον βρίσκουν οι πολίτες για τις συναλλαγές με το Δημόσιο

Με μια νέα υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β’ 4705/03.09.2025), οι πολίτες αποκτούν πλέον εύκολη πρόσβαση στον Προσωπικό τους Αριθμό (ΠΑ) απευθείας από το κινητό τους τηλέφωνο, μέσω του ψηφιακού αποθετηρίου εγγράφων της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr).

Τι σημαίνει στην πράξη

Ο ΠΑ αποτελεί το ενιαίο αναγνωριστικό κάθε πολίτη για όλες τις συναλλαγές του με το Δημόσιο. Μέχρι σήμερα, οι περισσότεροι δεν γνώριζαν πώς να τον εντοπίσουν. Με τη νέα διαδικασία:

Ο πολίτης συνδέεται στο ψηφιακό αποθετήριο εγγράφων μέσω gov.gr. Μετά την ταυτοποίησή του, μπορεί να εμφανίσει στην οθόνη του κινητού τον Προσωπικό του Αριθμό, κρυπτογραφημένο και ασφαλή. Ο αριθμός προβάλλεται μόνο προσωρινά, αποκρύπτεται αυτόματα και δεν αποθηκεύεται στη συσκευή. Δεν υπάρχει δυνατότητα αποθήκευσης screenshot, για λόγους προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Ασφάλεια και προστασία δεδομένων

Η διαδικασία στηρίζεται σε διαλειτουργικότητα με το Μητρώο Προσωπικού Αριθμού, ενώ όλα τα δεδομένα επεξεργάζονται με κρυπτογράφηση. Ο ΠΑ δεν αποθηκεύεται, ούτε διαβιβάζεται σε τρίτους.

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων έχουν την ευθύνη της προστασίας. Το ΕΔΥΤΕ (Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.) έχει αναλάβει τον σχεδιασμό και τη συντήρηση της εφαρμογής, με βάση τους κανόνες του GDPR.

Τι αλλάζει για τον πολίτη

Αντί να ψάχνει έγγραφα ή να απευθύνεται σε υπηρεσίες, κάθε πολίτης θα μπορεί με λίγα “κλικ” στο κινητό του να εμφανίζει τον Προσωπικό του Αριθμό και να τον χρησιμοποιεί σε όλες τις συναλλαγές με το Δημόσιο.

Η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στο ΦΕΚ, δηλαδή ήδη από τις 3 Σεπτεμβρίου 2025.