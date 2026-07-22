Μητσοτάκης: Δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή οποιαδήποτε επιβολή τέλους διέλευσης στα Στενά του Ορμούζ

Συνάντηση με τον ομόλογο του της Πορτογαλίας Λουίς Μοντενέγκρο, είχε στο Μέγαρο Μαξίμου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στο τραπέζι των συνομιλιών τέθηκαν οι διμερείς σχέσεις, οι περιφερειακές εξελίξεις, η κλιματική κρίση αλλά και το μεταναστευτικό.

Ο κ. Μητσοτάκης στις δηλώσεις του δεν έκρυψε εκ νέου την ανησυχία του για τη δημιουργία νέων πληθωριστικών πιέσεων από την αύξηση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου ενώ επανέλαβε τη σταθερή θέση της Ελλάδας κατά της οποιαδήποτε επιβολής τέλους διέλευσης από τα Στενά του Ορμούζ.

πΗ ελευθερία της ναυσιπλοΐας κι η ασφάλεια των θαλασσών αποτελούν στρατηγικές επιταγές - Η επιβολή οποιασδήποτε μορφής τελών διέλευσης στα Στενά του Ορμούζ δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή. Ενώ η Ελλάδα παραμένει παρούσα και υπερασπίζεται τις αρχές αυτές μέσω της επιχείρησης ASPIDES στην Ερυθρά Θάλασσα» τόνισε ο πρωθυπουργός.

Για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε ότι η Ευρώπη καλείται να ενισχύσει την άμυνά της, να προστατεύσει τα εξωτερικά σύνορα και να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητά της.

«Η Ευρώπη δεν μπορεί να κάνει περισσότερα με λιγότερα. Αν θέλουμε λοιπόν να ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις, οφείλουμε να της εξασφαλίσουμε τα αναγκαία μέσα. Διατηρώντας παράλληλα ισχυρούς τους πυλώνες της Συνοχής και της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Ενώ η συζήτηση για νέους, ίδιους πόρους πρέπει πια να προχωρήσει. Η συζήτηση επικεντρώνεται, συχνά, αποκλειστικά στην καθαρή συνεισφορά ορισμένων κρατών-μελών. Παραγνωρίζεται, ωστόσο, ότι οι οικονομίες αυτές είναι κι οι μεγαλύτεροι ωφελούμενοι της Ενιαίας Αγοράς. Είναι επομένως δίκαιο, αυτό να αποτυπώνεται και στις αποφάσεις μας για τον κοινό ευρωπαϊκό προϋπολογισμό» σημείωσε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στην κλιματική κρίση και στη συνεργασία που έχουν οι δυο χώρες, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως σήμερα είναι δύσκολο 24ωρο σύμφωνα με τον Δείκτη Επικινδυνότητας για την εκδήλωση πυρκαγιών ενώ εξέφρασε τις ευχαριστίες του για όσους βρίσκονται στο πεδίο.