ΟΠΕΚΕΠΕ: Έως 18 μήνες με αναστολή σε 14 εμπλεκόμενους - «Πήρα 5.000 ευρώ και δεν τα δέχονταν πίσω»

Ποινές 10-18 μηνών με αναστολή επέβαλε το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών σε 14 κατηγορουμένους που καταδικάστηκαν για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, σήμερα Τετάρτη 26 Νοεμβρίου.

Το δικαστήριο επέβαλε ποινή 12 μηνών σε πέντε άτομα που κατηγορούνταν για συνέργεια στην απάτη, και 14-16 μήνες σε όσους καταδικάστηκαν για απόπειρα απάτης.

Ποινή 18 μηνών επιβλήθηκε σε γυναίκα που καταδικάστηκε για απάτη, ενώ σε έναν ηθοποιό που επίσης καταδικάστηκε για απάτη αλλά του αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό της ειλικρινούς μεταμέλειας επειδή επέστρεψε τα χρήματα που έλαβε, επιβλήθηκε ποινή 10 μηνών.

Εισαγγελέας: «Δήλωναν ενεργοί γεωργοί χωρίς να έχουν ζώα»

Νωρίτερα, την ενοχή 14 κατηγορουμένων, στη συγκεκριμένη υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ζήτησε ο εισαγγελέας της έδρας, εντεταλμένος της ευρωπαϊκής εισαγγελίας, για το αδίκημα της απόπειρας απάτης και της απάτης σε βάρος των συμφερόντων της ΕΕ.

«Οι κατηγορούμενοι δήλωναν βοσκότοπους μακριά από τον τόπο κατοικίας τους, ενώ δήλωναν ότι είναι ενεργοί γεωργοί αλλά δεν διέθεταν ζώα. Το μίσθωμα ήταν ευτελές σε σχέση με τα οικονομικά δεδομένα», ανέφερε ο εισαγγελέας.

«Για την πρώτη κατηγορουμένη διαπιστώθηκε ότι οι εκτάσεις που δηλώθηκαν στη Ροδόπη, τα προηγούμενα έτη είχαν χρησιμοποιηθεί στην τεχνική λύση. Το μηνιαίο μίσθωμα ήταν 30 ευρώ μηνιαίως! Ο δεύτερος κατηγορούμενος δήλωσε εκτάσεις στα Γρεβενά, όπου και πάλι τα προηγούμενα έτη είχαν διανεμηθεί σε 15 κτηνοτρόφους. Το συνολικά μίσθωμα ήταν 10 ευρώ μηνιαίως και δεν διαπιστώθηκε ζωικό κεφάλαιο για εκμετάλλευση των βοσκότοπων», σημείωσε.

«Ο τρίτος κατηγορούμενος δήλωσε αγροτεμάχια στο Γαλαξίδι Φωκίδας, ενώ το προηγούμενο έτος και πάλι είχαν κατανεμηθεί σε 14 κτηνοτρόφους. Ο φερόμενος ως εκμισθωτής το είχε δηλώσει επίσης μόνο μία χρονιά στο Ε9 του. Ο τέταρτος κατηγορούμενος ενοικίασε με 10 ευρώ μηνιαίως, εκτάσεις στα Γρεβενά που και πάλι είχαν μοιραστεί τα προηγούμενα χρόνια σε κτηνοτρόφους», ανέφερε ο εισαγγελέας.

«Προέκυψε ότι κατατέθηκαν ψευδείς δηλώσεις για τη λήψη ενισχύσεων, σε εκτάσεις των οποιων οι εκμισθωτές υπέβαλλαν δηλώσεις πρώτη φορά το 2020, θεωρώ ότι αυτά αποδεικνύουν πλήρως τις πράξεις που τους αποδίδονται», είπε.

«Να κηρυχθούν ένοχοι όπως κατηγορούνται», εισηγήθηκε ο εισαγγελέας στο δικαστήριο, ζητώντας να αναγνωριστεί μόνο το ελαφρυντικό της ειλικρινούς μεταμέλειας σε έναν κατηγορούμενο, ηθοποιό στο επάγγελμα, που επέστρεψε το ποσό των 5.300 ευρώ που έλαβε ως αγροτική ενίσχυση.

Τα ποσά των επιδοτήσεων που έλαβαν οι κατηγορούμενοι το 2020 κυμαίνονται από 5.000 έως 40.000 ευρώ και αφορούσαν τη διατήρηση εκτάσεων σε καλή γεωργική κατάσταση. Οι περισσότεροι είχαν έδρα την Κρήτη και οι εκτάσεις που δήλωσαν ότι ενοικίαζαν, βρίσκονταν στη Βόρεια Ελλάδα.

«Με μπλέξανε από λάθος»

Στην απολογία του, ο ένας εκ των 14 κατηγορουμένων, φοιτητής στο επάγγελμα ανέφερε: «Είμαι φοιτητής. Το 2022-2023 ήρθε ένα χαρτί ότι είμαι ελεγχόμενος κι εγώ δεν γνώριζα τίποτα. Ρώτησα τους δικούς μου τι έγινε και μου είπαν ότι μάλλον εκ παραδρομής ο παππούς που ήταν κτηνοτρόφος».

Πρόεδρος: Τι έκανε ο παππούς; Η αίτηση που έγινε ήταν για αγρότες μικρής ηλικίας, πως αφορούσαν τον παππού σας;

Κατηγορούμενος: Δεν γνωρίζω... λάθος του παππού; Του λογιστή; Του μελετητή;

Πρόεδρος: Καλά βρεθήκατε κατηγορούμενος δεν ψάξατε;

Κατηγορούμενος: Μου είπαν λάθος…

Πρόεδρος: Καλά πού είναι αυτοί; Γιατί δεν ήρθαν εδώ να πουν εμείς φταίμε το μπλέξαμε το παιδί;

Κατηγορούμενος: Έχουμε φιλική σχέση…

Εισαγγελέας: Γνωρίζετε τον άνθρωπο με τον οποίο έχετε υπογράψει το ηλεκτρονικό μισθωτήριο της έκτασης;

Κατηγορούμενος: Όχι.

«Έπαιζα σε σίριαλ, ήθελα να φτιάξω κέντρο αγροτουρισμού»

Στην απολογία του, ο κατηγορούμενος ηθοποιός ανέφερε:

«Είμαι ηθοποιός, έπαιζα σε σίριαλ, είμαι αθλητής πάλης, έχω βραβεύσεις ως ηθοποιός, είμαι πολυσχιδής προσωπικότητα. Το όνειρό μου πολλά χρόνια ήταν να κάνω ένα κέντρο αγροτουρισμού. Είχα κάνει έρευνα γι’ αυτό, για την καλλιέργεια πραγμάτων που υπάρχει έλλειψη. Εγώ είχα και δικά μου χωράφια με ελιές στη Σαλαμίνα, αν ήθελα να παίρνω λεφτά χωρίς να δουλέψω θα τα είχα δηλώσει. Δεν το έκανα. Ήθελα να φτιάξω ένα κέντρο να φέρνω ηθοποιούς και αθλητές να προωθούμε το ευ ζην. Είχα επισκεφθεί ανάλογα κέντρα. Το όραμά μου ήταν να δημιουργήσω ένα τέτοιο πράγμα. Ήθελα μεγάλη έκταση, και 1 εκατομμύριο στρέμματα θα τα ήθελα».

Πρόεδρος: Σε τι ενέργειες προχωρήσατε;

Κατηγορούμενος: Πήγα σε ένα κέντρο εδώ, ρώτησα τι να κάνω και με βοήθησαν. Μου βρήκαν λογιστή, μεσίτη και νοίκιασα αυτά τα χωράφια στα Γρεβενά. Μόνος μου έβρισκα πολύ υψηλές τιμές, ενώ εκεί μου βρήκαν πολύ φτηνά.

Πρόεδρος: Πήγατε; Είδατε τις εκτάσεις;

Κατηγορούμενος: Όχι, αλλά ρώτησα αν πληρούν τις προϋποθέσεις που ήθελα. Ρώτησα ανθρώπους.

Πρόεδρος: Δεν σας προβλημάτισε το χαμηλό μίσθωμα;

Κατηγορούμενος: Όχι! Αντιθέτως χάρηκα πάρα πολύ που ήταν χαμηλό το μίσθωμα.

«Μου έβαλαν 5.000 ευρώ και δεν μπορούσα να τα επιστρέψω»

Πρόεδρος: Ο μεσίτης ποιος ήταν;

Κατηγορούμενος: Ο κύριος Γιώργος… τον έβαλα να μιλήσει με το λογιστή μου. Μου έβαλαν 5.000 ευρώ. Μετά έμαθα περίεργα πράγματα και προσπάθησα να τα επιστρέψω. Μου έλεγαν ότι δεν μπορώ να τα επιστρέψω. Δεν μπορούσα να βρω κανένα από αυτούς που με βοήθησαν για να ρωτήσω τι έχει γίνει. Πήγα στο δικηγόρο μου για να δω πως θα επιστρέψω τα χρήματα.

Έχω πάει πάνω από 20 φορές στον ΟΠΕΚΕΠΕ να επιστρέψω τα χρήματα. Ένας κύριος μου είπε πρόσφατα ότι μπορώ μόνο να κοινοποιήσω το εξώδικο μαζί με την επιταγή.

Πρόεδρος: Κάνατε δηλώσεις σε ΚΥΔ

Κατηγορούμενος: Ναι.

Πρόεδρος: Σε ποιο;

Κατηγορούμενος: Δεν θυμάμαι. Πήγαινα εκεί που μου δείχνανε, πάνω σε ένα λόφο...