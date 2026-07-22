ΟΠΕΚΕΠΕ: Ορίστηκαν οι δίκες-εξπρές για τους τέσσερις βουλευτές της ΝΔ

Προσδιορίστηκαν την Τετάρτη (22/7) οι δίκες των τεσσάρων βουλευτών της ΝΔ στους οποίους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για σκέλη της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Συγκεκριμένα:

Για τις 2 Οκτωβρίου προσδιορίστηκε η δίκη της Κατερίνας Παπακώστα.

Για τις 27 Οκτωβρίου έχει προσδιοριστεί η δίκη του Χρήστου Μπουκώρου.

Στις 30 Οκτωβρίου η δίκη του Μάξιμου Σενετάκη.

Στις 12 Νοεμβρίου η δίκη του Κώστα Σκρέκα.

Πρόκειται για την πρώτη φορά που θα εφαρμοστεί η τροπολογία που ψηφίστηκε πρόσφατα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και προβλέπει δίκες - εξπρές, όταν οι κατηγορούμενοι είναι βουλευτές.

Οι τέσσερις βουλευτές αντιμετωπίζουν, κατά περίπτωση, πλημμεληματικές κατηγορίες για ηθική αυτουργία σε απιστία και ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Η Κατερίνα Παπακώστα κατηγορείται επιπλέον για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και για απόπειρα απάτης με υπολογιστή.