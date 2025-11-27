Ανακοινώθηκε το νέο χρονοδιάγραμμα για επιδοτήσεις και πληρωμές - 3,7 δισ. για τους αγρότες το 2025

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας και ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής έδωσαν το χρονοδιάγραμμα για τις αγροτικές επιδοτήσεις και τις πληρωμές προς τους αγρότες, στη συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του ΥΠΑΑΤ την Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου 2025.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά από τα κυβερνητικά στελέχη, θα υπάρξουν σημαντικές αλλαγές στο σύστημα των αγροτικών επιδοτήσεων ενώ παρουσιάστηκε το νέο πλαίσιο πληρωμών και ελέγχων για το 2025, αλλά και το μόνιμο μοντέλο που θα εφαρμοστεί από το 2026.



Ο κ. Χατζηδάκης εκτίμησε ότι οι επιδοτήσεις για το 2025 θα ανέλθουν συνολικά στα 3,7 δισ. ευρώ, τονίζοντας μεταξύ άλλων πως «δεν ήρθαμε ούτε να θριαμβολογήσουμε γιατί γνωρίζουμε τα προβλήματα, αλλά ούτε να συνδεθούμε με ένα αφήγημα καταστροφολογίας».

Τα ποσά που θα λάβουν οι αγρότες το 2025

- Το 2025 αναμένεται να καταβληθούν 3,3 δισ. ευρώ έναντι 2,7 δισ. το 2024.

- 1,9 δισ. ευρώ έχουν ήδη πληρωθεί έως τις 26/11.

- 538 εκατ. ευρώ αποδίδονται μέσα στις επόμενες ημέρες.

- 1,2 δισ. ευρώ θα ολοκληρωθούν έως το τέλος του έτους.



Ανακατανομή υπέρ των ειλικρινών αγροτών

Οι επιδοτήσεις φέτος είναι στο 75% σε σχέση με πέρσι, λόγω των νέων στοιχείων και των ελέγχων. Μετά την ολοκλήρωση των βασικών ενισχύσεων θα γίνει δεύτερη κατανομή πόρων. Οι έντιμοι αγρότες θα λάβουν τελικά υψηλότερη επιδότηση σε σχέση με προηγούμενα χρόνια.

Φωτο: Eurokinissi/Σωτήρης Δημητρόπουλος

Προκαταβολή βασικής ενίσχυσης – Τα πρώτα δεδομένα

Κοφτολίβαδα:

Δηλωμένα: 212.117

Εξαιρέθηκαν: 195.900

Λόγω αναντιστοιχιών με δορυφορικές εικόνες – οι παραγωγοί θα μπορούν να κάνουν ενστάσεις.

Αγροτεμάχια με ΚΑΕΚ:

Δηλωθέντα: 106.565

Εξαιρέθηκαν: 15.116

Προβλήματα εντοπίζονται κυρίως σε Σέρρες, Δράμα και Θεσσαλονίκη.

Κτηνοτρόφοι:

Όπου δεν επαρκούν οι διαθέσιμοι βοσκότοποι, θα γίνει συμπληρωματική κατανομή για 13.421 κτηνοτρόφους, με βάση τιμολόγια γάλακτος, κρέατος και ζωοτροφών, χρησιμοποιώντας το ευμενέστερο κριτήριο για κάθε περίπτωση.

Φωτο: Eurokinissi/Σωτήρης Δημητρόπουλος

Η κυβέρνηση παρουσίασε ένα συνολικό σχέδιο, με κεντρικό στόχο τη μεταρρύθμιση και τη διαφάνεια στις επιδοτήσεις, το οποίο προβλέπει: κατάργηση του ΟΠΕΚΕΠΕ και μεταφορά των αρμοδιοτήτων του στην ΑΑΔΕ, τακτικές συναντήσεις με την Κομισιόν για ταχύτερη επίλυση χρόνιων προβλημάτων, άμεση πρόσβαση της ΑΑΔΕ σε όλα τα στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω νομοθετικής ρύθμισης, σταδιακή εκκαθάριση εκκρεμοτήτων και παλαιών προγραμμάτων μετά από αυστηρούς ελέγχους, κατάθεση του νέου Σχεδίου Δράσης στις 4/11 και έγκρισή του από την Κομισιόν στις 19/11 και τέλος διαβούλευση για το νομοσχέδιο μεταφοράς της αρμοδιότητας στην ΑΑΔΕ.

Τι κερδίζουν οι αγρότες

Το νέο σύστημα –όπως τονίστηκε– αποσκοπεί σε:



1. Αξιόπιστες και γρήγορες πληρωμές

Με σύστημα απόλυτα συμβατό με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς.



2. Κοινωνική δικαιοσύνη

- Οι επιδοτήσεις κατανέμονται με βάση αδιαμφισβήτητα στοιχεία.

- Οι συνεπείς αγρότες και κτηνοτρόφοι θα δουν μεγαλύτερες ενισχύσεις.



3. Καμία απώλεια κοινοτικών πόρων

- Τα πλεονάζοντα ποσά θα επιστρέφουν στους αγρότες μέσω «δεύτερης κατανομής», ενισχύοντας τους ειλικρινείς δηλωτές.

Το μεταβατικό (υβριδικό) σύστημα πληρωμών που συμφωνήθηκε με την Ε.Ε. περιλαμβάνει: υποχρεωτική δήλωση ΑΤΑΚ και ΚΑΕΚ (για αξιόπιστο υπολογισμό εκτάσεων και περιορισμό εικονικών μισθώσεων ή καταπατήσεων), νέους κανόνες για βοσκοτόπους με δικαιώματα μόνο εκεί όπου πραγματικά παράγεται προϊόν, υπολογισμός ζωικού κεφαλαίου με αντικειμενικά στοιχεία (τιμολόγια γάλακτος, κρέατος, ζωοτροφών – δεδομένα από ΕΛΓΟ, myDATA και Ε3) καθώς και δικαίωμα ένστασης, με οδηγίες που θα εκδοθούν σύντομα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μεταρρύθμιση και νέο πλαίσιο από το 2026

Ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, παρουσίασε το μόνιμο σύστημα που θα ισχύσει από 1/1/2026, όταν η ΑΑΔΕ θα αναλάβει και επίσημα τον ρόλο του οργανισμού πληρωμών. Περιλαμβάνει: νέο ψηφιακό γεωχωρικό χάρτη με δορυφορικές εικόνες πολύ υψηλής ανάλυσης και AI, ηλεκτρονική σήμανση για κάθε αιγοπρόβατο με «βώλο» και πλήρη σύνδεση με το ΟΣΔΕ., περισσότερους και στοχευμένους ελέγχους με εργαλεία ανάλυσης κινδύνου, πλήρη διασταύρωση ιδιοκτησιακών στοιχείων με Εθνικό Κτηματολόγιο και Μητρώο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΜΙΔΑ), μεταφορά περιουσίας, συστημάτων και προσωπικού του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ και εκσυγχρονισμό του πλαισίου ανάκτησης παράνομων ή αχρεωστήτως καταβληθέντων ενισχύσεων.