Υπουργείο Υποδομών-Μεταφορών: Η «καυτή ατζέντα» που παίρνει στα χέρια του Γιώργος Κώτσηρας

Η επόμενη μέρα των Μεταφορών ανάμεσα σε ψηφιακά άλματα και εκκρεμότητες. Η σκυτάλη στη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών άλλαξε χέρια, όμως τα ανοιχτά μέτωπα παραμένουν εκεί, ζητώντας άμεσες και ρεαλιστικές λύσεις. Ο Γιώργος Κώτσηρας αναλαμβάνει τα ηνία από τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη, κληρονομώντας μια ατζέντα γεμάτη προκλήσεις: Από τις ριζικές αλλαγές στον ΚΟΚ και τα ηλεκτρικά πατίνια, μέχρι τους μεγάλους διαγωνισμούς και το πολυαναμενόμενο «Κοινωνικό Leasing».

Φωτ.: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η κληρονομιά Κυρανάκη: Μεταρρυθμιστική ορμή με εκκρεμότητες στο «ράφι»

Αποτιμώντας τη θητεία του απερχόμενου Αναπληρωτή Υπουργού, Κωνσταντίνου Κυρανάκη, κανείς δεν μπορεί να του αρνηθεί τα γρήγορα αντανακλαστικά και τη διάθεση για ρήξεις. Έβαλε στο τραπέζι ζητήματα που για χρόνια αποτελούσαν ταμπού, όπως η αυστηροποίηση των κανόνων για τα ηλεκτρικά πατίνια και ο εξορθολογισμός των ποινών του ΚΟΚ, αναγνωρίζοντας σωστά ότι κάποιες εξοντωτικές κυρώσεις λειτουργούσαν τιμωρητικά χωρίς να προσφέρουν στην οδική ασφάλεια.

Ωστόσο, η κριτική εστιάζεται στο γεγονός ότι πολλές από αυτές τις πρωτοβουλίες έμειναν στη μέση. Το νομοσχέδιο για τον νέο ΚΟΚ, οι ρυθμίσεις για τις «γουρούνες» στους τουριστικούς προορισμούς και η ψηφιοποίηση των τροχαίων παραβάσεων παρέμειναν στα χαρτιά. Αυτό δημιούργησε την αίσθηση ότι η επικοινωνιακή διαχείριση προέτρεξε της νομοθετικής ωρίμανσης.

Το μεγάλο αγκάθι: Η ψηφιακή διαδικασία για τις παραβάσεις της τροχαίας, που θα επιτρέπει την άμεση αποστολή ειδοποιήσεων στους οδηγούς (ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές), αποτελεί ένα απαραίτητο βήμα εκσυγχρονισμού που καθυστέρησε χαρακτηριστικά.

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Οι 5 άμεσες προτεραιότητες για τον Γιώργο Κώτσηρα

Ο νέος Αναπληρωτής Υπουργός δεν έχει πίστωση χρόνου. Στο γραφείο του βρίσκεται ήδη μια λίστα με επείγοντα ζητήματα που απαιτούν πολιτική βούληση και τεχνοκρατική επάρκεια:



Το «Κοινωνικό Leasing» στο μικροσκόπιο: Το πρόγραμμα που θα επιτρέψει σε ευάλωτα νοικοκυριά να αποκτήσουν ηλεκτρικό αυτοκίνητο μέσω χρονομίσθωσης πρέπει να ολοκληρωθεί άμεσα. Το Μαξίμου και η Κομισιόν περιμένουν το τελικό πλάνο.

Διαφάνεια στις Εξετάσεις Οδηγών: Οι κάμερες στα αυτοκίνητα των εξετάσεων παραμένουν υπό αναμονή, μαζί με τις αλλαγές στην εξεταστέα ύλη και τις διαδικασίες.

Μικροκινητικότητα και «Γουρούνες»: Πρέπει να ξεκαθαρίσει το τοπίο για την απαγόρευση κυκλοφορίας των ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους στους δρόμους, καθώς και οι όροι ενοικίασης των ATV οχημάτων.

Έλεγχοι και ΚΤΕΟ: Εκκρεμεί η εφαρμογή των ψηφισμένων διατάξεων για την αυστηρότερη εποπτεία των ΚΤΕΟ (κάρτες καυσαερίων κ.λπ.), καθώς και η λειτουργία του ΕΜΠΑ για τους εισαγωγείς μεταχειρισμένων οχημάτων από την Ε.Ε., με ορίζοντα τον Σεπτέμβριο.



Νέοι διαγωνισμοί: Η ανανέωση του στόλου των λεωφορείων, των συρμών και η τοποθέτηση νέων καμερών στους δρόμους,,,,,,, αποτελούν προϋπόθεση για ασφαλείς μετακινήσεις.

Το πρώτο, κρίσιμο βήμα για τον κ. Κώτσηρα θα είναι ένας ευρύς κύκλος επαφών με την αγορά. Οι εκπρόσωποι των εισαγωγέων, των εμπόρων, καθώς και των εταιρειών leasing και ενοικιάσεων αναμένουν να ακούσουν το όραμα του νέου Υπουργού.

Ποιος είναι ο Γιώργος Κώτσηρας

Ο 42χρονος Γιώργος Κώτσηρας δεν είναι ξένος στα δύσκολα κυβερνητικά πόστα. Έχοντας δοκιμαστεί με επιτυχία ως Υφυπουργός στα Υπουργεία Εξωτερικών, Δικαιοσύνης και Οικονομικών, θεωρείται στέλεχος ειδικών αποστολών. Εκλέγεται βουλευτής στη Δυτική Αττική από το 2019.

Σπουδές: Αριστούχος της Νομικής Σχολής Αθηνών (2006). Εξειδίκευση Διδάκτωρ Νομικής με ειδίκευση στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο (Aix-Marseille III-Paul Cezanne) και Μεταπτυχιακό στο Διοικητικό Δίκαιο. Είναι άγαμος.

Με ένα τόσο ισχυρό νομικό και ευρωπαϊκό υπόβαθρο, ο κ. Κώτσηρας μπορεί να «ξεκλειδώσει» τις γραφειοκρατικές αγκυλώσεις του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών. Το αν θα καταφέρει να μετατρέψει τις εκκρεμότητες σε απτά αποτελέσματα, θα κριθεί σύντομα στους δρόμους και στην καθημερινότητα των πολιτών.