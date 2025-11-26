ΝΔ: 10+1 κρίσιμα ερωτήματα για τον Αντωνόπουλο που «καίνε» τον Ανδρουλάκη
«Πυρά» από την κυβερνώσα παράταξη προς τη Χαριλάου Τρικούπη, στον απόηχο της κατάθεσης του Λάμπρου Αντωνοπούλου στην εξεταστική επιτροπή του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Στη σέντρα βγάζει η ΝΔ το ΠΑΣΟΚ, στον απόηχο της κατάθεσης του Λάμπρου Αντωνοπούλου στην εξεταστική επιτροπή του ΟΠΕΚΕΠΕ.
«Το ΠΑΣΟΚ, μετά τον κ. Τζεδάκη, έσπευσε να υποστηρίξει έναν ακόμη κολλητό και φίλο του προέδρου του, Νίκου Ανδρουλάκη: Τον τέως πρόεδρο της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Ηρακλείου, Λάμπρο Αντωνόπουλο, ο οποίος πήρε παρανόμως χρήματα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και όταν πιάστηκε "με την γίδα στην πλάτη", τα… επέστρεψε», αναφέρουν πηγές της ΝΔ, καλώντας το ΠΑΣΟΚ, «αντί να μοιράζει ανακοινώσεις που μόνο θυμηδία προκαλούν», να ζητήσει από τον μάρτυρα να δώσει απαντήσεις.
Σε αυτό το φόντο, η ΝΔ απευθύνει έντεκα ερωτήματα:
- Γιατί πήγε στο ΚΥΔ του Γιώργου Ξυλούρη;
- Με ποιον συζήτησε στο ΚΥΔ για τα βοσκοτόπια στην Τήνο;
- Με ποιον έκανε το μισθωτήριο για τα βοσκοτόπια στην Τήνο το 2020;
- Πού το δήλωσε;
- Πού έχει το μισθωτήριο;
- Δήλωσε ότι δεν πλήρωσε ενοίκιο. Γιατί;
- Δηλώθηκε ψηφιακά από τον ίδιο;
- Μήπως το μισθωτήριο είναι εικονικό;
- Γιατί μεταβίβασε το 2021 τα δικαιώματά του της εθνικής ενίσχυσης (37.16 δικαιώματα με μοναδιαία αξία 198.25) στον υιό του κ. Ξυλούρη, Βασίλη Ξυλούρη;
- Θα καταθέσει -έστω και τώρα- στην Εξεταστική Επιτροπή όλα τα παραπάνω; Γιατί σήμερα ήρθε σε αυτήν με άδεια χέρια;