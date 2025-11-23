Τεράστιο όφελος 312 εκατ. ευρώ από το gov.gr: «Σβήνει» 19,1 εκατ. μετακινήσεις και 33.000 τόνους CO2

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) ολοκλήρωσε μία συστηματική αποτίμηση σε είκοσι επιλεγμένες υπηρεσίες του gov.gr, καταδεικνύοντας μετρήσιμα και εντυπωσιακά οφέλη για την κοινωνία, την οικονομία και το κράτος.

Η έρευνα, η οποία εφαρμόζει καινοτόμο μεθοδολογία συνδυάζοντας ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια , επιβεβαιώνει τη συμβολή της ψηφιοποίησης στη δραστική μείωση του κόστους και του χρόνου εξυπηρέτησης.

Το οικονομικό και χρονικό κέρδος

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας του ΕΚΤ:

Εξοικονόμηση Κόστους: Η απλούστευση και ψηφιοποίηση των διαδικασιών επιφέρει ετήσια εξοικονόμηση που αγγίζει τα 312 εκατομμύρια ευρώ .

Η απλούστευση και ψηφιοποίηση των διαδικασιών επιφέρει ετήσια εξοικονόμηση που αγγίζει τα . Εξοικονόμηση Χρόνου: Ο απαιτούμενος χρόνος για την ολοκλήρωση των διαδικασιών μειώνεται κατά 88% για τα φυσικά/νομικά πρόσωπα και κατά 97% για τη δημόσια διοίκηση .

Ο απαιτούμενος χρόνος για την ολοκλήρωση των διαδικασιών για τα φυσικά/νομικά πρόσωπα και κατά για τη δημόσια διοίκηση . Υπηρεσίες με το Μεγαλύτερο Όφελος: Οι υπηρεσίες με το μεγαλύτερο μοναδιαίο όφελος ανά εκτέλεση είναι η μεταβίβαση ακινήτου, η αξιολόγηση και πιστοποίηση αναπηρίας ΚΕΠΑ, και η παροχή ηλεκτρονικών δικαστικών αποφάσεων.

Σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη

Η ψηφιοποίηση έχει άμεσο και θετικό αντίκτυπο και στο περιβάλλον, λόγω της μείωσης των μετακινήσεων και της χρήσης εντύπων:

Μείωση Εκπομπών CO2: Καταγράφεται μείωση των εκπομπών CO2 κατά 33.000 τόνους .

Καταγράφεται μείωση των εκπομπών CO2 κατά . Μείωση Μετακινήσεων: Αποφεύγονται 19,1 εκατομμύρια μετακινήσεις σε ετήσια βάση .

Αποφεύγονται σε ετήσια βάση . Εξοικονόμηση Χαρτιού: Εξοικονομούνται 62,5 εκατομμύρια φύλλα χαρτιού.

Υψηλή ικανοποίηση και δημοφιλία

Τα ποιοτικά στοιχεία της έρευνας καταδεικνύουν την εμπιστοσύνη των πολιτών στην ψηφιακή πύλη:

Ικανοποίηση Χρηστών: Το 76% των χρηστών δηλώνουν πολύ ή απόλυτα ικανοποιημένοι από τις υπηρεσίες του gov.gr .

Το των χρηστών δηλώνουν από τις υπηρεσίες του gov.gr . Προτιμώμενο Κανάλι: Το gov.gr αναδεικνύεται ως το προτιμώμενο κανάλι επικοινωνίας με τη δημόσια διοίκηση, συγκεντρώνοντας το 65% των προτιμήσεων, ενώ ακολουθούν τα ΚΕΠ (12%) και οι ιστοσελίδες/εφαρμογές φορέων (13%) .

Το gov.gr αναδεικνύεται ως το με τη δημόσια διοίκηση, συγκεντρώνοντας το των προτιμήσεων, ενώ ακολουθούν τα ΚΕΠ (12%) και οι ιστοσελίδες/εφαρμογές φορέων (13%) . Δημοφιλείς Υπηρεσίες: Οι υπηρεσίες με τη μεγαλύτερη χρήση και βαθμολογία είναι το Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (περίπου 3,2 εκατ. φορές ετησίως) και το Know Your Customer (περίπου 5,2 εκατ. φορές ετησίως).

Το έργο της αποτίμησης υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης - NextGenerationEU.