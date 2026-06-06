H μετακίνηση Μαρινάκη «ξεκλειδώνει» τις κάλπες και προκαλεί «καραμπόλες» στο Μαξίμου

Ευρύτερες, όσο και σημαντικές αλλαγές υψηλού συμβολισμού, που δεν αποκλείεται να υπερβαίνουν κατά πολύ την τρέχουσα συγκυρία φαίνεται ότι προκαλεί η τοποθέτηση του Αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών, Κωνσταντίνου Κυρανάκη, στη θέση του Γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, που αναμένεται να επικυρωθεί διά της εκλογής του στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής την ερχόμενη Τετάρτη στα κεντρικά γραφεία της Πειραιώς.

Και αυτό γιατί φαίνεται πως η αντικατάσταση του κ. Κυρανάκη στο νευραλγικό πόστο του πολιτικού προιστάμενου των Μεταφορών – με την πληγή της ανείπωτης τραγωδίας των Τεμπών να είναι ακόμη ανοιχτή – αντιμετωπίζεται από τον Κυριάκο Μητσοτάκη όχι ως μία αυτοτελής κίνηση ή μία τυπική πλήρωση μιας χηρεύουσας θέσης στο Υπουργικό Συμβούλιο, αλλά ως μία καλά υπολογισμένη κίνηση, που πιθανώς να εντάσσεται σε μία ευρύτερη αναδιάταξη με ορίζοντα τις επερχόμενες εκλογές.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του FLASH στο πρωθυπουργικό κάδρο έχει εξ αρχής μπει το όνομα του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη. Ούτως ή άλλως ο κ. Μαρινάκης, που κατεβαίνει ως υποψήφιος στον Βόρειο τομέα της Β' Αθηνών, δεν θα μπορούσε να συνεχίσει στη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου μετά την προκήρυξη των εκλογών. Ενδεχόμενη μετακίνηση του στη Λεωφόρο Μεσογείων σε θέση Αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών θα επιβεβαιώσει τις ανεβασμένες μετοχές του Παύλου Μαρινάκη στο πολιτικό χρηματιστήριο του κυβερνώντος κόμματος, καθώς άπαντες αναγνωρίζουν ότι το έως τώρα πέρασμα του από την «ηλεκτρική» καρέκλα της εκπροσώπησης της κυβέρνησης είναι άκρως επιτυχημένο.

Ωστόσο, η εξεύρεση του αντικαταστάτη του Παύλου Μαρινάκη – εφ όσον, βεβαίως, επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες για μετακίνηση του στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών μόνο εύκολη υπόθεση δεν είναι για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που βρίσκεται στη Βοστώνη και καλείται μακριά από τους περισπασμούς της ελληνικής πρωτεύουσας να λάβει σημαντικές αποφάσεις για την εκλογική διάταξη μάχης της Νέας Δημοκρατίας.

Δύσκολη εξίσωση ο αντικαταστάτης του Παύλου Μαρινάκη

Εξάλλου, στον χθεσινό πρωινό καφέ ο κ. Μητσοτάκης προειδοποίησε τους συνεργάτες του ότι τις επόμενες ώρες θα ακουστούν πολλά ονόματα γύρω από τις κυοφορούμενες αλλαγές και στους συνέστησε να μην ρίχνουν νερό στο μύλο της ονοματολογίας. Τούτη την ώρα ερωτηματικό παραμένει κατά πόσον ο αντικαταστάτης του κ. Μαρινάκη θα προέλθει από το Υπουργικό Συμβούλιο και κατ επέκταση θα προκαλέσει νέες καραμπόλες. Ασαφές παραμένει επίσης κατά ποσόν το συγκεκριμένο πρόσωπο θα είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος έως τις εκλογές – αρά δεν θα χρειαστεί να κυνηγήσει το σταυρό ακόμη και εάν είναι βουλευτής – ή εάν θα απαιτηθεί ακόμη μία αλλαγή με την προκήρυξη των εκλογών. Επ' αυτού πληροφορίες του FLASH επιμένουν ότι δεν αποκλείεται ο νέος κυβερνητικός εκπρόσωπος να είναι σημερινός Υφυπουργός, η θέση του οποίου να μην χρειαστεί να πληρωθεί για το διάστημα έως τις εκλογές.

Το σενάριο μετακίνησης Θεοδωρικάκου στο Μαξίμου

Πάντως, τις τελευταίες ώρες ακούγεται και το σενάριο μετακίνησης του Υπουργού Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκκου, στο Μέγαρο Μαξίμου σε θέση Υπουργού Επικρατείας με κύρια αρμοδιότητα αυτή του επικοινωνιακού συντονισμού, θέση καθόλου άγνωστη καθώς προ των εκλογών του 2019 ο κ. Θεοδωρικάκος είχε και αυτή την ευθύνη όντας ένας από τους κυριότερους πόλους ισχύος κοντά στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Η ενεργοποίηση ενός τέτοιου σεναρίου θα δημιουργούσε, πάντως, την ανάγκη άμεσης αντικατάστασης του στο Υπουργείο Ανάπτυξης, όπου σε μία ιδιαιτέρως απαιτητική περίοδο ο κ. Θεοδωρικάκος επέδειξε μετρήσιμο έργο.

Όπως είναι σε θέση να γνωρίζει ο FLASH, ο κ. Θεοδωρικάκος είχε το τελευταίο χρονικό διάστημα διαδοχικές συναντήσεις με τον πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου, ραντεβού στα οποία έγινε κατά πληροφορίες συζήτηση και για το πως θα πορευθεί εφ εξής το κυβερνών κόμμα εν όψει των επερχόμενων κρίσιμων εκλογών. Πάντως, έμπειρο κυβερνητικό στέλεχος παρατηρεί πως ενδεχόμενη μετακίνηση του κ. Θεοδωρικάκου στην πρωθυπουργική έδρα δεν αποκλείεται να ενεργοποιήσει και μία άλλη μετακίνηση, αυτήν από το Νότιο Τομέα της Β' Αθηνών, που εκλέγεται στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας, ωστόσο, δεν είναι καθόλου σαφές αυτή τη στιγμή ότι θα προκριθεί μία τέτοια εξέλιξη για τον δεύτερο σε σταυρούς στην πολυπληθέστερη περιφέρεια της χώρας. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, αναζητείται ένα πρόσωπο, που θα κληθεί να αναλάβει χρέη κυβερνητικού εκπροσώπου με τη σεναριολογία να έχει φουντώσει τις τελευταίες ώρες. Σε αυτό το πλαίσιο έχουν ακουστεί μεταξύ άλλων τα ονόματα της εκπροσώπου τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρας Σδούκου , του Υφυπουργού Οικονομικών, Γιώργου Κώτσηρα και της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας, Ειρήνης Αγαπηδάκη.

Σε ό,τι αφορά τους πιθανούς αντικαταστάτες του εκλιπόντος Νίκου Ταγαρά στη θέση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος ακούγονται έντονα τα ονόματα των Γιώργου Αμυρά, Γιώργου Βρεττάκου και Διονύση Σταμενίτη. Τέλος, πολύ πιθανή είναι και η επιστροφή του Τάσου Χατζηβασιλείου στο Υπουργείο Εξωτερικών, προκειμένου να αναλάβει το σημαντικό έργο της προετοιμασίας της Ελληνικής προεδρίας της ΕΕ το δεύτερο εξάμηνο του 2027, καθώς η φερόμενη ως εμπλοκή του στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ βαίνει προς αρχειοθέτηση.

Η μετακίνηση Μαρινάκη «ξεκλειδώνει» τις κάλπες

Στη μεγάλη εικόνα, πάντως, τόσο η επιλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη ως Γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, όσο και η πολύ πιθανή τούτη την ώρα μετακόμιση του Παύλου Μαρινάκη από το κομβικό πόστο του κυβερνητικού εκπροσώπου στο εξ ίσου καθοριστικό του Αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών, όπου θα βρεθεί αντιμέτωπος με το στοίχημα της έγκαιρης ολοκλήρωσης σημαντικών μεταρρυθμίσεων για τον συνολικότερο εκσυγχρονισμό των εγχώριων μεταφορών και συγκοινωνιών ενισχύει την εντύπωση σε έμπειρα «γαλάζια» στελέχη ότι το Μέγαρο Μαξίμου ενδεχομένως και να επιδιώκει την επίσπευση των πολιτικών εξελίξεων με ορίζοντα το Φθινόπωρο.

Εξάλλου και όπως το θέτει στον FLASH στενός συνεργάτης του Κυριάκου Μητσοτάκη, το Μέγαρο Μαξίμου θα κληθεί προς τα τέλη Αυγούστου και αρχές του Σεπτεμβρίου να λάβει μία σημαντική απόφαση: να διαπιστώσει δηλαδή αφού προηγουμένως έχουν εξεταστεί ενδελεχώς όλες οι σχετικές παράμετροι κατά πόσον υπάρχει καθαρός πολιτικός διάδρομος για εκλογές εντός του Φθινοπώρου, ή ένα θα ισχύσει το σενάριο των εκλογών την Άνοιξη του 2027.