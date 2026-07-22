ΟΠΕΚΕΠΕ: Ορίστηκαν οι δίκες-εξπρές για τους τέσσερις βουλευτές της ΝΔ
Οι βουλευτές αντιμετωπίζουν, κατά περίπτωση, πλημμεληματικές κατηγορίες για ηθική αυτουργία σε απιστία και ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων.
Προσδιορίστηκαν την Τετάρτη (22/7) οι δίκες των τεσσάρων βουλευτών της ΝΔ στους οποίους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για σκέλη της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Συγκεκριμένα:
- Για τις 2 Οκτωβρίου προσδιορίστηκε η δίκη της Κατερίνας Παπακώστα.
- Για τις 27 Οκτωβρίου έχει προσδιοριστεί η δίκη του Χρήστου Μπουκώρου.
- Στις 30 Οκτωβρίου η δίκη του Μάξιμου Σενετάκη.
- Στις 12 Νοεμβρίου η δίκη του Κώστα Σκρέκα.
Πρόκειται για την πρώτη φορά που θα εφαρμοστεί η τροπολογία που ψηφίστηκε πρόσφατα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και προβλέπει δίκες - εξπρές, όταν οι κατηγορούμενοι είναι βουλευτές.
Οι τέσσερις βουλευτές αντιμετωπίζουν, κατά περίπτωση, πλημμεληματικές κατηγορίες για ηθική αυτουργία σε απιστία και ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Η Κατερίνα Παπακώστα κατηγορείται επιπλέον για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και για απόπειρα απάτης με υπολογιστή.