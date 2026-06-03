Αλλαγές σε κυβέρνηση και κόμμα

Εν αναμονή αλλαγών σε κυβέρνηση και κόμμα – το εύρος των οποίων μένει να αποσαφηνιστεί τα αμέσως επόμενα 24ώρα βρίσκονται σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του FLASH στο Μέγαρο Μαξίμου.

Ο πρωθυπουργός είχε χρόνο να εξετάσει τις επιλογές του κατά την ολιγοήμερη ανάπαυλα του Αγίου Πνεύματος, που βρέθηκε στα Χανιά, ωστόσο, επιστρέφοντας στην πρωθυπουργική έδρα δεν φαίνεται να έκανε σοφότερους τους στενούς του συνεργάτες. Πάντως και όπως είναι σε θέση να γνωρίζει η στήλη αρχές της επόμενης εβδομάδος, Δεύτερα ή το αργότερο Τρίτη αναμένεται να ανακοινωθούν ο νέος Γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας – την επόμενη Τετάρτη στις 10 Ιουνίου είναι προγραμματισμένο να συνεδριάσει η Πολιτική Επιτροπή του κόμματος για να εκλέξει τον νέο «γαλάζιο» Γραμματέα, καθώς και ο αντικαταστάτης του εκλιπόντος Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκου Ταγαρά.

Τις προηγούμενες εβδομάδες είχαν ακουστεί τα ονόματα των Γιώργου Στύλιου και Γιάννη Παππά, ωστόσο, φαίνεται πως εσχάτως η συζήτηση έχει ξεκινήσει και πάλι από μηδενική βάση, αν και η πλάστιγγα εξακολουθεί να γέρνει προς την πλευρά του βουλευτή παρά σε αυτήν του εξωκοινοβουλευτικού.

Ωστόσο, πρόσωπο, που γνωρίζει άριστα το κυβερνητικό παρασκήνιο, επισημαίνει στη στήλη ότι στο τραπέζι του πρωθυπουργού έχουν πέσει εισηγήσεις για περισσότερες αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα εν ειδεί ενός τελευταίου ανασχηματισμού πριν από το κρίσιμο εκλογικό ραντεβού.

Σε κάθε περίπτωση, το τοπίο γύρω από τις θρυλούμενες αλλαγές αναμένεται να ξεκαθαρίσει τις επόμενες ώρες, την ώρα, πάντως, που η αναγκαστική απουσία του Γιώργου Μυλωνάκη από το Μέγαρο Μαξίμου εξ αιτίας της σοβαρής περιπέτειας της υγείας του έχει οδηγήσει στην αναβάθμιση του Μιχάλη Μπεκίρη, αλλά και την ανακατανομή αρμοδιοτήτων ανάμεσα στους κύριους παίκτες στην πρωθυπουργική έδρα.