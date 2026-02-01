Gov.gr Wallet: Πώς οι νέες λειτουργίες κάνουν πιο απλές τις διαδικασίες για όλους

Νέες λειτουργίες Gov.gr Wallet ήρθαν για να κάνουν πιο εύκολη τη χρήση των ψηφιακών εγγράφων. Συγκεκριμένα, το ψηφιακό μας «πορτοφόλι» έχει πλέον αναβαθμιστεί με τρεις νέες λειτουργίες, που προσφέρουν απλούστερο έλεγχο και δυνατότητα ολοκλήρωσης βασικών διαδικασιών γρήγορα και με ασφάλεια.



Σύμφωνα με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η εφαρμογή πλέον ενημερώνει άμεσα τον χρήστη όταν ανακληθεί η ψηφιακή του ταυτότητα ή η άδεια οδήγησης. Η ανάκληση μπορεί να γίνει από αρμόδιους φορείς, όπως η ΕΛΑΣ για παραβάσεις του ΚΟΚ ή το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών σε διοικητικές διαδικασίες. Επιπλέον, οι πολίτες ενημερώνονται αμέσως αν δηλωθεί απώλεια της ταυτότητας.



Με το άνοιγμα του Gov.gr Wallet, εμφανίζεται προειδοποιητικό μήνυμα για τυχόν ανακληθέν έγγραφο. Ο χρήστης μπορεί να δει ποιο έγγραφο αφορά και, αν επιτρέπεται, να το προσθέσει ξανά στο Wallet. Αν δεν είναι δυνατή η επαναπροσθήκη, η εφαρμογή εμφανίζει ενημερωτικό μήνυμα.

Αυτόματη συμπλήρωση κωδικού

Μία σημαντική νέα ευκολία είναι η αυτόματη συμπλήρωση του εξαψήφιου κωδικού OTP, που διευκολύνει την προσθήκη εγγράφων στο Gov.gr Wallet. Μέχρι πρότινος, ο χρήστης έπρεπε να ανοίξει το SMS και να πληκτρολογήσει χειροκίνητα τον κωδικό. Τώρα, με τη συγκατάθεσή του, ο κωδικός συμπληρώνεται αυτόματα, επιτρέποντας ταχύτερη και πιο ασφαλή διαδικασία.

Ψηφιακή Κάρτα ΔΥΠΑ σε πραγματικό χρόνο

Η εφαρμογή ενημερώνει πλέον σε πραγματικό χρόνο την Ψηφιακή Κάρτα της ΔΥΠΑ. Η κάρτα δείχνει την κατάσταση του ανέργου με χρωματική ένδειξη για εύκολη κατανόηση:

Πράσινο: Άνεργοι έως 12 μήνες ή άνεργοι άνω των 12 μηνών που πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια για επίδομα θέρμανσης.

Πορτοκαλί: Άνεργοι άνω των 12 μηνών που δεν πληρούν τα κριτήρια.

Όταν η κάρτα παύει να ισχύει, διαγράφεται αυτόματα από το Gov.gr Wallet, χωρίς καμία ενέργεια από τον χρήστη.

Τα οφέλη για τους πολίτες

Εν κατακλείδι, με τις νέες λειτουργίες, το Gov.gr Wallet γίνεται ακόμα πιο φιλικό, ασφαλές και εύχρηστο προσφέροντας:

Άμεση ενημέρωση για ανακλήσεις εγγράφων.

Γρήγορη και εύκολη προσθήκη εγγράφων μέσω OTP.

Πλήρης εικόνα για την κατάσταση της Ψηφιακής Κάρτας ΔΥΠΑ

Αυτές οι νέες ευκολίες φέρνουν την ψηφιακή διακυβέρνηση πιο κοντά στον πολίτη και κάνουν το Gov.gr Wallet ένα αναγκαίο εργαλείο για την καθημερινή ψηφιακή ζωή.