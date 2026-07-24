«Τρέλα η επαναφορά της 13ης σύνταξης», λέει ο Στουρνάρας και μιλά για «οικονομικό θαύμα» στην Ελλάδα

Κατά της επαναφοράς της 13ης σύνταξης τάχθηκε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, Γιάννης Στουρνάρας.



Μιλώντας σε συνέντευξη που παραχώρησε στο OPEN, χαρακτήρισε «τρέλα» την επαναφορά της 13ης σύνταξης καθώς, όπως εξήγησε: «Θα είναι παροχές οι οποίες δεν έχουν αντίκρισμα παραγωγικότητας και δημοσιονομικού χώρου. Ναι. Θα οδηγήσει πάλι σε δύσκολες καταστάσεις».



Και συμπλήρωσε ότι «το ΠΑΣΟΚ και οποιοδήποτε άλλο κόμμα πρέπει να βρει δημοσιονομικό χώρο για να κάνει παροχές. Σήμερα υπάρχει μια οροφή δαπανών. Υπάρχει ένα Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, πολύ πιο ορθολογικό από προηγούμενα, αλλά όμως έχει ένα θεματάκι. Βάζει μια οροφή δαπανών. Θέλεις να κάνεις παραπάνω παροχές; Βεβαίως. Μπορείς να κάνεις. Πήρες μέτρα να αυξήσεις τα έσοδα με μόνιμο τρόπο; Βρήκες τρόπο να μειώσεις άλλες δαπάνες για να αυξήσεις και να κάνεις 13η σύνταξη;»

«Όλοι μιλούν για το θαύμα της Ελλάδας»

Ο κ. Στουρνάρας χαρακτήρισε «θαύμα» την πρόοδο που έχει συντελεστεί στην ελληνική οικονομία τα τελευταία χρόνια αποκαλύπτοντας ότι έχει προσκληθεί να μιλήσει γι' αυτό στην Αργεντινή τον επόμενο Νοέμβριο.



«Η διεθνής οικονομική κοινότητα μιλάει για οικονομικό θαύμα, είτε μας αρέσει είτε όχι. Πρόκειται περί οικονομικού θαύματος. Διότι τότε, δύο φορές, το 2012 και το 2015, το 80% των αναλυτών, το 80% των ακαδημαϊκών, των πολιτικών, θεωρούσαν ότι η Ελλάδα δεν θα τα καταφέρει. Ότι η Ελλάδα θα βγει από το ευρώ και θα καταστραφεί. Κι όμως, όχι μόνο μείναμε, αλλά σήμερα αναπτυσσόμαστε πολύ γρηγορότερα από τους υπόλοιπους. Μειώνουμε το δημόσιο χρέος.



Και οφείλω να πω - επαναλαμβάνω, είμαι ρεαλιστής. Υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν ακόμα. Είναι όμως ένα οικονομικό θαύμα. Όλη η οικουμένη η οικονομική μιλάει για το θαύμα της Ελλάδας», υπογράμμισε.

«Όχι» στις πρόωρες εκλογές

Απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις, ο κ. Στουρνάρας τάχθηκε κατά του ενδεχόμενου προσφυγής σε πρόωρες εκλογές, ζητώντας παράλληλα από τα κόμματα να επιδείξουν συναίνεση σε κρίσιμα ζητήματα.



«Θεσμικά, οι εκλογές πρέπει να γίνονται όπως προβλέπει το Σύνταγμα, κάθε τέσσερα χρόνια. Διαφορετικά, αν γίνονται κάθε τρία χρόνια, ο ωφέλιμος χρόνος της κάθε κυβέρνησης μικραίνει. Δεν είναι καλό αυτό. Άρα, λοιπόν, η Τράπεζα της Ελλάδος έχει την πάγια θέση ότι οι εκλογές πρέπει να γίνονται όπως προβλέπει το Σύνταγμα», σημείωσε, επισημαίνοντας ότι «η χώρα χρειάζεται δημοσιονομική σταθερότητα, η χώρα χρειάζεται χρηματοπιστωτική σταθερότητα, η χώρα χρειάζεται μεταρρυθμίσεις να πάει μπροστά. Και πάνω απ' όλα χρειάζεται πολιτική σταθερότητα. Δηλαδή, χρειάζεται σταθερές κυβερνήσεις, ένα κοινοβούλιο που μπορεί να ψηφίζει νόμους, αυτούς που η χώρα χρειάζεται».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ