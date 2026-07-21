ΝΔ: Άσκηση ενότητας - Ο Μητσοτάκης παραδίδει το ασυμβίβαστο στην Κ.Ο. ενόψει της κάλπης

Τους βασικούς άξονες της στρατηγικής, που θα οδηγήσει τη Νέα Δημοκρατία έως την προεκλογική Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) του Σεπτεμβρίου, είχε την ευκαιρία να επικαιροποιήσει κατά τη χθεσινή του παρέμβαση στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στο φόντο των 7 + 2 αρχειοθετήσεων στο μέτωπο του ΟΠΕΚΕΠΕ, των συλλήψεων για τον εμπρησμό της Marfin και τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, αλλά και της συνεχιζόμενης πολιτικής κυριαρχίας του κυβερνώντος κόμματος παρά την εύλογη φθορά και την κόπωση ύστερα από 7 χρόνια συνεχούς διακυβέρνησης, έμπειρα κομματικά στελέχη διέκριναν βελτίωση του κλίματος εντός της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, εξέλιξη, που όπως τονίζεται, αναμένεται να αποτυπωθεί και στην αύξηση της συσπείρωσης τους επόμενους μήνες καθοδόν προς μία πολύ κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση.

Η «μια κάλπη» και οι «περιπέτειες»

Όπως έγραψε νωρίτερα ο FLASH, ο πρωθυπουργός επανέλαβε παραπάνω από μία φορά ότι οι εκλογές θα διενεργηθούν την Άνοιξη του 2027 συμπληρώνοντας, πάντως, ότι «εμείς θα τρέχουμε, ωσάν οι εκλογές να είναι αύριο για αρκετούς μήνες μέχρι να προκηρυχθούν οι εκλογές». Μάλιστα και με το κυβερνών κόμμα να αντιμετωπίζει αμφίπλευρες απειλές τόσο από το ΕΛ.Α.Σ και το ΠΑΣΟΚ στο κέντρο, όσο και από το κυοφορούμενο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, αλλά και άλλους σχηματισμούς στα δεξιά του το Μέγαρο Μαξίμου επιχειρεί να ξορκίσει κάθε υποψία χαλαρής ψήφου στις επερχόμενες εκλογές.

Εξού και ο κ. Μητσοτάκης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη «μοναδική Κυριακή της κάλπης» τονίζοντας ότι «δεν υπάρχουν «δοκιμαστικές» εκλογές διαμαρτυρίας, «πρόβες τζενεράλε» με δήθεν «μηνύματα» και περιθώρια για ρίσκα καταστροφής». Από κοντά και το προεκλογικό δίλημμα, που θα επιστρατεύει ολοένα και εντονότερα εφεξής ο πρωθυπουργός:

Οι επόμενες εκλογές είναι η κρισιμότερη μάχη που έχουμε δώσει, καθώς θα κρίνει κατά πόσον η πατρίδα θα συνεχίσει να προοδεύει ή θα χάσει σε μία στιγμή όσα κατέκτησε με κόπο εδώ και 7 χρόνια. Επιπλέον, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απήντησε και στην «πρόκληση» γιατί μία τρίτη 4ετία επιμένοντας ότι «δεν πρέπει να γυρίσουμε 3 τετραετίες πίσω. Η πατρίδα μας δεν αντέχει ούτε να πισωγυρίσει, ούτε να αιχμαλωτιστεί σε αδιέξοδα ακυβερνησίας ή διακομματικών παζαριών»

Μάλιστα, σε αυτό το σημείο επικαλέστηκε την αλλαγή σκυτάλης στην βρετανική πρωθυπουργία, καθώς ο Άντι Μπέρναμ είναι ο 7ος πρωθυπουργός την τελευταία 10ετία για να επαναλάβει ότι σε περιόδους εντεινόμενης διεθνούς ρευστότητας «η χώρα ζητά καθαρές λύσεις, καθαρούς ορίζοντες, σταθερό και έμπειρο χέρι στο τιμόνι της».

Από κοντά τους βουλευτές - Στις «ελληνικές καλένδες» το ασυμβίβαστο

Στο Μέγαρο Μαξίμου γνωρίζουν, άλλωστε, ότι οι εκλογές είναι ένα κατά βάση…ομαδικό σπόρ με την επιτυχία να κρύβεται στην εύρυθμη λειτουργία του συνόλου παρά σε ένα one man show. Ο κ. Μητσοτάκης δεν παρέλειψε να πλέξει το εγκώμιο των βουλευτών του τόσο για τη γόνιμη, όπως τη χαρακτήρισε, συμμετοχή τους στη διαδικασία της Συνταγματικής Αναθεώρησης, όσο και στη στάση, που τήρησαν στη δύσκολη πολιτικά υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Καθόλου τυχαίο δεν είναι άλλωστε το γεγονός ότι η συζήτηση που άνοιξε με πρωτοβουλία του Μαξίμου περί ασυμβίβαστου βουλευτή και υπουργού παραπέμπεται, όπως όλα δείχνουν στις «ελληνικές καλένδες» έπειτα από τις ισχυρές αντιδράσεις που συνάντησε εντός της «γαλάζιας» κοινοβουλευτικής Ομάδας.

«Είμαστε ομάδα και οι ομάδες κερδίζουν» είπε ο κ. Μητσοτάκης επενδύοντας στη συλλογικότητα.

Ορμώμενος από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ο πρωθυπουργός εξαπέλυσε δριμύτατη επίθεση κατά των πολιτικών του αντιπάλων μιλώντας για ένα «τοξικό κέντρο, που εκπέμπει διάχυτη σύγχυση ως ύστατο καταφύγιο μιας ετερόκλητης Βαβέλ με μόνη αποστολή να επιτίθεται στην κυβέρνηση και στη ΝΔ».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έβαλε στο στόχαστρο του το…δήθεν σοβαρό ΠΑΣΟΚ, όπως είπε χαρακτηριστικά, που «θυμήθηκε να υποσχεθεί δωρεάν εισιτήρια και 13η σύνταξη, αλλά ξέχασε να μας πει ποιους θα φορολογήσει». Από τα πρωθυπουργικά πυρά δεν ξέφυγε ούτε ο «αδιόρθωτος κ. Τσίπρας, που υπερασπίζεται την καταστροφική του θητεία, αλλά δεν θέλει να ξέρει τους υπουργούς του. Ο ίδιος, που έφερε τη χώρα στο χείλος του γκρεμού και αφού καταδικάστηκε 5 φορές στις κάλπες, πρόδωσε όσους τον ψήφισαν και διέλυσε το ίδιο του το κόμμα».