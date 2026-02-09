«Άλμα» στις ασφαλισμένες κατοικίες για έκπτωση στον ΕΝΦΙΑ

Άνοδο κατά 54,5% στις κατοικίες που ασφαλίστηκαν για φυσικές καταστροφές μετά την εφαρμογή του μέτρου της έκπτωσης στον ΕΝΦΙΑ καταγράφουν τα στοιχεία σύμφωνα με τα οποία από τον Σεπτέμβριο του 2023 έως το Σεπτέμβριο του 2025 οι ασφαλισμένες κατοικίες αυξήθηκαν κατά 277.298 και ανήλθε σε 786.2026 από 508.908.



Ο αριθμός των ασφαλιστηρίων συμβολαίων διαμορφώθηκε σε 1.304.067 με το συνολικό ποσοστό ασφαλιστικής κάλυψης των κατοικιών να ανεβαίνει από το 14,7% το 2023 στο 19,8% τον Σεπτέμβριο του 2025, πράγμα που σημαίνει ότι 2 στις 10 κατοικίες στην Ελλάδα έχουν ασφαλιστική κάλυψη είτε για καιρικά φαινόμενα και σεισμό είτε για πυρκαγιά ή και σεισμό, εξέλιξη που αποδίδεται στη κλιματική αλλαγή αλλά και στη μείωση της επιβάρυνσης από τον ΕΝΦΙΑ.



Επισημαίνεται ότι με βάση το ισχύον καθεστώς οι φορολογούμενοι κερδίζουν έκπτωση έως 20% στο φόρο εφόσον οι κατοικίες τους είναι ασφαλισμένες για σεισμό, πυρκαγιά και πλημμύρα για διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών εντός του έτους και με ελάχιστο κεφάλαιο ασφάλισης 900 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Το ποσοστό της μείωσης

Το ποσοστό της μείωσης ανέρχεται σε 20% για κατοικίες με φορολογητέα αξία έως 500.000 ευρώ υπό την προϋπόθεση ότι η ασφάλιση καλύπτει ολόκληρο το έτος και σε 10% για ακίνητα υψηλότερης αξίας ενώ σε περιπτώσεις μικρότερης διάρκειας ασφάλισης η έκπτωση υπολογίζεται αναλογικά.



Για να «κλειδώσουν» την έκπτωση στο φετινό λογαριασμό του ΕΝΦΙΑ, οι φορολογούμενοι θα πρέπει έως τις 16 Φεβρουαρίου 2026 να υποβάλλουν αίτηση στην ειδική πλατφόρμας myProperty της ΑΑΔΕ. Η αίτηση εμφανίζεται προσυμπληρωμένη για όσους είχαν υποβάλει αίτηση το προηγούμενο έτος, με τη δυνατότητα τροποποίησης πριν από την οριστικοποίησή της.

Σε περίπτωση που η ασφαλισμένη κατοικία δεν εμφανίζεται στην πλατφόρμα, ο φορολογούμενος θα πρέπει να επιβεβαιώσει ότι έχει προηγουμένως δηλωθεί στο Ε9, καθώς αυτό αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση της μείωσης του ΕΝΦΙΑ.

Τα βήματα για την αίτηση

Ειδικότερα οι δικαιούχοι εισέρχονται στην εφαρμογή και επιλέγουν τη καρτέλα «Δημιουργία νέας αίτησης» ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:



- συσχετίζουν τα ασφαλιστήρια συμβόλαια που εμφανίζονται με τα δικαιώματα που κατέχουν επί των ασφαλισμένων κατοικιών,



- δηλώνουν τον/τους ΑΦΜ του/των συνιδιοκτήτη/ών, όταν για την ασφαλισμένη κατοικία υπάρχουν περισσότεροι του ενός συνιδιοκτήτες,



- δηλώνουν τον/τους ΑΦΜ τρίτου/ων προσώπου/ων που έχει/ουν δικαίωμα επί της ασφαλισμένης κατοικίας, όταν οι ίδιοι δεν κατέχουν δικαίωμα επί της κατοικίας.



Οι φορολογούμενοι που θα περιληφθούν στην αίτηση ως συνιδιοκτήτες ή τρίτα πρόσωπα θα ενημερωθούν μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, προκειμένου να υποβάλουν αίτηση και να συσχετίσουν το ασφαλιστήριο συμβόλαιο με την ασφαλισμένη κατοικία τους.

Αφού ενημερωθούν μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος ότι έχουν περιληφθεί στη δήλωση του λήπτη της ασφάλισης ως συνιδιοκτήτες ή τρίτα πρόσωπα, μπορούν να εντοπίσουν τα ασφαλιστήρια συμβόλαια που έχουν δηλωθεί στον ΑΦΜ τους και να τα συσχετίσουν με τα δικαιώματά τους επί των ασφαλισμένων κατοικιών.



Σύμφωνα με το σχεδιασμό τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ για το 2026 αναμένεται να εκδοθούν στις αρχές Μαρτίου και ο φόρος μπορεί να καταβληθεί σε 12 μηνιαίες ισόποσες δόσεις με την πρώτη έως το τέλος Μαρτίου 2026.