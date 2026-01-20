Αλλαγές στα ακίνητα: Πώς και πότε δηλώνονται στο Ε9

Σε λειτουργία βρίσκεται η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για την υποβολή δηλώσεων Ε9 από τους φορολογούμενους με μεταβολές στη περιουσιακή τους κατάσταση από την 1η Ιανουαρίου του 2026 καθώς και για όσους είχαν αλλαγές το 2025 και θέλουν να προχωρήσουν σε προσθήκες, διορθώσεις και διαγραφές ακινήτων για τους οποίους η προθεσμία λήγει στις 31 Ιανουαρίου.



Οι φορολογούμενοι που απέκτησαν πέρυσι κάποιο ακίνητο με αγορά, γονική παροχή ή κληρονομιά ή πούλησαν, η μεταβίβασαν στα παιδιά ή τα εγγόνια τους ακίνητη περιουσία, η είχαν αλλαγές στα εμπράγματα δικαιώματα η διαπίστωσαν λάθη κενά και παραλείψεις στα στοιχεία των ακινήτων θα πρέπει να υποβάλλουν τροποποιητική δήλωση Ε9 με βάση την οποία θα υπολογιστεί ο ΕΝΦΙΑ που θα κληθούν να πληρώσουν φέτος.

Δέκα κινήσεις

Για την ενημέρωση της περιουσιακής εικόνας θα πρέπει να εισέλθετε στην εφαρμογή «Περιουσιολόγιο» στην ψηφιακή πύλη myAADE και να προβείτε στις ακόλουθες 10 κινήσεις:



1. Επιλέξτε το έτος που θέλετε να υποβάλλετε Ε9 και από τις διαθέσιμες ενέργειες της αρχικής σελίδας, επιλέξτε δημιουργία δήλωσης Ε9 για να προβείτε στις απαραίτητες τροποποιήσεις της περιουσιακής σας κατάστασης.



2. Μπορείτε να εισάγετε/μεταβάλλετε/διαγράψετε ακίνητο των πινάκων 1 (κτίσματα και οικόπεδα) και 2 (γήπεδα).



3. Εάν εισάγετε ακίνητο, συμπληρώστε όλα τα υποχρεωτικά πεδία που αφορούν τα περιγραφικά στοιχεία του ακινήτου (τετραγωνικά μέτρα, είδος εμπράγματου δικαιώματος, ποσοστό συνιδιοκτησίας κ.τ.λ.) και επίσης κάντε γεωγραφικό εντοπισμό του ακινήτου είτε μέσω επιλογής του νομού, δημοτικού διαμερίσματος και δρόμων οικοδομικού τετραγώνου είτε μέσω επιλογής ανοίγματος του χάρτη Αντικειμενικού Προσδιορισμού Αξίας Ακινήτων.



4. Εάν μεταβάλλετε ακίνητο, τροποποιήστε μόνο τα περιγραφικά στοιχεία για τα οποία απαιτείται τροποποίηση.



5. Κατά την οριστική υποβολή των δηλώσεων Ε9, ζητείται υποχρεωτικά η αναγραφή του αριθμού παροχής ρεύματος στα κτίσματα στα οποία έχετε πλήρη κυριότητα ή επικαρπία.



6. Ανάλογα με την αιτία εισαγωγής/μεταβολής/διαγραφής ακινήτου που θα επιλέξετε, θα πρέπει να συμπληρώσετε τα υποχρεωτικά πεδία που ζητούνται και αφορούν στοιχεία συμβολαίων (αριθμός και ημερομηνία συμβολαίου, ΑΦΜ συμβολαιογράφου), στοιχεία διαθήκης εφόσον υπάρχει (αριθμός και ημερομηνία δημοσίευσης, ημερομηνία θανάτου) κ.λπ.



7. Κατά την οριστική υποβολή δήλωσης Ε9, μπορεί να ζητηθεί η μεταβολή συγκεκριμένων ακινήτων λόγω ελλείψεων στα στοιχεία τους.



8. Οποιαδήποτε ενέργεια κάνετε, αποθηκεύεται προσωρινά.



9. Όταν ολοκληρώσετε τις μεταβολές της περιουσιακής σας κατάστασης, ελέγξτε το πως έχει διαμορφωθεί μέσω της προεπισκόπησης περιουσιακής κατάστασης.



10. Επιλέξτε οριστική υποβολή της δήλωσης Ε9 και εάν επιθυμείτε, μεταφορά της δήλωσης στο επόμενο έτος.

Ποιοι δεν χρειάζεται να κάνουν κάτι

Επισημαίνεται ότι δεν χρειάζεται να κάνουν καμία κίνηση όσοι υπέβαλλαν ψηφιακά τις δηλώσεις φόρου για μεταβιβάσεις ακινήτων και για γονικές παροχές, δωρεές και κληρονομιές μέσω της εφαρμογής «myPROPERTY» καθώς οι μεταβολές πέρασαν αυτόματα στο Ε9. Ειδικότερα με βάση τις οδηγίες της ΑΑΔΕ:



- Στις περιπτώσεις που η δήλωση φόρου μεταβίβασης ακινήτων υποβάλλεται ψηφιακά μέσω της εφαρμογής «myPROPERTY», δημιουργείται αυτόματα στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.) Περιουσιολογίου Ακινήτων, δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) των συμβαλλομένων με τις μεταβολές της ακίνητης περιουσίας αυτών.



- Στις περιπτώσεις που οι δηλώσεις φόρου γονικής παροχής και δωρεάς υποβάλλονται ψηφιακά μέσω της εφαρμογής «myPROPERTY» και αφορούν συμβόλαια με τα οποία μεταβιβάζεται ποσοστό μικρότερο ή ίσο του 100% πλήρους κυριότητας ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας από έναν δωρητή/γονέα σε έναν ή περισσότερους δωρεοδόχους/τέκνα, δημιουργείται αυτόματα στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.) Περιουσιολογίου Ακινήτων, δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) των συμβαλλομένων με τις μεταβολές της ακίνητης περιουσίας αυτών.