Μητσοτάκης για Ε65: «Το είπαμε, το κάναμε - Η Ελλάδα αλλάζει καθημερινά»

Την ολοκλήρωση του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας Ε65 ανέδειξε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με νέα ανάρτησή του στα social media, συνοδεύοντάς την από βίντεο με στιγμές από την πορεία του έργου και την τελετή παράδοσης.

Στην ανάρτησή του, ο πρωθυπουργός επανέλαβε το μήνυμα «το είπαμε, το κάναμε», αναφερόμενος στη δέσμευση για την ολοκλήρωση του αυτοκινητόδρομου και τη λειτουργία του ως ενός σύγχρονου οδικού άξονα.

Από τη δέσμευση του 2019 στην ολοκλήρωση του έργου

Το βίντεο που δημοσίευσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκινά με απόσπασμα από την αναγγελία του έργου στις 20 Δεκεμβρίου 2019. Τότε, ο πρωθυπουργός είχε αναφερθεί στην προσπάθεια για την εξασφάλιση της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης και την ολοκλήρωση του βόρειου τμήματος του Ε65.

«Θα βρούμε τον τρόπο να διαπραγματευτούμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το βόρειο τμήμα του Ε65. Ο δρόμος αυτός δεν θα μείνει ημιτελής. Αυτό είναι προσωπική δέσμευση δική μου», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, το βίντεο μεταφέρει τον θεατή στην τελετή παράδοσης του αυτοκινητόδρομου, με εικόνες από το έργο και την ομιλία του πρωθυπουργού.

«Εδώ πήγαν τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης»

Κατά την ομιλία του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η ολοκλήρωση του Ε65 αποτελεί απόδειξη πως η χώρα μπορεί να προχωρά και να αλλάζει.

«Αποδεικνύεται ότι η Ελλάδα μπορεί να αλλάξει και αλλάζει καθημερινά», ανέφερε, ενώ στη συνέχεια έκανε ειδική αναφορά στους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης που αξιοποιήθηκαν για έργα υποδομών.

«Και να το ξαναπώ κι εγώ, όταν μας ρωτάνε πού πήγαν τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης… Εδώ πήγαν του Ταμείου Ανάκαμψης. Εδώ», σημείωσε ο πρωθυπουργός.

Στην ανάρτησή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έγραψε: «Το είπαμε, το κάναμε. Ο Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας Ε65 παραδίδεται στους συμπολίτες μας! Ένας εντυπωσιακός, σύγχρονος και ασφαλής αυτοκινητόδρομος που αποδεικνύει ότι η Ελλάδα αλλάζει καθημερινά».