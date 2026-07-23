Μητσοτάκης για τον Ε65: «Εκεί που άλλοι έβλεπαν αδιέξοδα, εμείς είδαμε προοπτική»

Παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών πραγματοποιείται αυτή την ώρα η τελετή παράδοσης του αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδος Ε65, στην περιοχή των Γρεβενών.

Η τελετή πραγματοποιείται στο 167ο χιλιόμετρο του άξονα και σηματοδοτεί την ολοκλήρωση ενός από τα σημαντικότερα έργα υποδομής της χώρας.

Με την παράδοση του τελευταίου τμήματος, μήκους 46 χιλιομέτρων, από την Καλαμπάκα έως τα Γρεβενά, ο Ε65 τίθεται πλέον σε πλήρη λειτουργία, συνδέοντας την ΠΑΘΕ με την Εγνατία Οδό και δημιουργώντας έναν νέο σύγχρονο οδικό άξονα.

Η ολοκλήρωση του έργου αναμένεται να ενισχύσει τις μεταφορές και την περιφερειακή ανάπτυξη, ενώ παράλληλα εκτιμάται ότι θα συμβάλει στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και στη διευκόλυνση των μετακινήσεων.

Μητσοτάκης: «Η Ελλάδα των ημιτελών έργων ανήκει στο παρελθόν»

Κατά την ομιλία του από τα Γρεβενά, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην ολοκλήρωση του αυτοκινητοδρόμου, κάνοντας λόγο για ένα έργο που αποτυπώνει τη διαδρομή που έχει διανύσει η χώρα.

«Η Ελλάδα της στασιμότητας, των ημιτελών έργων και των κενών υποσχέσεων ανήκει στο παρελθόν με μία κυβέρνηση που μπορεί να λέει "το είπαμε και το κάνουμε". Ο Ε65 είναι ο πιο καθαρός καθρέφτης της διαδρομής που διανύσαμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο πρωθυπουργός υποστήριξε ακόμη ότι ο Ε65 αποτελεί απάντηση στο ερώτημα για το πού κατευθύνονται οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης.

«Ο Ε65 είναι η απάντηση στην ερώτηση πού πάνε τα λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης. Εκεί που άλλοι έβλεπαν αδιέξοδα, εμείς είδαμε προοπτική», σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Η χώρα δεν υπόσχεται, απλώς, νέα έργα - τα κατασκευάζει, τα ολοκληρώνει και τα αποδίδει στην κοινωνία - Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά της παράταξής μας: διαθέτουμε το σχέδιο, τη βούληση και τη γνώση να κάνουμε πράξη κάθε μας δέσμευση, όταν οι πολιτικοί μας αντίπαλοι συνεχίζουν να επενδύουν στη μιζέρια. Τους αφήνουμε στο χθες και απαντούμε με την αλήθεια των αποτελεσμάτων, βαδίζοντας με αυτοπεποίθηση προς την Ελλάδα του 2030».

Ένα σύγχρονο τεχνικό επίτευγμα 46 χιλιομέτρων

Το νέο τμήμα, μήκους 46 χιλιομέτρων, συνδέει την Καλαμπάκα με τον ανισόπεδο κόμβο της Εγνατίας στα Γρεβενά. Πρόκειται για μια επένδυση ύψους 452 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία περιλαμβάνει 23 σύγχρονες γέφυρες, συνεχόμενες διπλές σήραγγες και ασφαλείς ανισόπεδους κόμβους.

Με τη λειτουργία του, προσφέρεται μια γρήγορη και, πάνω απ' όλα, ασφαλής διέξοδος για τις μετακινήσεις προς τη Στερεά Ελλάδα, τη Θεσσαλία, τη Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο.

Ολοκληρώνεται το παζλ των 181 χλμ: Οι νέες διαδρομές

Με την προσθήκη αυτού του τελευταίου κομματιού, ο Ε65 ολοκληρώνεται πλήρως, φτάνοντας τα 181 χιλιόμετρα συνολικού μήκους (Λαμία – Καρδίτσα – Τρίκαλα – Καλαμπάκα – Εγνατία Οδός).

Υπενθυμίζεται ότι το μεσαίο τμήμα (Ξυνιάδα – Τρίκαλα) βρίσκεται σε λειτουργία από το 2017, το Νότιο Τμήμα (Λαμία – Ξυνιάδα) παραδόθηκε τον Απρίλιο του 2024, ενώ ήδη κυκλοφορούσε και το υποτμήμα Τρίκαλα – Καλαμπάκα.

Αθήνα – Γρεβενά σε κάτω από 4 ώρες

Η ουσία για τον οδηγό κρύβεται στους αριθμούς και τη σημαντική εξοικονόμηση χρόνου: Λαμία έως Εγνατία Οδό: Η διαδρομή συντομεύει κατά 1 ώρα και 30 λεπτά, με τη συνολική διάρκεια να πέφτει μόλις στο 1:45.

Αθήνα έως Γρεβενά: Το ταξίδι πλέον θα διαρκεί λιγότερο από 4 ώρες μετατρέποντας τις μετακινήσεις σε μια αισθητά πιο άνετη και ξεκούραστη εμπειρία.