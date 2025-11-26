ΠΑΣΟΚ για Αντωνόπουλο: Κατέρρευσε η απόπειρα άθλιου συμψηφισμού

Στην κατάθεση του Λάμπρου Αντωνόπουλου, του παραιτηθέντος γραμματέα της νομαρχιακής επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Ηρακλείου, αναφέρονται πηγές του ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας πως αποκατέστησε την αλήθεια και έδωσε πλήρη εικόνα των πραγματικών γεγονότων.



«Τελικά οι αληθινοί πρωταγωνιστές στο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι πολιτευτές και κομματάρχες της ΝΔ. Ο «θησαυρός» αποδεικνύεται τελικά… άνθρακας. Κάθε προσπάθεια που κάνει η ΝΔ για να πείσει την ελληνική κοινωνία ότι «όλοι είναι ίδιοι» και το σκάνδαλο είναι αποτέλεσμα «διαχρονικών ευθυνών» πέφτει στο κενό καθημερινά», σχολιάζουν οι ίδιες πηγές, καταγγέλλοντας πως η Νέα Δημοκρατία «επεδίωξε με παιδαριώδη τρόπο μια ακόμη προσπάθεια συμψηφισμού για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ», «φτάνοντας στο σημείο να παρουσιάζει φωτογραφίες από το γάμο του μάρτυρα ως τεκμήριο παρουσίας του σε γάμο άλλου προσώπου!».



Όπως επισημαίνεται ακόμη, ο Λάμπρος Αντωνόπουλος κατέθεσε πως δεν κλήθηκε, δεν ελέγχθηκε και δεν διώκεται από καμία αρχή, ενώ ουδέποτε είχε οποιαδήποτε όχληση ή επικοινωνία από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ή άλλη αρμόδια υπηρεσία, ενώ υποστήριξε πως επέστρεψε τα χρήματα που έλαβε το 2020 και δεν υπέβαλε νέα αίτηση έκτοτε ούτε ζήτησε μεταβίβαση δικαιωμάτων.