Κόντρα Αντωνόπουλου - ΝΔ στην Εξεταστική: «Δεν ξέρω κανέναν Φραπέ ούτε κάποιον Χασάπη»

Ουδεμία εμπλοκή στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ - πέραν της επιδότησης των 15.000 ευρώ που έλαβε προ πενταετίας και την οποία για «λόγους ευθιξίας» επέστρεψε - κατέθεσε ότι έχει ο «πράσινος» Λάμπρος Αντωνόπουλος.



Ο μάρτυρας - ο οποίος παραιτήθηκε το καλοκαίρι από γραμματέας νομαρχιακής επιτροπής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ αφότου επέστρεψε 15.000 ευρώ που είχε λάβει από επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ - αρνήθηκε στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής πως μεταβίβασε δικαιώματα στον γιο του «Φραπέ».

«Δεν μεταβίβασα δικαιώματα στον γιο του Φραπέ» - «Τα έγγραφα σας διαψεύδουν», κατήγγειλε ο Λαζαρίδης

«Το 2021 μεταβιβάσατε δικαιώματα βασικής ενίσχυσης στον γιο του Γιώργου Ξυλούρη, τον γνωστό ως Φραπέ;», τον ρώτησε ο εισηγητής της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης, με τον μάρτυρα να αρνείται κατηγορηματικά. «Καμία τέτοια μεταβίβαση υπήρξε», απάντησε και τότε ο Μακάριος Λαζαρίδης κατέθεσε στο προεδρείο σχετικό έγγραφο το οποίο, σύμφωνα με τον ίδιο, τον διαψεύδει απολύτως.



Ο Λάμπρος Αντωνόπουλος αρνήθηκε την ίδια στιγμή πως έκανε δεύτερη αίτηση για επιδότηση το 2021, με τον εισηγητή της ΝΔ να καταθέτει ξανά σχετικό αποδεικτικό έγγραφο. Η Μιλένα Αποστολάκη του ΠΑΣΟΚ εκτίμησε πάντως πως αυτό που προκύπτει είναι πως το εν λόγω ΚΥΔ στο οποίο είχε απευθυνθεί ο μάρτυρας και φαίνεται να ανήκει τον «Φραπέ», έκανε ερήμην του αίτηση μεταβίβασης καθώς και νέα αίτηση για το 2021.

«Στοχοποιήθηκα για πολιτικούς λόγους προκειμένου να πληγεί το ΠΑΣΟΚ»

«Στοχοποιήθηκα για πολιτικούς λόγους για να πληγεί το ΠΑΣΟΚ. Θεώρησα πως ήταν ηθική μου υποχρέωση για να μην υπάρχει σκιά και παραιτήθηκα όταν υπήρξαν τα δημοσιεύματα. Για λόγους ευθιξίας. Δεν έχω την παραμικρή άλλη εμπλοκή. Η αίτηση του 2020 έγινε με απόλυτα νόμιμη διαδικασία. Δεν έχει γίνει έλεγχος ούτε υπήρξαν αχρεωστήτως καταβληθέντα. Δεν είχα λόγο να επιστρέψω τα χρήματα. Προσπαθούσα να ενταχθώ στον πρωτογενή τομέα», κατέθεσε ο μάρτυρας, εξηγώντας τους λόγους παραίτησής του από τη θέση του γραμματέα νομαρχιακής επιτροπής του ΠΑΣΟΚ στο Ηράκλειο.

«Δεν ξέρω κανέναν Φραπέ ούτε κάποιον Χασάπη»

Σε κάθε περίπτωση, επέμεινε πως δεν γνωρίζει τον «Φραπέ» και πως όταν το 2020 δήλωσε μέσω του ΚΥΔ του 38 εκτάρια βοσκοτόπων στην Τήνο δεν γνώριζε πως το ΚΥΔ του ανήκει.



«Δεν ξέρω κανέναν Φραπέ ούτε κάποιον Χασάπη. Δεν έχω εμπλοκή στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν γνώριζα ότι ανήκει στον Ξυλούρη, είναι συνεταιριστικό το ΚΥΔ. Τυχαία πήγα σε αυτό», υποστήριξε.



«Μου κάνει εντύπωση πώς εσείς, ένας στενός φίλος του Νίκου Ανδρουλάκη, έχετε τόσο στενές σχέσεις με τον «Φραπέ»», σχολίασε από την πλευρά του ο Μακάριος Λαζαρίδης, με τον μάρτυρα να τονίζει πως «δεν έχει δει ποτέ στα μάτια του τον Φραπέ». Όσο για τον Νίκο Ανδρουλάκη, επεσήμανε πως δεν έχουν προσωπικές και φιλικές σχέσεις, αλλά πολιτικές.



Όταν ο Μακάριος Λαζαρίδης πάντως του έδειξε φωτογραφία με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, λέγοντας πως αυτή προέρχεται από γάμο γνωστού τους, εκείνος απάντησε: «Ο γάμος μου είναι! Από τον γάμο είναι η φωτογραφία! Δεν γνωρίζω τη φωτογραφία του γάμου μου;»

ΝΔ: Ο Λάμπρος Αντωνόπουλος, φίλος του Ανδρουλάκη, είχε στενές σχέσεις με την οικογένεια Ξυλούρη

Πηγές της ΝΔ τόνιζαν πως η κατάθεση του μάρτυρα προκαλεί ερωτήματα καθώς «υποστηρίζει ότι δεν γνώριζε τον κ. Ξυλούρη, ούτε ότι το ΚΥΔ στο οποίο απευθύνθηκε «τυχαία» για τη δήλωση ΟΣΔΕ του 2020, ανήκε σε εκείνον», ωστόσο «εμφανίζεται να έχει κάνει δηλώσεις και για το 2021 στο ίδιο ΚΥΔ, ενώ αρνείται ότι προχώρησε ο ίδιος σε οποιαδήποτε μεταβίβαση δικαιωμάτων, παρά το γεγονός ότι υπάρχει καταγεγραμμένη μεταβίβαση προς μέλος της οικογένειας Ξυλούρη».



Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, «ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης η προσπάθειά του να αποστασιοποιηθεί πολιτικά από το ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζοντας ότι δεν είναι προσωπικός φίλος του κ. Ανδρουλάκη και ότι η κομματική του θέση ήταν «τυπική»», καθώς «η ιδιότητά του ως κορυφαίου στελέχους στο ΠΑΣΟΚ Ηρακλείου και η δημόσια παρουσία του δείχνουν άλλη εικόνα».



«Οι αντιφάσεις, οι άγνωστες «τυχαίες» επιλογές, οι δηλώσεις που έγιναν αλλά «δεν έγιναν αντιληπτές», η επιστροφή χρημάτων χωρίς ενημέρωση και η προσπάθεια αποστασιοποίησης από πρόσωπα και δομές των οποίων υπήρξε μέρος, συνθέτουν μια εικόνα που δεν περιποιεί τιμή τόσο για τον ίδιο όσο και για το ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη», προσέθεταν οι ίδιες πηγές.