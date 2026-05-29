Ακίνητα: Με λίγα «κλικ» σύντομα οι μεταβιβάσεις σε περιοχές εκτός αντικειμενικών αξιών

Στην επέκταση της ψηφιακής υποβολής δηλώσεων φόρου μεταβίβασης, γονικών παροχών, δωρεών και κληρονομιών στις περιοχές που βρίσκονται εκτός αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού αξιών των ακινήτων, προχωρά η ΑΑΔΕ καταργώντας μια ακόμα εστία ταλαιπωρίας για τους πολίτες καθώς σήμερα για τη διεκπεραίωση των υποθέσεων απαιτούνται χειρόγραφες δηλώσεις και φυσική παρουσία.

Σύμφωνα με το σχεδιασμό της ΑΑΔΕ, από το 2027 οι δηλώσεις θα μπορούν να υποβάλλονται ψηφιακά ανεξάρτητα από το αν το ακίνητο βρίσκεται σε περιοχή με αντικειμενικές αξίες ή όχι ενώ αυτοματοποιούνται οι διαδικασίας έκδοσης και κοινοποίησης των πράξεων προσδιορισμού φόρου στις φορολογίες μεταβίβασης κεφαλαίου για όσες δηλώσεις δεν εκκαθαρίζονται αυτόματα από την εφαρμογή myPROPERTY.



Η νέα εφαρμογή θα διευκολύνει χιλιάδες φορολογούμενους καθώς εκτός αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων βρίσκονται πάνω από 2.100 περιοχές σε όλη τη χώρα όπου ο υπολογισμός της φορολογητέας αξίας γίνεται μέσω εκτιμήσεων από τις ΔΟΥ, οδηγώντας σε προστριβές με τους φορολογούμενους και καθυστερήσεις μηνών, με το υπουργείο Οικονομικών να σχεδιάζει τη σταδιακή ένταξη τους στο σύστημα των αντικειμενικών αξιών.



Η ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων για ακίνητα εντός αντικειμενικού συστήματος έχει μειώσει δραστικά τους χρόνους ολοκλήρωσης των υποθέσεων, με τις περισσότερες πράξεις να ολοκληρώνονται πλέον χωρίς επίσκεψη στα Κέντρα Φορολογίας Κεφαλαίου (ΚΕΦΟΚ) ή στις ΔΟΥ.

Αύξηση στις μεταβιβάσεις ακινήτων το πρώτο δίμηνο

Σημειώνεται ότι τα στοιχεία δείχνουν αύξηση στις μεταβιβάσεις ακινήτων το πρώτο δίμηνο του έτους με τα έσοδα από φόρους να είναι αυξημένα πάνω από 11% σε σχέση με πέρυσι. Ειδικά το Φεβρουάριο η άνοδος ξεπέρασε το 30%.

Ο συνολικός φόρος μεταβίβασης ακινήτων που εισπράχθηκε από μεταβιβάσεις κτιρίων και οικοπέδων το πρώτο δίμηνο του 2026, ανήλθε σε 96,52 εκατ. ευρώ από 86,89 εκατ. ευρώ το 2025, παρουσιάζοντας αύξηση 11,1%. Ο φόρος μεταβίβασης επί των οικοδομών που βεβαιώθηκε το πρώτο δίμηνο του έτους ανήλθε σε 81,25 εκατ. ευρώ έναντι 72,87 εκατ. ευρώ το πρώτο δίμηνο του 2025 καταγράφοντας αύξηση κατά 11,5%. Το ίδιο διάστημα, οι φόροι και τα τέλη επί δωρεών, γονικών και λοιπών παροχών που βεβαιώθηκαν ανήλθαν σε 38,36 εκατ. ευρώ, από 38,38 εκατ. ευρώ το πρώτο δίμηνο του 2025.



Πάντως σε ανοδική τροχιά εκτιμάται ότι θα παραμείνουν οι μεταβιβάσεις ακινήτων καθώς οι φορολογούμενοι σχεδιάζουν να προχωρήσουν σε αγοραπωλησίες, γονικές παροχές και δωρεές για να προλάβουν τη νέα αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων που θα ξεπεράσει ακόμη και το 40% σε ορισμένες περιοχές προκειμένου να κλείσει η ψαλίδα μεταξύ εμπορικών τιμών και αντικειμενικών αξιών.