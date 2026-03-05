Χαμός στη δίκη του ΟΠΕΚΕΠΕ: Από το 2015 χωρίς ελέγχους - Έδιναν επιδοτήσεις και με... λευκές σελίδες

Ένα πραγματικό... μπάχαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ, περιγράφεται σε ακόμη μια δίκη με αντικείμενο τις παράνομες επιδοτήσεις του οργανισμού, αυτή τη φορά στο νομό Σερρών.

Στο εδώλιο κάθονται 25 άτομα, που φέρονται να εμπλέκονται σε παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ για ποσό που υπερβαίνει τις 250.000 ευρώ κατά την τριετία 2016-2018.

Στο δικαστήριο κατέθεσε η προϊσταμένη στο τμήμα ελέγχων Μακεδονίας Θράκης, που περιέγραψε ένα απολύτως διάτρητο σύστημα ελέγχων, όπου τα στοιχεία δεν έχουν διασταυρωθεί από το... 2015! Μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις επιδοτήσεις δίνονταν ακόμη και αν ο αιτών κατέθετε... λευκές σελίδες!!!

«Μας ζητήθηκαν στοιχεία για 11 πρόσωπα σχετικά με το αν πήραν επιδοτήσεις. Απαντήσαμε σε ό,τι ζητούσε το έγγραφο.

Από το 2016 έως το 2018 δεν υπήρχε η δυνατότητα αναγραφής λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς, αλλά μόνο ποιος είναι ο μισθωτής και ποιος ο εκμισθωτής», ανέφερε η μάρτυρας.

Πρόεδρος: Ελέγχονται σε κάποιο στάδιο τα μισθωτήρια;

Μάρτυρας: Στην εγκύκλιο των ελέγχων δεν προβλέπεται έλεγχος στα μισθωτήρια. Δεν υπάρχει δυνατότητα διασταύρωσης γιατί δεν υπάρχει διασύνδεση με το Κτηματολόγιο. Διασταυρωτικός έλεγχος δεν έχει ξαναγίνει από το 2015. Δεν έχει εισπράξει έκτοτε ο ΟΠΕΚΕΠΕ κανένα αχρεώστητο.

Εισαγγελέας: Είπατε ότι δεν ελέγχονται οι δηλώσεις. Τα παραστατικά;

Μάρτυρας: Δεν ελέγχονται. Μόνο μέσω καταγγελιών. Από το 2014 δε υπάρχει δείγμα διοικητικού ελέγχου για τα μισθωτήρια.

Εισαγγελέας: Σε αυτήν την υπόθεση πως έγινε;

Μάρτυρας: Ήρθε χαρτί από την οικονομική αστυνομία.

Εισαγγελέας: Ο έλεγχος του νομότυπου των συνημμένων από ποιον γίνεται; Όταν δεν υπάρχουν υπογραφές ή λευκές σελίδες; Γιατί είχαμε και το φαινόμενο των λευκών σελίδων… Το ΚΥΔ δεν πρέπει να το ελέγχει;

Μάρτυρας: Είναι θέμα ΚΥΔ και πελάτη, όχι ΟΠΕΚΕΠΕ.

Άλλος μάρτυρας, μέλος της επιτροπής ενστάσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, κατέθεσε πως ήλεγξε τέσσερις από τους κατηγορουμένους, χωρίς ωστόσο να καταγράψει τα ευρήματα του...

Εισαγγελέας: Τις κάνατε δεκτές με απλή καταγραφή

Μάρτυρας: Κάναμε γεωχωρικό έλεγχο. Δεν είχαμε υποχρέωση να τον καταγράψουμε.

Εισαγγελέας: Τι βλέπατε στο Κτηματολόγιο; Ποιος είναι ιδιοκτήτης;

Μάρτυρας: Όχι

Εισαγγελέας: Άρα δεν ξέρατε ποιος είναι ο ιδιοκτήτης. Το ε9 το ελέγχατε;

Μάρτυρας: Όχι. Αν αυτοί το είχαν τροποποιήσει δεν μπορούσαμε να το ελέγξουμε

Εισαγγελέας: Άρα λοιπόν αν το τροποποίησαν μεταγενέστερα εξαπάτησαν την υπηρεσία σας;

Μάρτυρας: Θα μπορούσαν, αλλά όταν βλέπω τρία έτη σερί το ίδιο αγροτεμάχιο...

Εισαγγελέας: Ούτε αυτό προκύπτει ότι το ελέγξατε

Μάρτυρας: Ναι δεν έχει γραφτεί. Το ελέγξαμε όμως.

Επιπρόσθετα, όπως προέκυψε κατά τη δική, δεν μπορεί να γίνει διασταύρωση για τις εκτάσεις και τους πραγματικούς ιδιοκτήτες στο σύνολό τους γιατί δεν υπάρχει σύνδεση με το Κτηματολόγιο...

Ο αρχικός αριθμός των κατηγορούμενων της δίκης ήταν 32 πρόσωπα, Ωστόσο, στην προηγούμενη συνεδρίαση, έπειτα από επιστροφή ποσού 165.000 ευρώ και την ομολογία ενοχής τους, 7 κατηγορούμενοι έκαναν χρήση του θεσμού της ποινικής διαπραγμάτευσης και καταδικάστηκαν σε μειωμένες ποινές. Συγκεκριμένα τους επιβλήθηκαν ποινές φυλάκισης από δύο έτη και τρεις μήνες έως τρία έτη, με τριετή αναστολή, ενώ για τον ένα κατηγορούμενο διατάχθηκε και η δήμευση του ποσού των 20.000 ευρώ από τραπεζικούς λογαριασμούς του.

Η δίκη θα συνεχιστεί στις 31 Μαρτίου.