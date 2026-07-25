Οι κυρίες που ξεχώρισαν στο Προεδρικό Μέγαρο – Οι πιο κομψές εμφανίσεις της βραδιάς

Η φετινή δεξίωση για την Αποκατάσταση της Δημοκρατίας πραγματοποιήθηκε κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες, καθώς η έντονη βροχόπτωση οδήγησε στη μεταφορά της εκδήλωσης από τον κήπο στο εσωτερικό του Προεδρικού Μεγάρου. Ωστόσο, η αλλαγή του σκηνικού δεν επηρέασε τη λαμπρότητα της βραδιάς ούτε τις ιδιαίτερα προσεγμένες εμφανίσεις των προσκεκλημένων.

Πέρα από τον θεσμικό χαρακτήρα της εκδήλωσης, τα βλέμματα στράφηκαν και στις γυναικείες παρουσίες που ξεχώρισαν με τις στυλιστικές τους επιλογές. Πολιτικοί, δημοσιογράφοι, ηθοποιοί και σύζυγοι πολιτικών προσώπων επέλεξαν κομψά σύνολα, διαχρονικές γραμμές και διακριτικά αξεσουάρ, αποδεικνύοντας πως η φινέτσα μπορεί να πρωταγωνιστήσει ακόμη και στις πιο επίσημες περιστάσεις.

Οι πολιτικές παρουσίες που ξεχώρισαν

Από τις πιο προσεγμένες εμφανίσεις της βραδιάς ήταν εκείνες της Όλγας Κεφαλογιάννη, της Φωτεινής Αραμπατζή, και της Θεοδώρας Τζάκρη, οι οποίες κινήθηκαν σε κομψές και διαχρονικές επιλογές, απόλυτα εναρμονισμένες με τον χαρακτήρα της δεξίωσης.

Στο πλευρό του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ Δημήτρη Μάντζου βρέθηκε η σύζυγος του Άννα Παναγιωτίδου, ενώ η Νάντια Μητσάκου συνόδευσε τον σύζυγο της βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Παύλο Χρηστίδη, με τις δύο κυρίες να επιλέγουν elegant εμφανίσεις που ξεχώρισαν για τη διακριτική αισθητική τους.

Ιδιαίτερα κομψή ήταν και η παρουσία της Ρόης Αποστολοπούλου, η οποία φωτογραφήθηκε μαζί με τη Νίκη Κεραμέως, σε ένα από τα στιγμιότυπα που τράβηξαν το ενδιαφέρον των φωτογράφων.

Οι δημοσιογράφοι με διαχρονικό στιλ

Οι δημοσιογράφοι Ντόρα Κουτροκόη, η Αλεξάνδρα Καϋμένου και Εύη Φραγκάκη απέδειξαν πως η διαχρονική κομψότητα παραμένει πάντα επίκαιρη, επιλέγοντας εμφανίσεις που συνδύαζαν την απλότητα με τη φινέτσα.

Η Σία Κοσιώνη έδωσε το «παρών» μαζί με τον Κώστα Μπακογιάννη, ενώ η Μαρία Νικόλτσιου και η Αντριάνα Παρασκευοπούλου πόζαραν μαζί, χαρίζοντας ένα από τα πιο όμορφα στιγμιότυπα της βραδιάς.

Οι καλλιτέχνιδες που μαγνήτισαν τα βλέμματα

Η Μιμή Ντενίση ξεχώρισε με τη διαχρονική αισθητική που χαρακτηρίζει κάθε δημόσια εμφάνισή της, ενώ η Λένα Παπαληγούρα κινήθηκε σε μία ιδιαίτερα κομψή και θηλυκή επιλογή.

Ανάμεσα στις παρουσίες που δεν πέρασαν απαρατήρητες ήταν και η Έμιλυ Λαγουνάρη, η οποία επέλεξε ένα αέρινο καλοκαιρινό σύνολο, αποπνέοντας φρεσκάδα και ανεπιτήδευτη κομψότητα.

Τα ζευγάρια που τράβηξαν τα βλέμματα

Ξεχωριστές ήταν και οι κοινές εμφανίσεις αρκετών ζευγαριών που έδωσαν το «παρών» στη δεξίωση.

Η Ξένια Κολαΐτη συνόδευσε τον Λευτέρη Γιοβανίδη, ενώ ο Μάξιμος Μουμούρης και η Νάντια Γιαννακοπούλου πραγματοποίησαν μία ιδιαίτερα κομψή κοινή εμφάνιση, συγκεντρώνοντας τα φωτογραφικά φλας.

Οι παρουσίες τους συμπλήρωσαν το κομψό σκηνικό της βραδιάς, όπου η διακριτική πολυτέλεια και οι προσεγμένες ενδυματολογικές επιλογές κυριάρχησαν.

Η κομψότητα είχε τον πρώτο λόγο

Παρά την αλλαγή του χώρου λόγω της κακοκαιρίας, η δεξίωση διατήρησε τον λαμπρό και συμβολικό της χαρακτήρα, με τις εμφανίσεις των καλεσμένων να αποτελούν ένα ακόμη σημείο αναφοράς της βραδιάς.

Από τις διαχρονικές δημιουργίες και τα κομψά φορέματα μέχρι τα minimal σύνολα και τα διακριτικά αξεσουάρ, κάθε εμφάνιση είχε τη δική της ταυτότητα. Κοινός παρονομαστής, όμως, ήταν η φινέτσα και η ισορροπία, στοιχεία που ανέδειξαν το ύφος της εκδήλωσης και επιβεβαίωσαν ότι η κομψότητα δεν χρειάζεται υπερβολές για να ξεχωρίσει.