Πολιτική ΟΠΕΚΕΠΕ Νέα Δημοκρατία (ΝΔ)

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ορίστηκαν οι δίκες-εξπρές για τους τέσσερις βουλευτές της ΝΔ

Οι βουλευτές αντιμετωπίζουν, κατά περίπτωση, πλημμεληματικές κατηγορίες για ηθική αυτουργία σε απιστία και ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων.

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Δημήτρης Δαμιανός

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Προσδιορίστηκαν την Τετάρτη (22/7) οι δίκες των τεσσάρων βουλευτών της ΝΔ στους οποίους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για σκέλη της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Συγκεκριμένα:

  • Για τις 2 Οκτωβρίου προσδιορίστηκε η δίκη της Κατερίνας Παπακώστα.
  • Για τις 27 Οκτωβρίου έχει προσδιοριστεί η δίκη του Χρήστου Μπουκώρου.
  • Στις 30 Οκτωβρίου η δίκη του Μάξιμου Σενετάκη.
  • Στις 12 Νοεμβρίου η δίκη του Κώστα Σκρέκα.

Πρόκειται για την πρώτη φορά που θα εφαρμοστεί η τροπολογία που ψηφίστηκε πρόσφατα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και προβλέπει δίκες - εξπρές, όταν οι κατηγορούμενοι είναι βουλευτές.

Οι τέσσερις βουλευτές αντιμετωπίζουν, κατά περίπτωση, πλημμεληματικές κατηγορίες για ηθική αυτουργία σε απιστία και ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Η Κατερίνα Παπακώστα κατηγορείται επιπλέον για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και για απόπειρα απάτης με υπολογιστή.

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Πολιτική ΟΠΕΚΕΠΕ Νέα Δημοκρατία (ΝΔ)

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