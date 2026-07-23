Παραδίδεται ο Ε65: Αθήνα - Γρεβενά σε λιγότερο από 4 ώρες

Ο νέος οδικός άξονας Ε65 αλλάζει τον χάρτη της Ελλάδας. Ένα από τα πιο σημαντικά οδικά έργα της χώρας περνά πλέον στην παραγωγική του φάση, φιλοδοξώντας να αλλάξει ριζικά τον τρόπο που ταξιδεύουμε. Ο λόγος για το Βόρειο Τμήμα του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδος (Ε65), το οποίο ολοκληρώθηκε, σφραγίζοντας την ένωση του Πάτρα – Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Εύζωνοι (ΠΑΘΕ) με την Εγνατία Οδό.

Τα επίσημα εγκαίνια του έργου πραγματοποιούνται αυτή την ώρα παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη και της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών ενώ από την Παρασκευή 24 Ιουλίου ο δρόμος παραδίδεται πλήρως στους οδηγούς.

Ένα σύγχρονο τεχνικό επίτευγμα 46 χιλιομέτρων

Το νέο τμήμα, μήκους 46 χιλιομέτρων, συνδέει την Καλαμπάκα με τον ανισόπεδο κόμβο της Εγνατίας στα Γρεβενά. Πρόκειται για μια επένδυση ύψους 452 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία περιλαμβάνει 23 σύγχρονες γέφυρες, συνεχόμενες διπλές σήραγγες και ασφαλείς ανισόπεδους κόμβους.

Με τη λειτουργία του, προσφέρεται μια γρήγορη και, πάνω απ' όλα, ασφαλής διέξοδος για τις μετακινήσεις προς τη Στερεά Ελλάδα, τη Θεσσαλία, τη Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο.

Ολοκληρώνεται το παζλ των 181 χλμ: Οι νέες διαδρομές

Με την προσθήκη αυτού του τελευταίου κομματιού, ο Ε65 ολοκληρώνεται πλήρως, φτάνοντας τα 181 χιλιόμετρα συνολικού μήκους (Λαμία – Καρδίτσα – Τρίκαλα – Καλαμπάκα – Εγνατία Οδός).

Υπενθυμίζεται ότι το μεσαίο τμήμα (Ξυνιάδα – Τρίκαλα) βρίσκεται σε λειτουργία από το 2017, το Νότιο Τμήμα (Λαμία – Ξυνιάδα) παραδόθηκε τον Απρίλιο του 2024, ενώ ήδη κυκλοφορούσε και το υποτμήμα Τρίκαλα – Καλαμπάκα.

Αθήνα – Γρεβενά σε κάτω από 4 ώρες

Η ουσία για τον οδηγό κρύβεται στους αριθμούς και τη σημαντική εξοικονόμηση χρόνου: Λαμία έως Εγνατία Οδό: Η διαδρομή συντομεύει κατά 1 ώρσ και 30 λεπτά, με τη συνολική διάρκεια να πέφτει μόλις στο 1:45.

Αθήνα έως Γρεβενά: Το ταξίδι πλέον θα διαρκεί λιγότερο από 4 ώρες μετατρέποντας τις μετακινήσεις σε μια αισθητά πιο άνετη και ξεκούραστη εμπειρία.