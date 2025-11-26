Νέο μπρα ντε φερ Γεωργιάδη-Βελόπουλου: «Αν ανοίξω το στόμα μου, δεν τον ξεπλένει ο Ιορδάνης ποταμός»

Άδωνις Γεωργιάδης και Κυριάκος Βελόπουλος «σφάχτηκαν» ξανά στη Βουλή, αυτή τη φορά με επίκεντρο την… απρόσμενη τύχη της «αγρότισσας με τη Ferrari», αλλά και του «Χασάπη».

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης ήταν ο πρώτος που σήκωσε το γάντι, σχολιάζοντας, στον απόηχο όσων συμβαίνουν στην εξεταστική επιτροπή του ΟΠΕΚΕΠΕ, πως η ΝΔ «είναι ένα απέραντο πλυντήριο μαύρου χρήματος και σκανδάλων».

Μίλησε δε για «κόμμα Καζίνο», λέγοντας πως «η ΝΔ είναι ένα κόμμα που μοιράζει εκατομμύρια και λαχεία και όλοι οι υπερτυχεροί κερδίζουν στο τζακ ποτ από αιγοπρόβατα...».

Οι αναφορές προκάλεσαν την οξεία αντίδραση του Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος τον κατηγόρησε για διαστρέβλωση, δεδομένου ότι το 2017, όποτε και φέρεται να κέρδισε η κόρη του «Χασάπη» τρεις φορές το λαχείο, κυβέρνηση ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ και όχι η ΝΔ.

«Γιατί ο κ. Στρατάκης χρεώνεται στη ΝΔ, όταν ο ίδιος στην εξεταστική, δήλωσε ΠΑΣΟΚ και οπαδός του Ανδρέα Παπανδρέου; Το λέω για να μάθουν την προπαγάνδα όλοι οι Έλληνες που μας παρακολουθούν», επεσήμανε ακόμη ο υπουργός Υγείας.

Χαρακτηρίζοντας μάλιστα τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης ως «ψευτοπατριώτη» που το «βάζει στα πόδια», σχολίασε: «εάν ανοίξω το στόμα μου επί προσωπικού, δεν τον ξεπλένει ο Ιορδάνης ποταμός».