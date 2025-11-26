ΠΑΣΟΚ για αγρότισσα με τη Ferrari: Άλλο ένα «τυχερό» στέλεχος της ΝΔ που κέρδιζε λαχεία και τζόκερ

«Προσήλθε για να καταθέσει η κ. Σεμερτζίδου, στέλεχος της ΝΔ και κάτοχος πολυτελών αυτοκινήτων, αλλά δεν κατάφερε να γίνει στοιχειωδώς πειστική», ανέφεραν πηγές του ΠΑΣΟΚ, σχολιάζοντας την κατάθεση της «αγρότισσας με τη Ferrari», λέγοντας πως αυτή ανέδειξε σοβαρά ερωτήματα γύρω από τη διαχείριση αγροτικών επιδοτήσεων και τη σύνδεσή τους με πολιτικά και οικονομικά δίκτυα.



Πηγές της Χαριλάου Τρικούπη υποστήριζαν πως η μάρτυρας δήλωσε άγνοια για τις χρηματικές διαδρομές προς τον σύντροφό της, τις επιδοτήσεις του ίδιου και της οικογένειάς του ύψους 1.987.462€ στην εταιρία του οποίου είναι διαχειρίστρια, καθώς και τη δέσμευση 1,5 εκατ. από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος.



«Η κ. Σεμερτζίδου ερωτήθηκε αν έχει ποτέ κερδίσει ποσά σε τυχερά παιχνίδια. Στην απάντησή της κατέθεσε πως έχει συμβεί, δε θυμάται όμως ούτε πότε, ούτε ποια είναι τα ακριβή ποσά που έχουν κερδηθεί», επεσήμαναν ακόμη οι ίδιες πηγές, προσθέτοντας πως «είναι συχνό το φαινόμενο για παραγωγούς που είναι και στελέχη της ΝΔ, όπως ο κ. Στρατάκης και η κ. Σεμερτζίδου, ή μέλη της οικογένειάς τους να κερδίζουν σε τυχερά παιχνίδια, και μάλιστα να μην θυμούνται, το πότε και τα ακριβή ποσά. Είναι μάλλον υπερβολικά «τυχερά» τα στελέχη της ΝΔ».

Mιλένα Αποστολάκη: Αδιανόητο να λέγονται ψεύδη για την κομματική της ιδιότητα

Αξίζει να σημειωθεί πως η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη αντέδρασε εντόνως κατά την παρέμβαση του Μακάριου Λαζαρίδη ο οποίος επεσήμανε πως η κομματική ιδιότητα της Πόπης Σεμερτζίδου έχει ανασταλεί από τις 5 Αυγούστου.



«Ουδέποτε είχε ανακοινωθεί η αναστολή κομματικής ιδιότητα της. Είναι αδιανόητο να έρχονται εδώ και να λέγονται ψεύδη τα οποία καταγράφονται στα πρακτικά. Η ιστορία δεν ξαναγράφεται», ανέφερε, επικαλούμενη την κατάθεση της μάρτυρας η οποία κατέθεσε πως εξ όσων γνωρίζει παραμένει μέλος της ΝΔ.

ΣΥΡΙΖΑ: Οι «γαλάζιες» ακρίδες γελοιοποιούν την εξεταστική

Πηγές του ΣΥΡΙΖΑ επεσήμαναν την ίδια στιγμή πως η Πόπη Σεμερτζίδου «μόνο «απεταξάμην τον Μαγειρία» δεν δήλωσε, σχετικά με τον σύντροφό της».



Οι ίδιες πηγές επεσήμαναν πως «παρουσίασε εαυτήν ως στοχοποιημένη, αλλά δεν μπόρεσε να εξηγήσει από ποιον και γιατί έχει στοχοποιηθεί», ενώ πρόσθεταν πως «ποτέ δεν είχε ανακοινωθεί η αναστολή της κομματικής της ιδιότητας, παρά την προσπάθεια της εκπροσώπου Τύπου της ΝΔ να δημιουργήσει εντυπώσεις κατόπιν εορτής».



«Παραδέχτηκε ότι ο σύζυγός της είχε κερδίσει το τζόκερ, χωρίς να θυμάται το ακριβές ποσό. Κατά σατανική σύμπτωση και η κόρη του «Χασάπη» είχε κερδίσει αρκετές φορές το λαχείο. Φαίνεται ότι η «τύχη» ευνοεί τους εμπλεκόμενους στο «γαλάζιο» σκάνδαλο», σχολίαζαν από την Κουμουνδούρου, λέγοντας πως η μάρτυρας «οφείλει να αφήσει στη άκρη το μελόδραμα και να εξηγήσει πώς στήθηκε η παράνομη ροή των επιδοτήσεων».

Νέα Αριστερά: Τέλεια εικονογράφηση του πολυπλόκαμου συστήματος

Κύκλοι της Νέας Αριστεράς τόνιζαν εντωμεταξύ πως η κατάθεση της μάρτυρος «αποτελεί την τέλεια εικονογράφηση του πολυπλόκαμου συστήματος μέσω του οποίου οι κοινοτικές ενισχύσεις κατέληγαν σε τσέπες ημετέρων και των οικογενειών τους όπως ήδη φανεί και από τις καταθέσεις άλλων πρωταγωνιστών του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως οι "Φραπές" και "Χασάπης"».