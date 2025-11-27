«Κλειδί» το ΙΒΑΝ για τις επιστροφές ενοικίου: Τι πρέπει να κάνουν οι δικαιούχοι που θα μείνουν εκτός

Ελέγξτε στο Μητρώο της ΑΑΔΕ αν έχετε δηλώσει τον αριθμό του τραπεζικού σας λογαριασμού (ΙΒΑΝ) καθώς σε διαφορετική περίπτωση η επιστροφή ενοικίου θα «μείνει στα χαρτιά» ενώ όσοι αν και πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια δεν λάβουν την ενίσχυση θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Η ΑΑΔΕ ζητά από χιλιάδες δικαιούχους να δηλώσουν άμεσα το ΙΒΑΝ προκειμένου τα ποσά να καταβληθούν χωρίς καθυστερήσεις σημειώνοντας ότι σχεδόν 30.000 φορολογούμενοι που αναμένουν άμεση πίστωση της επιστροφής ενοικίου δεν έχουν δηλώσει τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού.

Την ίδια ώρα όσοι από τους δικαιούχους δεν λάβουν την ενίσχυση έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά προκειμένου να εισπράξουν το ποσό που δικαιούνται. Συγκεκριμένα θα πρέπει να υποβάλουν αίτημα εξέτασης της συνδρομής των προϋποθέσεων στην αρμόδια για την παραλαβή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματός τους υπηρεσία της ΑΑΔΕ μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» στην ψηφιακή πύλη myAADE, με την επισύναψη των κατάλληλων δικαιολογητικών. Το αίτημα θα πρέπει να υποβληθεί το αργότερο μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2025.



Στις περιπτώσεις μη καταβολής της ενίσχυσης, οι λόγοι μπορεί να αφορούν:

Την εφαρμογή των προϋποθέσεων για μίσθωση φοιτητικής κατοικίας.

Τη μη πλήρωση των νόμιμων όρων για κάποια από τις μισθώσεις φοιτητών, όταν υπάρχουν περισσότερες της μίας.

Ασυμφωνία στο ποσό του μισθώματος, εφόσον έχει δηλωθεί υψηλότερο ποσό από το συμβατικό. Σε περίπτωση ασυμφωνίας, οι δικαιούχοι οφείλουν να προσκομίσουν τραπεζικά παραστατικά εξόφλησης του ενοικίου και το σχετικό μισθωτήριο που αποδεικνύει τα συμφωνηθέντα ποσά.

Σε περίπτωση που μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών διαπιστώνεται η συνδρομή των νόμιμων προϋποθέσεων για τη χορήγηση της ενίσχυσης, αποστέλλεται κατάσταση των δικαιούχων στη ΓΔΗΛΕΔ μέσω ειδικής εφαρμογής και στη συνέχεια τα ποσά καταβάλλονται στους δικαιούχους.

Πάνω από 1 εκατομμύριο οι δικαιούχοι

Στις 28 Νοεμβρίου, πάνω από ένα εκατομμύριο νοικοκυριά αναμένεται να λάβουν την επιστροφή ενοικίου με τα ποσά να ανέρχονται σε έως 800 ευρώγια την κύρια και τη φοιτητική κατοικία με προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Ωστόσο για τους ενοικιαστές που δεν είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους και έχουν αφήσει απλήρωτα ενοίκια η επιστροφή ενός ενοικίου θα είναι μειωμένη ή ακόμη και μηδενική καθώς όταν υπάρχουν ανείσπρακτα μισθώματα το επίδομα δεν θα υπολογιστεί με βάση το συμφωνημένο ποσό του μισθωτηρίου συμβολαίου, αλλά με βάση όσα έχουν δηλωθεί στο έντυπο Ε2 ως πραγματικά εισπραχθέντα από τον εκμισθωτή, ιδιοκτήτη του ακινήτου.

Επίσης όσοι εντοπιστούν να έχουν δηλώσει ανακριβή στοιχεία είτε για κύρια είτε για φοιτητική κατοικία, θα κληθούν να επιστρέψουν ολόκληρο το ποσό της επιδότησης, εντόκως με το ετήσιο επιτόκιο 8,76% ενώ θα αποκλειστούν από την επιδότηση για τρία χρόνια.