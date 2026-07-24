Συνταγματική Αναθεώρηση: Σύγκρουση αντί συναίνεσης μεταξύ Μητσοτάκη και Ανδρουλάκη

Σε εξέλιξη είναι από το πρωί η συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής για την πρόταση της ΝΔ σχετικά με την Αναθεώρηση του Συντάγματος που προβλέπει την αναθεώρηση συνολικά 33 άρθρων.



Τα βέλη του εναντίον του ΠΑΣΟΚ, με επίκεντρο την απόφασή του να μην υπερψηφίσει ακόμη και τα άρθρα του Συντάγματος τα οποία κρίνει πως χρήζουν αναθεώρησης, έστρεψε από βήματος Ολομέλειας ο Κυριάκος Μητσοτάκης.



Παρεμβαίνοντας στη μαραθώνια συζήτηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, ο πρωθυπουργός καταλόγισε στην αξιωματική αντιπολίτευση «πολιτική ανεπάρκεια» και «βαθιά αντιθεσμική στάση».



«Το ΠΑΣΟΚ αδυνατεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Μένει ξανά στο ρόλο του παθητικού παρατηρητή. Το δήθεν υπεύθυνο ΠΑΣΟΚ δήλωσε ένα αμήχανο “παρών” το οποίο ισοδυναμεί με “απών”! Έβαλε τους κομματικούς υπολογισμούς πάνω από το πνεύμα και το γράμμα του Συντάγματος», κατήγγειλε.

Ο πρωθυπουργός έβγαλε στη σέντρα και την ελάσσονα αντιπολίτευση, κάνοντας λόγο για «τυφλή άρνηση» και «αντικυβερνητικό μένος». Στρεφόμενος κατά της Αριστεράς, επέκρινε την καταψήφιση του άρθρου για την εξασφάλιση της προσιτής στέγης, ενώ αναφέρθηκε και στην «εντός εισαγωγικών πατριωτική δεξιά», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, η οποία δεν συναινεί στην προστασία της σημαίας και της ελληνικής γλώσσας.







Το σχόλιο για την απουσία του ΣΥΡΙΖΑ από το Προεδρικό



Ο πρωθυπουργός στηλίτευσε την απουσία του ΣΥΡΙΖΑ από την αποψινή δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο. Αφού συνεχάρη τη Ρένα Δούρου για την εκλογή της ως επικεφαλής της ΚΟ του κόμματος, εξέφρασε την «απορία» του για όσα κόμματα αρνούνται να προσέλθουν στη δεξίωση.

«Θεωρώ ότι κάνετε λάθος κυρία Δούρου. Έχετε χρόνο να αναθεωρήσετε την άποψή σας. Όταν συγκυβερνούσατε με τον Πάνο Καμμένο, πηγαίνατε και καλώς κάνατε. Τώρα συνειδητοποιήσατε πως παρείσφρησαν δήθεν ακροδεξιά στοιχεία στη δεξίωση;», ρώτησε τη Ρένα Δούρου.



Ανδρουλάκης: «Είστε Φαρισαίοι!»

Στην αντεπίθεση πέρασε ο Νίκος Ανδρουλάκης , απαντώντας στα πρωθυπουργικά πυρά για την απόφαση του ΠΑΣΟΚ να μη στηρίξει τις προωθούμενες αλλαγές στο Σύνταγμα, απορρίπτοντας τα περί «μικροκομματικών παιχνιδιών» και αντιτείνοντας πως η στάση του κόμματος του είναι απολύτως θεσμική.



«Εάν σήμερα ένα άρθρο λάβει 180 ψήφους, θα αναθεωρηθεί με 150 στην επόμενη Βουλή, άρα η επόμενη πλειοψηφία μπορεί να γράψει το άρθρο όπως θέλει, χωρίς ευρύτερες συναινέσεις», υποστήριξε από βήματος, ζητώντας μάλιστα να τεθεί προς αναθεώρηση το άρθρο 110 το οποίο ορίζει τις διαδικασίες αναθεώρησης του Καταστατικού Χάρτη της χώρας, δεσμευόμενος πως το ΠΑΣΟΚ θα το υπερψηφίσει από σήμερα.



«Είστε Φαρισαίοι! Κοροϊδεύετε τον ελληνικό λαό!», κατήγγειλε, κοιτώντας τα «γαλάζια» έδρανα και ακολούθως ξεδίπλωσε τις αντιπροτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τις θεσμικές αλλαγές.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επιτέθηκε στην κυβέρνηση και με αφορμή την υπόθεση των παρακολουθήσεων, αλλά και για τα «σπιτάκια της ανακύκλωσης», κάνοντας λόγο για σκιές που έγιναν «σκοτάδι διαφθοράς και ατιμωρησίας».



«Θα μας κάνετε μαθήματα θεσμικότητας; Ποιος; Το αφεντικό που δεν έφαγε τη σφαίρα; Πείτε στον ανιψιό σας ότι το αφεντικό είναι ένα, ο ελληνικός λαός κι όχι εσείς, όσο κι αν προσπαθείτε. Αλλά πού να τα μάθουν αυτά οι πρωταθλητές του θράσους», ανέφερε χαρακτηριστικά