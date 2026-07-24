«Αυτός είναι ο λόγος που δεν πάμε στο Προεδρικό» - Η απάντηση της Δούρου στον Μητσοτάκη

Απάντησηστις επικρίσεις του πρωθυπουργού, με φόντο την απουσία του ΣΥΡΙΖΑ από την αποψινή δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο, έδωσε η Ρένα Δούρου, στη επίσημη πρώτη εμφάνισή της από βήματος ως νέα πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος.

«Η επέτειος της Αποκατάστασης της Δημοκρατίας δεν μπορεί να συνυπάρχει με την παρουσία νοσταλγών της δικτατορίας, εκπροσώπων της ακροδεξιάς, αναθεωρητών της Ιστορίας και πολλών φαλλοκρατών», υποστήριξε η Ρένα Δούρου, λέγοντας πως η 24η Ιουλίου, απαιτεί αναστοχασμό, σεβασμό και σοβαρότητα και όχι «χαριεντίσματα».



«Γι' αυτό επιλέγουμε να τιμούμε τη Δημοκρατία και τους ανθρώπους που αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν γι’ αυτήν, στους τόπους μνήμης, όπως χθες στο ΕΑΤ-ΕΣΑ», πρόσθεσε, απαντώντας έτσι στον πρωθυπουργό ο οποίος, όπως είπε, «τη μάλωσε» νωρίτερα από βήματος για την απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ να μην δώσει το «παρών».



Οι αιχμές για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια



Η Ρένα Δούρου αναφέρθηκε αιχμηρά και στο ζήτημα της αναθεώρησης του άρθρου 16 για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, στον απόηχο και της κόντρας που έχει ξεσπάσει με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.



«Εμείς, ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν αλλάζουμε θέση. Δεν αναγνωρίζουμε ως «τετελεσμένα» τις αντισυνταγματικές επιλογές που επέβαλε η κυβέρνηση της ΝΔ. Είμαστε εδώ για να ανατρέψουμε τις άδικες πολιτικές, όχι για να τις αποδεχόμαστε και να τις διαχεριζόμαστε. Η Αριστερά δεν μπορεί να μετατρέπεται σε διαχειριστή των τετελεσμένων της Δεξιάς», ανέφερε χαρακτηριστικά, ζητώντας την κατάργηση του νόμου Πιερρακάκη.