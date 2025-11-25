Μετάβαση ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ: Σε διαβούλευση το νομοσχέδιο, οι 3 βασικές αλλαγές

Σε δημόσια διαβούλευση μπήκε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που φέρνει μια από τις μεγαλύτερες θεσμικές αλλαγές των τελευταίων ετών στη διαχείριση των αγροτικών ενισχύσεων: τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

Από την 1η Ιανουαρίου 2026, η ΑΑΔΕ αναλαμβάνει επισήμως τον ρόλο του Οργανισμού Πληρωμών, παίρνοντας μαζί της όλες τις αρμοδιότητες, τα πληροφοριακά συστήματα, τις συμβάσεις και το προσωπικό του ΟΠΕΚΕΠΕ - το οποίο θα μεταφερθεί με τριετή απαγόρευση μετακίνησης, ώστε να διασφαλιστεί η συνέχεια του νέου μοντέλου.



Το υπουργείο μιλά για μια βαθιά τομή που «κλείνει πληγές δεκαετιών» και φέρνει ένα σύστημα πληρωμών αδιάβλητο, σύγχρονο και πλήρως εναρμονισμένο με τις απαιτήσεις της Ε.Ε. Η ψήφιση του νομοσχεδίου επιδιώκεται πριν από τις γιορτές.

Γιατί περνά ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ

Η κυβέρνηση τονίζει πως η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία σε γρήγορες και ασφαλείς πληρωμές - κάτι που φάνηκε χαρακτηριστικά στην πανδημία. Με ισχυρή ψηφιακή υποδομή και κουλτούρα ελέγχου, θεωρείται ο φορέας που μπορεί να εγγυηθεί ότι κάθε ευρώ ευρωπαϊκών πόρων φτάνει εκεί όπου πραγματικά πρέπει.

Τι αλλάζει με το νομοσχέδιο – Τα βασικά σημεία



1. Μεταφορά αρμοδιοτήτων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ

Η ΑΑΔΕ γίνεται ο αποκλειστικός Οργανισμός Πληρωμών για όλο το φάσμα των ενισχύσεων της ΚΑΠ. Περιουσιακά στοιχεία, συστήματα, συμβάσεις, εκκρεμείς δίκες και διαπιστεύσεις μεταφέρονται χωρίς διακοπή λειτουργίας. Το ΥΠΑΑΤ διατηρεί τον στρατηγικό σχεδιασμό της ΚΑΠ.

2. Μεταφορά προσωπικού με τριετή δέσμευση παραμονής

Όλο το προσωπικό του ΟΠΕΚΕΠΕ μεταφέρεται αυτούσιο στην ΑΑΔΕ, χωρίς μεταβολές στη σχέση εργασίας. Διατηρούνται τα μισθολογικά κλιμάκια μέχρι τη νέα κατάταξη. Εισάγεται τριετής «ρήτρα παραμονής» και απαγόρευση συμμετοχής σε εμπορικές εταιρείες, ώστε να μη χαθεί πολύτιμη τεχνογνωσία.

3. Νέο, αυστηρό σύστημα ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων

Ψηφιακή κοινοποίηση πράξεων του ΕΛΕΓΕΠ. Νέες διαδικασίες βεβαίωσης και συμψηφισμού, απολύτως ευθυγραμμισμένες με τα πρότυπα της ΑΑΔΕ. Οι πράξεις της Αρχής αποτελούν πλέον εκτελεστούς τίτλους, επιτρέποντας ταχεία ανάκτηση παράνομων πληρωμών.