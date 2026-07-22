Μητσοτάκης: «Η Ελλάδα γύρισε σελίδα - Η μακροοικονομική σταθερότητα δεν είναι πλέον πρόβλημα»

Η Ελλάδα έχει αφήσει πίσω της την περίοδο της οικονομικής κρίσης και έχει εισέλθει σε μία νέα εποχή σταθερότητας και ανάπτυξης, ανέφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στην εκδήλωση του The Hellenic Initiative, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο της Ακρόπολης.

Ο πρωθυπουργός έστειλε σαφές μήνυμα για την πορεία της χώρας, υπογραμμίζοντας τις αλλαγές που έχουν συντελεστεί τα τελευταία χρόνια στην οικονομία, την αγορά εργασίας και τη λειτουργία του Δημοσίου.

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Η μείωση της ανεργίας και η επιστροφή της διασποράς

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε ιδιαίτερα στη σημαντική μείωση της ανεργίας τα τελευταία χρόνια, σημειώνοντας ότι ολοένα και περισσότεροι Έλληνες της διασποράς επιλέγουν να επιστρέψουν στην Ελλάδα.

Όπως ανέφερε, η χώρα προσφέρει πλέον ουσιαστικές επαγγελματικές ευκαιρίες και προοπτικές εξέλιξης, γεγονός που λειτουργεί ως κίνητρο για την επιστροφή ανθρώπων που είχαν φύγει στο εξωτερικό.

Αναφερόμενος στην ελληνική οικονομία, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η χώρα έχει αποκαταστήσει τα δημόσια οικονομικά της, ενώ σημείωσε πως η Ελλάδα κατέγραψε την ταχύτερη μείωση του δημόσιου χρέους μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ.

«Για πρώτη φορά μπορώ να πω ότι η μακροοικονομική σταθερότητα δεν αποτελεί πλέον πρόβλημα για την Ελλάδα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Ο ψηφιακός μετασχηματισμός του Δημοσίου

Ο πρωθυπουργός ευχαρίστησε το The Hellenic Initiative για τη διαχρονική στήριξή του προς τη χώρα, αλλά και για τον ρόλο που διαδραματίζει στη διατήρηση και ενίσχυση των δεσμών της ελληνικής διασποράς με την Ελλάδα.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δημοσίου, επισημαίνοντας ότι οι ψηφιακές μεταρρυθμίσεις έχουν συμβάλει ώστε το κράτος να γίνει πιο αποτελεσματικό, πιο διαφανές και περισσότερο φιλικό προς τον πολίτη.

Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ακόμη ότι η Ελλάδα έχει αλλάξει ουσιαστικά, καθώς, όπως είπε, διδάχθηκε από τα λάθη του παρελθόντος και επένδυσε στο σημαντικότερο κεφάλαιό της, τους ανθρώπους της.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο πρωθυπουργός επανέλαβε ότι οι επόμενες εθνικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν στο τέλος της συνταγματικά προβλεπόμενης κυβερνητικής θητείας.