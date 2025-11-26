ΑΑΔΕ: Εφοριακοί στο στόχαστρο ελέγχων για καταθέσεις και περιουσίες που δεν βγαίνουν με μισθό

Οι «ράμπο» των Εσωτερικών Υποθέσεων της Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων - ΑΑΔΕ αλλάζουν πίστα. Πλέον, εφοριακοί και τελωνειακοί δεν θα ελέγχουν μόνο πολίτες και επιχειρήσεις, αλλά και… ο ένας τον άλλο, σε ένα πρωτοφανές εσωτερικό σαφάρι διαφάνειας για καταθέσεις, ακίνητα και «φουσκωμένες» περιουσίες που δεν δικαιολογούνται από μισθούς.



Με υπογραφή του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργου Πιτσιλή ενεργοποιείται εκτεταμένο «εσωτερικό πόθεν έσχες» για το σύνολο των υπαλλήλων. Στόχος δεν είναι άλλος από τον εντοπισμό επίορκων στελεχών – κυρίως στις κρίσιμες «πρώτες γραμμές» των ΔΟΥ και των τελωνείων – που ενδεχομένως ξέφυγαν από τα πενιχρά όρια των αποδοχών τους μέσω δωροληψίας, υπεξαίρεσης ή κατάχρησης δημοσίου χρήματος.

Οι ελεγκτές αποκτούν «υπερ-μάτια»

Οι οικονομικοί επιθεωρητές της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων, που θα αναλάβουν ρόλο εσωτερικών ελεγκτών, θα έχουν υπερεξουσίες πρόσβασης. Θα μπορούν να «ξεσκονίσουν» τραπεζικούς λογαριασμούς (καταθετικούς και προθεσμιακούς), δάνεια, χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες, επενδύσεις σε μετοχές και ομόλογα, χρηματιστηριακές κινήσεις, συναλλαγές με πολύτιμα μέταλλα, ακόμη και κινήσεις σε digital wallets και ψηφιακά πορτοφόλια.



Και δεν σταματούν εκεί. Οι ελεγκτές θα έχουν τη δυνατότητα να διασταυρώσουν στοιχεία συζύγων, ανήλικων τέκνων και στενών συγγενών, να ζητήσουν δεδομένα από ξένες φορολογικές αρχές μέσω αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών, αλλά και να ελέγξουν «ευαίσθητες» καταναλωτικές συνήθειες, όπως δίδακτρα ιδιωτικών σχολείων, ασφαλιστικά προγράμματα υγείας και ζωής, εμβάσματα στο εξωτερικό ή επενδύσεις που δεν κολλούν με τα δηλωμένα εισοδήματα.

Τι θα συμβεί στους υπό έλεγχο;

Οι υπάλληλοι που θα επιλεγούν δειγματοληπτικά ή θα βρεθούν στο στόχαστρο μετά από καταγγελία, θα λαμβάνουν εντολή ελέγχου και θα καλούνται να καταθέσουν πλήρη οικονομικό φάκελο. Μέσα από ειδικά έντυπα, θα πρέπει να αποκαλύψουν κάθε ευρώ που κινήθηκε στο οικογενειακό ταμείο, αλλά και να εξηγήσουν με αποδείξεις το «από πού» και το «πώς» κάθε περιουσιακού στοιχείου.

Αν από τους διασταυρωτικούς ελέγχους προκύψει αδικαιολόγητη αύξηση περιουσίας – σε προσωπικό ή οικογενειακό επίπεδο – ανοίγει αυτόματα ο δρόμος για πειθαρχική και ποινική διερεύνηση. Εκεί, μπαίνουν στο τραπέζι καταλογισμοί ποσών, διοικητικές κυρώσεις, διαθεσιμότητα ή ακόμη και η «κόκκινη κάρτα» της οριστικής απόταξης.

Το μήνυμα της ΑΑΔΕ είναι σαφές: καμία «σκιά» πλουτισμού δεν θα μένει στο απυρόβλητο, όσο καλά κι αν είναι κρυμμένη πίσω από συναλλαγές, κάρτες ή επενδυτικά χαρτοφυλάκια. Η μάχη κατά της διαφθοράς περνά πλέον μέσα από την ίδια την Αρχή – και οι ελεγκτές της σηκώνουν μανίκια.