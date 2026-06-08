Δήμας: Ε65, Μετρό Θεσσαλονίκης ολοκληρώνονται μέσα στο καλοκαίρι - Παραδίδονται 10 χλμ του νέου ΒΟΑΚ

Την εκτίμηση ότι έως το 2030 η Ελλάδα θα διαθέτει κρίσιμες υποδομές σε πλήρη ή ώριμη λειτουργία εξέφρασε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, μιλώντας στο 2ο Συνέδριο «Ελλάδα 2030».

Τα έργα που ολοκληρώνονται το επόμενο διάστημα

Ο υπουργός αναφέρθηκε σε εμβληματικά έργα που βρίσκονται στο τελικό στάδιο υλοποίησης, επισημαίνοντας ότι η επόμενη πρόκληση αφορά τη διαχείριση των φυσικών πόρων και την ενίσχυση της συνδεσιμότητας της χώρας με το εξωτερικό.

Όπως ανέφερε, τον Ιούλιο αναμένεται να δοθεί στην κυκλοφορία το βόρειο τμήμα του Αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας (Ε65), μήκους 45 χιλιομέτρων, από την Καλαμπάκα έως τα Γρεβενά. Το έργο χρηματοδοτείται με 450 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και θα ενισχύσει τη σύνδεση της Στερεάς Ελλάδας με τη Θεσσαλία, τη Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο.

Νέοι σταθμοί στο Μετρό Θεσσαλονίκης

Στα τέλη Ιουλίου αναμένεται επίσης να τεθούν σε λειτουργία οι πέντε νέοι σταθμοί της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων δοκιμών και πιστοποιήσεων.

Σύμφωνα με τον κ. Δήμα, η λειτουργία του μετρό έχει ήδη μειώσει την κυκλοφορία στο κέντρο της πόλης κατά 15%, ενώ η επέκταση αναμένεται να βελτιώσει περαιτέρω τις κυκλοφοριακές συνθήκες.

Παράλληλα, μέσα στο καλοκαίρι προβλέπεται να ολοκληρωθούν τα πρώτα 10 χιλιόμετρα του τμήματος Νεάπολη – Άγιος Νικόλαος του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ).

Οι παρεμβάσεις για το κυκλοφοριακό στην Αττική

Αναφερόμενος στο κυκλοφοριακό πρόβλημα της Αττικής, ο υπουργός υπογράμμισε ότι συνεχίζονται οι εργασίες για τη Γραμμή 4 του Μετρό, ενώ προωθούνται και δύο σημαντικές παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο.

Η πρώτη αφορά τον Τριπλό Κόμβο Σκαραμαγκά, προϋπολογισμού περίπου 70 εκατ. ευρώ, με στόχο τη συμβασιοποίησή του εντός Ιουνίου και την ολοκλήρωσή του μέσα στην επόμενη τριετία.

Η δεύτερη αφορά τη βελτίωση του Κόμβου Μεταμόρφωσης στην Αττική Οδό, όπου θα κατασκευαστούν δύο ανεξάρτητες λωρίδες σύνδεσης με την Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας.

Νέα λεωφορεία και ανθεκτικές υποδομές

Ο κ. Δήμας αναφέρθηκε επίσης στην ανανέωση του στόλου των αστικών συγκοινωνιών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, με νέα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας λεωφορεία πλήρως προσβάσιμα στους πολίτες.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στην ανθεκτικότητα των υποδομών απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης, κάνοντας αναφορά στα έργα αποκατάστασης των ζημιών που προκάλεσε η κακοκαιρία Daniel σε Θεσσαλία και Στερεά Ελλάδα.

Όπως σημείωσε, τα έργα συνολικού προϋπολογισμού 1,3 δισ. ευρώ δεν στοχεύουν μόνο στην αποκατάσταση των ζημιών, αλλά και στη δημιουργία υποδομών με αυξημένη ανθεκτικότητα απέναντι σε μελλοντικά ακραία καιρικά φαινόμενα.